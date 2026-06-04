Смертельное ДТП с иномаркой и мотоциклом произошло в Барнауле на проспекте Красноармейском

Мотоциклист скончался до приезда скорой

04 июня 2026, 09:13, ИА Амител

Смертельное ДТП / Фото: Госавтоинспекция Барнаула

Вечером 3 июня на проспекте Красноармейском в Барнауле произошло смертельное ДТП. В районе дома № 47а столкнулись автомобиль Subaru под управлением мужчины 1976 года рождения и мотоцикл Kawasaki, которым управлял молодой человек 2002 года рождения, сообщили в барнаульской Госавтоинспекции.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.