Опрос показал, что большинство россиян поддерживают запрет на мобильные телефоны в школах

Мужчины поддерживают инициативу немного чаще женщин

12 мая 2026, 21:04, ИА Амител

Ученик, урок, телефон / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

Большинство российских родителей поддерживают запрет на использование мобильных телефонов во время школьных занятий. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса, проведенного для РИА Новости.

Согласно исследованию, ограничения на использование смартфонов в школах одобряют 83% родителей. Против запрета выступили только 8% респондентов, еще 9% затруднились с ответом.

Как показал опрос, мужчины поддерживают инициативу немного чаще женщин: среди отцов запрет одобряют 84%, среди матерей — 82%.

Авторы исследования также отметили влияние возраста на отношение к гаджетам в школе. Среди родителей старше 40 лет ограничения поддерживают 84% опрошенных, тогда как среди респондентов младше 39 лет — 79%.

По мнению аналитиков, родители, чье детство прошло без смартфонов, воспринимают подобные меры более естественно.

Кроме того, уровень поддержки оказался выше среди людей с высшим образованием. Запрет мобильных телефонов на уроках одобрили 85% выпускников вузов, тогда как среди окончивших колледжи и техникумы этот показатель составил 77%.

Исследование показало и зависимость от уровня дохода. Среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей ограничения поддержали 83% участников опроса, а среди зарабатывающих более 200 тысяч рублей — уже 86%.

Похожая ситуация наблюдается и среди педагогов. По данным SuperJob, запрет смартфонов на уроках поддерживают 86% учителей, против выступают 9%, еще 5% пока не определились со своей позицией.

Женщины-педагоги одобряют ограничения чаще мужчин — 88% против 83%. Также более высокий уровень поддержки зафиксирован среди преподавателей старше 40 лет: инициативу поддержали 89% опрошенных, тогда как среди учителей младше 39 лет — 79%.

Авторы исследования отмечают, что молодые педагоги чаще рассматривают смартфоны не только как проблему для дисциплины, но и как возможный инструмент для обучения.