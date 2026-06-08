Велосипедист и две женщины пострадали после наезда мотоцикла в Бийском районе

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи

08 июня 2026, 10:11, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийском районе в ночь на 7 июня произошли два ДТП с участием мотоциклиста, в результате которых пострадали три человека. Не исключено, что обе аварии совершил один и тот же водитель, сообщили сотрудники Станции скорой медицинской помощи Бийска.

По данным медиков, сначала мотоциклист сбил 39-летнего велосипедиста. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Спустя непродолжительное время на другой улице произошло еще одно ДТП. Мотоциклист совершил наезд на двух женщин. Пострадавших также доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Не исключено, что в первом и втором случаях виновником является один и тот же мотоциклист. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции», — сообщили в медорганизации.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествий и устанавливают причастность водителя к обеим авариям.