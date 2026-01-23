Российская компания Rendez-Vous устроила праздник в честь 16-летия работы своего бутика в Куршевеле и 25-летия всей сети магазинов. Вечеринка, которую организовали на французском курорте, была для VIP-гостей и прошла в люкс-формате.

По данным Telegram-канала Baza, стоимость промотура могла составить около 30 млн рублей. Так, приехавших российских селебрити разместили в отеле Le Strato. Двухместный номер на четыре дня там обходится почти в 800 тысяч рублей. Кроме того, для гостей организовывали ужины в ресторанах, где подавали элитный алкоголь и деликатесы – устрицы, хамон и прошутто. Издание утверждает, что только одно из застолий обошлось более чем в миллион рублей, а во время трапезы выступала знаменитая французская певица Патрисия Каас.

Программа поездки включала в себя также катания на сноубордах и горных лыжах – на эту часть могло уйти около 1,5 млн рублей. Но эта сумма не включает в себя перелеты на частных вертолетах, которые организовали для гостей. Фотосъемкой вечеринки занимался модный фотограф Денис Шумов.

Сама компания "Рандеву" активно освещала поездку в своих соцсетях, публикуя фотографии довольных гостей среди заснеженных склонов, на красной ковровой дорожке, с бокалами шампанского и на фоне вертолета.

«Куршевель стал для нас не просто точкой на карте, а местом встречи. Мы благодарны нашим друзьям бренда, которые приняли приглашение, разделив с нами эти дни. Ваше присутствие и энергия сделали эту поездку по-настоящему живой. […] И, конечно, спасибо нашим покупателям и подписчикам. За доверие, интерес, поддержку и любовь. Без вас не было бы ни этих поездок, ни этих встреч, ни самого смысла двигаться дальше», – говорится в публикации в Telegram-канале компании.