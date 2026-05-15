ВЦИОМ: Путину доверяют 72% россиян

Согласно опросу, 66,8% одобряют его деятельность на посту главы государства

15 мая 2026, 23:07, ИА Амител

Владимир Путин / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Владимиру Путину доверяют 72,1% россиян, 66,8% одобряют его деятельность на посту президента РФ, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте аналитического центра ВЦИОМ.

Работу российского правительства одобряют 38,9% респондентов, не одобряют — 27,9%. При этом о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 52,6% опрошенных, 27,1% ответили, что не доверяют ему.

Также россиянам предложили представить, что в следующее воскресенье в стране состоятся выборы в Госдуму. На вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, 31,2% назвали "Единую Россию", 11,9% — КПРФ, 11,6% — ЛДПР, 9,1% — "Новых людей", 4,2% — "Справедливую Россию".