Смертельное ДТП с иномаркой и мотоциклом произошло в Барнауле на проспекте Красноармейском
Мотоциклист скончался до приезда скорой
04 июня 2026, 09:13, ИА Амител
Смертельное ДТП / Фото: Госавтоинспекция Барнаула
Вечером 3 июня на проспекте Красноармейском в Барнауле произошло смертельное ДТП. В районе дома № 47а столкнулись автомобиль Subaru под управлением мужчины 1976 года рождения и мотоцикл Kawasaki, которым управлял молодой человек 2002 года рождения, сообщили в барнаульской Госавтоинспекции.
В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.
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09:19:45 04-06-2026
Минус еще один. Отлетался. Жаль что такие минусы другим летунам уроком не становятся.
09:27:13 04-06-2026
Гость (09:19:45 04-06-2026) Минус еще один. Отлетался. Жаль что такие минусы другим лету... Да каким уроком? Они осознанно готовы к такому исходу и это повод для гордости.
10:28:07 04-06-2026
Гость (09:27:13 04-06-2026) Да каким уроком? Они осознанно готовы к такому исходу и это ... Да ни к чему не готовы.
Стандартное мнение: "ну я-то осторожен и мастерски владею мотоциклом, со мной дтп исключено"
10:12:43 04-06-2026
Гость (09:19:45 04-06-2026) Минус еще один. Отлетался. Жаль что такие минусы другим лету... А мог бы пользу принести на передовой. Нужно всех хрустов туда.
09:29:42 04-06-2026
На Открытии мотосезона мотоциклистов всегда в два раза больше, чем на Закрытии.
09:39:10 04-06-2026
Переименовать Красноармейский проспект в Шоссе Хруставелли.
10:56:01 04-06-2026
Казалось бы новость грустная, а на душе приятно. А зачем они вообще существуют и как им приходить в голову идея гадить людям?
11:03:05 04-06-2026
Когда уже автомобилисты станут смотреть в зеркала... На Георгиева в 2023 году дед Ниву повернул в мотоциклиста, на Комсомольском -Союза Республик тоже автомобилист не заметил... Жаль парня, и Ваши насмешки не уместны. Вина Автомобилисты в данных случаях ничуть не меньше.
11:46:24 04-06-2026
Гость (11:03:05 04-06-2026) Когда уже автомобилисты станут смотреть в зеркала... На Геор... Дороги - это транспорт. Понимаете? Т. е. перевозка грузов, пассажиров по необходимости. Мотоцикл в современном виде - это удовольствие и развлечение. Существует некоторая несовместимость в одновременном нахождении на дороге неоходтмостей и опасной развлекаловки.
12:41:29 04-06-2026
Гость (11:03:05 04-06-2026) Когда уже автомобилисты станут смотреть в зеркала... На Геор... Как пуля летел наверное, трудно заметить такого... Скорость не зря ограничена. Жаль пацана, конечно.
18:09:47 04-06-2026
Гость (11:03:05 04-06-2026) Когда уже автомобилисты станут смотреть в зеркала... На Геор... А не надо между рядами ездить, и смотреть всегда в зеркала невозможно, надо и вперед посматривать.
11:19:50 04-06-2026
Мотоциклисты и прочие мопедисты, выскакивают как чёрт из табакерки,в городском режиме движения гоняют как полоумные, подрезают, между рядами шныряют, думают что они бессмертные, пренебрежение логикой, вот и результат.
11:26:29 04-06-2026
Гость (11:19:50 04-06-2026) Мотоциклисты и прочие мопедисты, выскакивают как чёрт из таб... Теперь все стало ясно.
12:42:26 04-06-2026
Гость (11:19:50 04-06-2026) Мотоциклисты и прочие мопедисты, выскакивают как чёрт из таб... Размотать безбашенного хруста это обычная ситуация на наших дорогах.
13:07:10 04-06-2026
для мото и велосипедной техники надо дорожки или выделенные полосы делать чтобы машины на них не заезжали
13:59:55 04-06-2026
Люди, Вы в своём уме?!!! Это может случиться с каждым, не только с мотоциклистом! Вы сидите и пишите такие гадости, что вы рады, я в шоке просто, какие люди стали....Как вас земля носит вообще?! Не зная всей ситуации, сидите и строите догадки, обвиняя этого парня, а может это не он виноват?! Вы об этом не думали?
Позор вам...
15:37:43 04-06-2026
Гость (13:59:55 04-06-2026) сидите и строите догадки, обвиняя этого парня, а может это не он виноват?!
В полдвенадцатого ехал соблюдая пдд. Вы знаете, а я вам верю. Во всех близстоящих домах засыпающие люди наверное сильно удивлялись. Мол "надо же какой правильный, скорость не превышает, перделкой никого не будит."
14:46:39 04-06-2026
Да конченные просто, нормальные люди такой гадости не напишут. Можно подумать дураков на машинах меньше ездит. Сидите вы, радуетесь... а сами разве не под Богом ходите вместе с детьми своими!!??
15:26:08 04-06-2026
Гость (14:46:39 04-06-2026) Да конченные просто, нормальные люди такой гадости не напишу... Вам выше отписались за что их не любят - "Мотоциклисты и прочие мопедисты, выскакивают как чёрт из табакерки,в городском режиме движения гоняют как полоумные, подрезают, между рядами шныряют,".... ну еще нормальным людям по ночам спать сильно мешают газуя как полоумные по проспектам и улицам
16:24:55 04-06-2026
Гость (15:26:08 04-06-2026) Вам выше отписались за что их не любят - "Мотоциклисты и пр... Поддерживаю, ничего нормального в намеренном антисоциальном поведении мотоциклистов нет.
16:13:26 04-06-2026
Я думаю, что это все из-за того, что у него была большая скорость и он не соблюдал правила.
18:38:18 04-06-2026
Гость (14:46:39 04-06-2026) Да конченные просто, нормальные люди такой гадости не напишу... Дак, нет, УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ, конченные наверное такие, как вы. А эти выродки у которых бабла немеренно и мозгов ноль почему должны править ночным временем( я имею ввиду временем для сна простых жителей и их детей), а простые люди и их дети должны страдать от них, а они считают хозяинами ночью в городе. И вообще очень хотелось бы, чтобы ГИБДД обратило на это внимание.
19:56:47 04-06-2026
А с чего Вы взяли, что он какой-то богач?! Он обычный парень, из обычной семьи, заработал он на него сам.
Если мотоциклист-это значит, что не человек?!
21:56:03 05-06-2026
Гость (18:38:18 04-06-2026) Дак, нет, УВАЖАЕМЫЙ ГОСТЬ, конченные наверное такие, как вы.... Жало свое при себе держи. При чем тут вообще ночное или дневное время. У двух семей токое горе, а вы радуетесь смерти только потому что поспать кто-то не даёт.
18:40:23 04-06-2026
Просто теперь жаль водителя Subaru
10:28:08 05-06-2026
Гость (18:40:23 04-06-2026) Просто теперь жаль водителя Subaru... Нужно разобраться кто виноват, а потом уже начинать жалеть нет?
14:08:31 10-06-2026
Гость (10:28:08 05-06-2026) Нужно разобраться кто виноват, а потом уже начинать жалеть н... Обоих жалко