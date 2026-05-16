Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков в крупном размере
Максимальный срок по части 2 статьи 228 УК предлагают снизить до пяти лет, по части 3 — до десяти лет, убрав нижние пределы
16 мая 2026, 09:36, ИА Амител
Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который смягчает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков в крупном и особо крупном размере, сообщает РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить в санкции части второй статьи 228 УК России наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в санкции части третьей этой статьи — до десяти лет без указания нижних пределов санкций», — говорится в пояснительной записке.
В Верховном суде отметили, что предлагаемые изменения помогут решить проблему несоответствия наказаний целям, закрепленным в статьях 2 и 43 УК России.
09:45:29 16-05-2026
Чей сынок попался?
09:49:34 16-05-2026
Сво, штурмовой отряд. Будет прекрасным наказанием. Заодно и обеляющем и реабилитирующим репутацию.
09:51:41 16-05-2026
Ой, да вообще - "понять и простить", такая мелочь - угробляют подростков и молодёжь. Только у меня сомнения в адекватности принимающих такие решения?
09:53:27 16-05-2026
правильно, за наркотики снизить, а за лайки под постами усилить, сколько там дают? Пятнашку?
09:57:14 16-05-2026
У нас демографическая яма, но даже тех, кто уже родился и живёт, такими решениями теоретически можно угробить. Пять лет за наркотики, да ещё потом УДО - да кто этого боятся будет, расцветай махровым цветом, затягивай молодняк на эту дурь. Где логика?
11:06:55 16-05-2026
Опять автовазу льготы
11:08:22 16-05-2026
Тюрьмы переполнили что ли? За наркотики пожизненно давать!
22:38:34 17-05-2026
Гость (11:08:22 16-05-2026) Тюрьмы переполнили что ли? За наркотики пожизненно давать!... можно сажать в корею по бартеру. в Тае за наркоту сразу хим. смерть
12:17:04 16-05-2026
Человек прикасаясь руками к наркотику. Просто прикасаясь руками. Беря его в руки. Должен четко понимать-что это смерть. Только так. И не как иначе. Поймают смерть. Казнят. Не поймают смерть сам сдохнешь. Результат должен быть четко понятен. А здесь получается- ну поймают. Ну и что? Потом еще папа с мамой 10 раз отмажут. Ну посадят. Перекумарю и слезу. Вылечусь короче. Сплошная блин польза!!!! Почему бы не попробовать(или употребить)?
18:52:01 16-05-2026
К чему эта поблажка наркоторговцам вслед за потаканием живоглотным аппетитам организаторов азартных игр?
20:15:03 16-05-2026
Гость (18:52:01 16-05-2026) К чему эта поблажка наркоторговцам вслед за потаканием живог... К тому что люди новая нефть и в России на них позволено наживаться жуликам всех мастей
11:03:39 17-05-2026
Гость (18:52:01 16-05-2026) К чему эта поблажка наркоторговцам вслед за потаканием живоглотным аппетитам организаторов азартных игр?
Может, это они и принимают законы?
21:30:11 16-05-2026
ПИПЕЦ!!!!! Кто там что употребляет????????
07:20:13 17-05-2026
Если бы на шею депутатам надеть кольцо- кстати с приемом интернета-а кольцо со взрывчаткой. И за каждое их решение- конкретно кто за- избиратель мог нажать на кнопку и при определенном количестве против- голова с плеч это вариант китая- поэтому китай и добился передовой экономики.
11:04:59 17-05-2026
Только казнь (09:45:29 16-05-2026) Чей сынок попался?... Да чей-то попался. Видать, чаще стали попадаться. Да и 15 лет не хочется тюремщиков баловать, чтобы тварёныша не обижали.