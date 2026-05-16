Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотиков в крупном размере

Максимальный срок по части 2 статьи 228 УК предлагают снизить до пяти лет, по части 3 — до десяти лет, убрав нижние пределы

16 мая 2026, 09:36, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который смягчает наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотиков в крупном и особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается установить в санкции части второй статьи 228 УК России наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в санкции части третьей этой статьи — до десяти лет без указания нижних пределов санкций», — говорится в пояснительной записке.

В Верховном суде отметили, что предлагаемые изменения помогут решить проблему несоответствия наказаний целям, закрепленным в статьях 2 и 43 УК России.