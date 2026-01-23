Вертолеты, хамон и Патрисия Каас. Что за вечеринка "Рандеву" в Куршевеле возмутила россиян
Звездная тусовка в Альпах вызвала гнев клиентов и сотрудников компании, а также бойцов СВО и депутатов
23 января 2026, 14:56, ИА Амител
Российская мультибрендовая сеть магазинов Rendez-Vous оказалась в центре громкого скандала из-за вечеринки, которую устроила в январе. Юбилей компании с размахом отметили в Куршевеле, куда пригласили известных артистов и блогеров. По сообщениям СМИ, двухдневное веселье могло обойтись в 30 млн рублей: доставка гостей вертолетом, ужины в дорогих ресторанах, люкс-отели и эксклюзивный концерт Патрисии Каас.
Россиян возмутила та роскошь, которую и бренд, и посетители вечеринки выставили напоказ. В то же время некоторые сотрудники магазинов сообщили, что им в 2025 году урезали зарплаты. А у клиентов сети есть вопросы к качеству продукции. Отреагировали даже в зоне СВО, призвав участников вечеринки к чувству совести. Уже высказались и в Госдуме.
Все, что известно о скандальной вечеринке в Куршевеле, ее гостях и реакции Rendez-Vous на всеобщий гнев, – в нашем материале.
Что за вечеринку в Куршевеле закатил бренд Rendez-Vous?
Российская компания Rendez-Vous устроила праздник в честь 16-летия работы своего бутика в Куршевеле и 25-летия всей сети магазинов. Вечеринка, которую организовали на французском курорте, была для VIP-гостей и прошла в люкс-формате.
По данным Telegram-канала Baza, стоимость промотура могла составить около 30 млн рублей. Так, приехавших российских селебрити разместили в отеле Le Strato. Двухместный номер на четыре дня там обходится почти в 800 тысяч рублей. Кроме того, для гостей организовывали ужины в ресторанах, где подавали элитный алкоголь и деликатесы – устрицы, хамон и прошутто. Издание утверждает, что только одно из застолий обошлось более чем в миллион рублей, а во время трапезы выступала знаменитая французская певица Патрисия Каас.
Программа поездки включала в себя также катания на сноубордах и горных лыжах – на эту часть могло уйти около 1,5 млн рублей. Но эта сумма не включает в себя перелеты на частных вертолетах, которые организовали для гостей. Фотосъемкой вечеринки занимался модный фотограф Денис Шумов.
Сама компания "Рандеву" активно освещала поездку в своих соцсетях, публикуя фотографии довольных гостей среди заснеженных склонов, на красной ковровой дорожке, с бокалами шампанского и на фоне вертолета.
«Куршевель стал для нас не просто точкой на карте, а местом встречи. Мы благодарны нашим друзьям бренда, которые приняли приглашение, разделив с нами эти дни. Ваше присутствие и энергия сделали эту поездку по-настоящему живой. […] И, конечно, спасибо нашим покупателям и подписчикам. За доверие, интерес, поддержку и любовь. Без вас не было бы ни этих поездок, ни этих встреч, ни самого смысла двигаться дальше», – говорится в публикации в Telegram-канале компании.
Rendez-Vous – что это за бренд?
Это российский ретейлер одежды и обуви, который появился в 2000 году: первый бутик открыли в московском ГУМе. По данным Forbes, на конец мая 2025 года сеть насчитывала 104 магазина по всей стране. В них торгуют самыми разными брендами – всего более 100 наименований.
Кроме того, у сети есть два магазина за рубежом – во французском Куршевеле и в кипрском Лимасоле.
Кто из звездных гостей был на вечеринке сети "Рандеву" в Куршевеле?
По данным Baza, гостями вечеринки стали 14 приглашенных селебрити, среди которых модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогер Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов и бизнесвумен Ксения Шипилова. До французского курорта они добрались на частном самолете. В нем вместе со звездами летело около десяти сотрудников "Рандеву".
Почему вечеринка Rendez-Vous возмутила клиентов сети?
Свой гнев пользователи сети объясняют разными причинами. Во-первых, многих возмутило, что звезды позволяют себе пышные вечеринки за рубежом в таких сложных геополитических условиях. Мероприятие даже называют второй "голой вечеринкой", подчеркивая оторванность ее участников от российских реалий.
«В такое сложное для страны время вы устраиваете пир в недружественной нам стране, продолжая зарабатывать в России, где деньги вам несут обыкновенные люди, которые Куршевель только на картинках видели. Что-то вы оторвались от реалий», – цитирует "Москва 24" одного из пользователей, подчеркивая, что в соцсетях много подобных комментариев.
Во-вторых, многие сомневаются, что приглашенные на вечеринку гости вообще носят одежду из магазинов "Рандеву".
В-третьих, пользователей раздражает, что люди выставляют напоказ роскошь, которая недоступна подавляющему большинству россиян. Об этом "Известиям" сказала PR-эксперт Милена Дорохина.
«Аудиторию возмутил не сам пресс-тур, а демонстративная роскошь без оглядки на контекст. Когда бренд массового сегмента показывает частные джеты и Куршевель, это автоматически вызывает раздражение. Для Rendez-Vous это риск потерять связь с массовым покупателем и закрепиться в образе бренда, живущего в параллельной реальности», – цитирует ее издание.
В сети "Рандеву" начали "отменять". Люди сообщают о том, что аннулируют уже оформленные заказы и блокируют свои скидочные карты. Насколько это массовая тенденция, неизвестно.
Кроме того, СМИ сообщили, что в последнее время к бренду были вопросы и у Роструда, и у Роспотребнадзора. Ведомства выносили предостережения по заявлениям бывших сотрудников и покупателей.
Что вызвало гнев сотрудников "Рандеву"?
На фоне скандальной вечеринки телеканал РЕН ТВ связался с одной из сотрудниц магазина сети. Та рассказала, что за последний год в Rendez-Vous существенно сократили зарплаты рядовых работников. По ее словам, раньше продавцы могли зарабатывать до 200-250 тысяч в месяц, если были готовы работать без выходных. Сейчас такой возможности нет.
«Да, сократили. Сейчас минимально везде сократили по всей Москве. Зарплата меньше. […] Сейчас в некоторых магазинах переводят 80 тысяч, ты больше не получишь», – передает ее слова телеканал.
"Известия" со ссылкой на одного из продавцов-консультантов добавляют, что снижение зарплат повлекло за собой увольнения. Руководство сети при этом не держится за своих работников, подчеркнула собеседница.
Как на звездную вечеринку "Рандеву" в Куршевеле отреагировали в зоне СВО?
Один из бойцов спецоперации опубликовал видеообращение к участникам вечеринки, в котором от лица многих солдат выразил недовольство.
«Вам не стыдно? Вы называете себя патриотами? Что вы сделали вообще для своей Родины? Если вы уж такие патриоты, вы помогите бойцам на фронте!» – сказал военнослужащий.
Он призвал звезд снимать на видео не дорогие ужины и частные вертолеты, а свою помощь участникам спецоперации.
Что говорят в Госдуме по поводу скандальной вечеринки в Куршевеле?
Первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко в беседе с "Абзацем" высказала мнение, что участников поездки нужно наказать.
«Вот поскольку все они зафиксированы в интернете, там их портреты появлялись, значит, нужно выявить, кто эти люди. А с компанией, наверное, надо будет поговорить. Компетентные органы вполне могут себе позволить», – сказала парламентарий.
Депутат Станислав Наумов подчеркнул, что отдыхать и праздновать юбилеи – нормально. Но делать это надо в России, где полно красивых мест.
А Виталий Милонов назвал вечеринку "шабашем" и заявил, что "Рандеву" с такими ценностями надо работать на Западе, а не в России. Жителей страны он призвал отказываться от продукции сети.
«Я уверен, что люди, которые сейчас болеют и переживают за страну, в этот магазин больше ни ногой», – цитирует депутата ОСН.
15:14:27 23-01-2026
а в чем возмущения то?
18:09:41 23-01-2026
А рост цен на все подряд не возмущает???
19:43:22 23-01-2026
Гори все синем пламенем - живем один раз.
19:51:42 23-01-2026
Кроме "крестницы" про остальных ничего не слышал. Кто эти люди?