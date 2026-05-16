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Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков в крупном размере

Максимальный срок по части 2 статьи 228 УК предлагают снизить до пяти лет, по части 3 — до десяти лет, убрав нижние пределы

16 мая 2026, 09:36, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который смягчает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков в крупном и особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить в санкции части второй статьи 228 УК России наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в санкции части третьей этой статьи — до десяти лет без указания нижних пределов санкций», — говорится в пояснительной записке.

В Верховном суде отметили, что предлагаемые изменения помогут решить проблему несоответствия наказаний целям, закрепленным в статьях 2 и 43 УК России.

       

Комментарии 15

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Только казнь

09:45:29 16-05-2026

Чей сынок попался?

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вася

09:49:34 16-05-2026

Сво, штурмовой отряд. Будет прекрасным наказанием. Заодно и обеляющем и реабилитирующим репутацию.

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Гость

09:51:41 16-05-2026

Ой, да вообще - "понять и простить", такая мелочь - угробляют подростков и молодёжь. Только у меня сомнения в адекватности принимающих такие решения?

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Гость

09:53:27 16-05-2026

правильно, за наркотики снизить, а за лайки под постами усилить, сколько там дают? Пятнашку?

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Гость

09:57:14 16-05-2026

У нас демографическая яма, но даже тех, кто уже родился и живёт, такими решениями теоретически можно угробить. Пять лет за наркотики, да ещё потом УДО - да кто этого боятся будет, расцветай махровым цветом, затягивай молодняк на эту дурь. Где логика?

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Гость

11:06:55 16-05-2026

Опять автовазу льготы

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Гость

11:08:22 16-05-2026

Тюрьмы переполнили что ли? За наркотики пожизненно давать!

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Гость

22:38:34 17-05-2026

Гость (11:08:22 16-05-2026) Тюрьмы переполнили что ли? За наркотики пожизненно давать!... можно сажать в корею по бартеру. в Тае за наркоту сразу хим. смерть

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вася

12:17:04 16-05-2026

Человек прикасаясь руками к наркотику. Просто прикасаясь руками. Беря его в руки. Должен четко понимать-что это смерть. Только так. И не как иначе. Поймают смерть. Казнят. Не поймают смерть сам сдохнешь. Результат должен быть четко понятен. А здесь получается- ну поймают. Ну и что? Потом еще папа с мамой 10 раз отмажут. Ну посадят. Перекумарю и слезу. Вылечусь короче. Сплошная блин польза!!!! Почему бы не попробовать(или употребить)?

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Гость

18:52:01 16-05-2026

К чему эта поблажка наркоторговцам вслед за потаканием живоглотным аппетитам организаторов азартных игр?

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п

20:15:03 16-05-2026

Гость (18:52:01 16-05-2026) К чему эта поблажка наркоторговцам вслед за потаканием живог... К тому что люди новая нефть и в России на них позволено наживаться жуликам всех мастей

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гость

11:03:39 17-05-2026

Гость (18:52:01 16-05-2026) К чему эта поблажка наркоторговцам вслед за потаканием живоглотным аппетитам организаторов азартных игр?

Может, это они и принимают законы?

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Татьяна

21:30:11 16-05-2026

ПИПЕЦ!!!!! Кто там что употребляет????????

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Гость

07:20:13 17-05-2026

Если бы на шею депутатам надеть кольцо- кстати с приемом интернета-а кольцо со взрывчаткой. И за каждое их решение- конкретно кто за- избиратель мог нажать на кнопку и при определенном количестве против- голова с плеч это вариант китая- поэтому китай и добился передовой экономики.

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гость

11:04:59 17-05-2026

Только казнь (09:45:29 16-05-2026) Чей сынок попался?... Да чей-то попался. Видать, чаще стали попадаться. Да и 15 лет не хочется тюремщиков баловать, чтобы тварёныша не обижали.

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