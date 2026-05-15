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ВЦИОМ: Путину доверяют 72% россиян

Согласно опросу, 66,8% одобряют его деятельность на посту главы государства

15 мая 2026, 23:07, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru
Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Владимиру Путину доверяют 72,1% россиян, 66,8% одобряют его деятельность на посту президента РФ, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте аналитического центра ВЦИОМ.

Работу российского правительства одобряют 38,9% респондентов, не одобряют — 27,9%. При этом о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 52,6% опрошенных, 27,1% ответили, что не доверяют ему.

Также россиянам предложили представить, что в следующее воскресенье в стране состоятся выборы в Госдуму. На вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, 31,2% назвали "Единую Россию", 11,9% — КПРФ, 11,6% — ЛДПР, 9,1% — "Новых людей", 4,2% — "Справедливую Россию".

Владимир Путин Политика опросы
       

Комментарии 18

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Гость

01:03:41 16-05-2026

Где эти сказочные граждане?

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Гость

07:32:19 16-05-2026

Гость (01:03:41 16-05-2026) Где эти сказочные граждане? ... В офисе "Единой России".

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Кхм...

07:54:49 16-05-2026

Гость (01:03:41 16-05-2026) Где эти сказочные граждане? ... На Старой площади.
😁

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Гость

08:53:09 16-05-2026

Гость (01:03:41 16-05-2026) Где эти сказочные граждане? ...
В Думе.

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Гость

10:26:05 16-05-2026

Гость (01:03:41 16-05-2026) Где эти сказочные граждане? ... Правильный вопрос: кого опрашивали?

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гость

15:10:26 16-05-2026

Гость (10:26:05 16-05-2026) Правильный вопрос: кого опрашивали?... А зачем,бумажку с текстом прислали и они его озвучили

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гость

08:43:31 16-05-2026

А сколько россиян доверяют ВЦИОМ?

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Гость

09:04:58 16-05-2026

Пришлось правда опять менять методику подсчёт, в связи с чем три недели рейтинги не публиковались. Но нужные цифры получены! Ура товарищи!

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Гость

10:23:18 16-05-2026

Была такая байка. Если врач вылечил 99 %, то его с треском выгоняют, так как он не оказал помощь всем.

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Гость

10:55:22 16-05-2026

А зачем этот рейтинг? Всё равно альтернативы нет, уходить никто не собирается

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Гость

21:13:31 16-05-2026

Гость (10:55:22 16-05-2026) А зачем этот рейтинг? Всё равно альтернативы нет, уходить ни...
О смерти ещё никто не уходил

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Гость

11:03:50 16-05-2026

Мне кажется наоборот будет реальнее.

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Гость

11:07:30 16-05-2026

Думаю, что на средний показатель Чечня повлияла, там 400% доверие.

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Гость

11:15:11 16-05-2026

Вера в него мне заменяет ум, честь, совесть и логику!

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Гость

11:40:28 16-05-2026

"Скажи, маленькая, что ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?" (с) Ф. Раневская
Отгадайте ответ...

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Гость

11:58:15 16-05-2026

"С тех пор, как мы подчинили Росстат Минэку, нам по плечу любые показатели" ©

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Гость

20:20:40 16-05-2026

7, 2%

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Гость

08:30:18 17-05-2026

ога, почему не 99, 9%
есть ложь, большая ложь и статистика.

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