ВС рассмотрел спор супругов, у которых за 17 лет брака родились две дочери, а также появились однокомнатная квартира, участок с домом и автомобиль

13 марта 2024, 13:14, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Верховный суд РФ на основе рассмотрения судебного дела прояснил условия, при которых имущество, нажитое супругами во время брака, не подлежит равному разделению, пишет "Российская газета".

За время брака у супругов, проживших вместе 17 лет, родились две дочери. Они приобрели однокомнатную квартиру, участок с домом и автомобиль в кредит. При этом право собственности на недвижимость была зарегистрирована на жену, а на автомобиль – на мужа.

"Бывший муж пошел в суд, где попросил разделить недвижимость поровну, а автомобиль отдать ему с выплатой бывшей супруге компенсации. Позже он уточнил иск и попросил рассчитать компенсацию с учетом выплат по двум кредитам – за квартиру и машину, которые он делал сам после того как они расстались", – отмечает издание.

Бывшая жена подала встречный иск. Она указала, что при разделе должны быть учтены интересы их дочерей, которые остались с ней. Женщина просила передать ей квартиру, признать за ней право на 2/3 участка с домом, а за это возложить на нее обязанность по погашению двух кредитов. Бывшему мужу, по ее мнению, должен достаться автомобиль и 1/3 участка с домом.

Первый суд поделил участок с домом и квартиру поровну, машину отдал экс-супругу и обязал его выплатить бывшей жене компенсацию. Долги перед банками суд оставил за обоими.

Апелляция отменила это решение и приняла новое. Раз кредит за квартиру выплачивала только экс-супруга, с ней остались дети, квартира малогабаритная, у бывших супругов плохие отношения, а значит, вместе пользоваться ею они не будут. Поэтому суд признал за женщиной право собственности на 21/25 доли в квартире и по 2/25 доли отдал каждой из дочерей. Участок с домом суд поделил поровну между экс-супругами, взыскал с жены в пользу мужа половину выплаченных в период брака денег за квартиру. Еще возложил на нее погашение кредита, предоставил право потребовать у бывшего мужа вернуть ей деньги, выплаченные ею за машину после развода. За бывшим мужем суд признал право собственности на автомобиль, но обязал его отдать жене половину выплаченных в период брака денег за машину.

"Верховный суд с таким решением не согласился. Там указали, что апелляция оставила уточненный иск мужчины без внимания и не дала ему правовой оценки. ВС не устроили присужденные сторонам суммы – в деле есть экспертная оценка машины и квартиры. Суду надо было исходить из нее, а не из стоимости уплаченных кредитов. ВС сказал: для раздела квартиры сначала нужно определить долю мужчины и стоимость этой доли. Апелляция определила эти доли равными, но не рассчитала стоимость самого имущества и доли сторон в этом имуществе в денежном выражении, поэтому фактически взыскала компенсации произвольно. Признавая за женщиной право требовать с экс-мужа деньги, которые она выплатила банку за автомобиль после развода, апелляция не учла, что размер выплат должен быть пропорционален присужденным долям", – отмечает газета.

ВС отменил апелляционное решение в части взыскания с жены в пользу мужа денег в счет компенсации половины квартиры, взыскания с него в пользу бывшей в счет компенсации половины машины, признания за ней права требовать с бывшего выплаченных ею денег за машину после развода. С учетом этого спор пересмотрят.