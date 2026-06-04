НОВОСТИПроисшествия

Смертельное ДТП с иномаркой и мотоциклом произошло в Барнауле на проспекте Красноармейском

Мотоциклист скончался до приезда скорой

04 июня 2026, 09:13, ИА Амител

Смертельное ДТП / Фото: Госавтоинспекция Барнаула
Смертельное ДТП / Фото: Госавтоинспекция Барнаула

Вечером 3 июня на проспекте Красноармейском в Барнауле произошло смертельное ДТП. В районе дома № 47а столкнулись автомобиль Subaru под управлением мужчины 1976 года рождения и мотоцикл Kawasaki, которым управлял молодой человек 2002 года рождения, сообщили в барнаульской Госавтоинспекции.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Барнаул ДТП
Читайте также в сюжете: Смертельное ДТП в Барнауле
       

Комментарии 27

Avatar Picture
Гость

09:19:45 04-06-2026

Минус еще один. Отлетался. Жаль что такие минусы другим летунам уроком не становятся.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:13 04-06-2026

Гость (09:19:45 04-06-2026) Минус еще один. Отлетался. Жаль что такие минусы другим лету... Да каким уроком? Они осознанно готовы к такому исходу и это повод для гордости.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:07 04-06-2026

Гость (09:27:13 04-06-2026) Да каким уроком? Они осознанно готовы к такому исходу и это ... Да ни к чему не готовы.
Стандартное мнение: "ну я-то осторожен и мастерски владею мотоциклом, со мной дтп исключено"

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:43 04-06-2026

Гость (09:19:45 04-06-2026) Минус еще один. Отлетался. Жаль что такие минусы другим лету... А мог бы пользу принести на передовой. Нужно всех хрустов туда.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:42 04-06-2026

На Открытии мотосезона мотоциклистов всегда в два раза больше, чем на Закрытии.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:10 04-06-2026

Переименовать Красноармейский проспект в Шоссе Хруставелли.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:01 04-06-2026

Казалось бы новость грустная, а на душе приятно. А зачем они вообще существуют и как им приходить в голову идея гадить людям?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:05 04-06-2026

Когда уже автомобилисты станут смотреть в зеркала... На Георгиева в 2023 году дед Ниву повернул в мотоциклиста, на Комсомольском -Союза Республик тоже автомобилист не заметил... Жаль парня, и Ваши насмешки не уместны. Вина Автомобилисты в данных случаях ничуть не меньше.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:46:24 04-06-2026

Гость (11:03:05 04-06-2026) Когда уже автомобилисты станут смотреть в зеркала... На Геор... Дороги - это транспорт. Понимаете? Т. е. перевозка грузов, пассажиров по необходимости. Мотоцикл в современном виде - это удовольствие и развлечение. Существует некоторая несовместимость в одновременном нахождении на дороге неоходтмостей и опасной развлекаловки.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:29 04-06-2026

Гость (11:03:05 04-06-2026) Когда уже автомобилисты станут смотреть в зеркала... На Геор... Как пуля летел наверное, трудно заметить такого... Скорость не зря ограничена. Жаль пацана, конечно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:47 04-06-2026

Гость (11:03:05 04-06-2026) Когда уже автомобилисты станут смотреть в зеркала... На Геор... А не надо между рядами ездить, и смотреть всегда в зеркала невозможно, надо и вперед посматривать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:50 04-06-2026

Мотоциклисты и прочие мопедисты, выскакивают как чёрт из табакерки,в городском режиме движения гоняют как полоумные, подрезают, между рядами шныряют, думают что они бессмертные, пренебрежение логикой, вот и результат.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:29 04-06-2026

Гость (11:19:50 04-06-2026) Мотоциклисты и прочие мопедисты, выскакивают как чёрт из таб... Теперь все стало ясно.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:26 04-06-2026

Гость (11:19:50 04-06-2026) Мотоциклисты и прочие мопедисты, выскакивают как чёрт из таб... Размотать безбашенного хруста это обычная ситуация на наших дорогах.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:07:10 04-06-2026

для мото и велосипедной техники надо дорожки или выделенные полосы делать чтобы машины на них не заезжали

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:55 04-06-2026

Люди, Вы в своём уме?!!! Это может случиться с каждым, не только с мотоциклистом! Вы сидите и пишите такие гадости, что вы рады, я в шоке просто, какие люди стали....Как вас земля носит вообще?! Не зная всей ситуации, сидите и строите догадки, обвиняя этого парня, а может это не он виноват?! Вы об этом не думали?
Позор вам...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:43 04-06-2026

Гость (13:59:55 04-06-2026) сидите и строите догадки, обвиняя этого парня, а может это не он виноват?!
В полдвенадцатого ехал соблюдая пдд. Вы знаете, а я вам верю. Во всех близстоящих домах засыпающие люди наверное сильно удивлялись. Мол "надо же какой правильный, скорость не превышает, перделкой никого не будит."

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:39 04-06-2026

Да конченные просто, нормальные люди такой гадости не напишут. Можно подумать дураков на машинах меньше ездит. Сидите вы, радуетесь... а сами разве не под Богом ходите вместе с детьми своими!!??

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:08 04-06-2026

Гость (14:46:39 04-06-2026) Да конченные просто, нормальные люди такой гадости не напишу... Вам выше отписались за что их не любят - "Мотоциклисты и прочие мопедисты, выскакивают как чёрт из табакерки,в городском режиме движения гоняют как полоумные, подрезают, между рядами шныряют,".... ну еще нормальным людям по ночам спать сильно мешают газуя как полоумные по проспектам и улицам

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:55 04-06-2026

Гость (15:26:08 04-06-2026) Вам выше отписались за что их не любят - "Мотоциклисты и пр... Поддерживаю, ничего нормального в намеренном антисоциальном поведении мотоциклистов нет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:26 04-06-2026

Я думаю, что это все из-за того, что у него была большая скорость и он не соблюдал правила.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:18 04-06-2026

Гость (14:46:39 04-06-2026) Да конченные просто, нормальные люди такой гадости не напишу... Дак, нет, УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ, конченные наверное такие, как вы. А эти выродки у которых бабла немеренно и мозгов ноль почему должны править ночным временем( я имею ввиду временем для сна простых жителей и их детей), а простые люди и их дети должны страдать от них, а они считают хозяинами ночью в городе. И вообще очень хотелось бы, чтобы ГИБДД обратило на это внимание.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:56:47 04-06-2026

А с чего Вы взяли, что он какой-то богач?! Он обычный парень, из обычной семьи, заработал он на него сам.
Если мотоциклист-это значит, что не человек?!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:56:03 05-06-2026

Гость (18:38:18 04-06-2026) Дак, нет, УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ, конченные наверное такие, как вы.... Жало свое при себе держи. При чем тут вообще ночное или дневное время. У двух семей токое горе, а вы радуетесь смерти только потому что поспать кто-то не даёт.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:23 04-06-2026

Просто теперь жаль водителя Subaru

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:08 05-06-2026

Гость (18:40:23 04-06-2026) Просто теперь жаль водителя Subaru... Нужно разобраться кто виноват, а потом уже начинать жалеть нет?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:31 10-06-2026

Гость (10:28:08 05-06-2026) Нужно разобраться кто виноват, а потом уже начинать жалеть н... Обоих жалко

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров