Велосипедист и две женщины пострадали после наезда мотоцикла в Бийском районе
Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи
08 июня 2026, 10:11, ИА Амител
В Бийском районе в ночь на 7 июня произошли два ДТП с участием мотоциклиста, в результате которых пострадали три человека. Не исключено, что обе аварии совершил один и тот же водитель, сообщили сотрудники Станции скорой медицинской помощи Бийска.
По данным медиков, сначала мотоциклист сбил 39-летнего велосипедиста. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Спустя непродолжительное время на другой улице произошло еще одно ДТП. Мотоциклист совершил наезд на двух женщин. Пострадавших также доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
«Не исключено, что в первом и втором случаях виновником является один и тот же мотоциклист. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции», — сообщили в медорганизации.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествий и устанавливают причастность водителя к обеим авариям.
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