Появились подробности скандальной поездки российских звезд в Куршевель за 30 млн рублей
В поездку отправились 14 приглашенных гостей
21 января 2026, 16:15, ИА Амител
Журналисты раскрыли детали резонансной поездки российских знаменитостей в Куршевель, организованной сетью магазинов Rendezvous Russia. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным издания, четырехдневное празднование 25-летия компании обошлось как минимум в 30 млн рублей. При этом на фоне промотура, как утверждают журналисты, в самой сети были снижены зарплаты сотрудникам и сокращены внутренние расходы.
В поездку отправились 14 приглашенных гостей, среди которых модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогер Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов и бизнесвумен Ксения Шипилова. Их доставили в Куршевель частным самолетом. Вместе со звездами летели около десяти сотрудников компании.
Размещение прошло в люксовом отеле Le Strato, где стоимость номера на четыре дня начинается от 8,6 тыс. евро – порядка 786 тыс. рублей. Для гостей организовали ужины с элитным алкоголем и деликатесами – устрицами, прошутто и хамоном. По подсчетам канала, только один из ужинов обошелся более чем в 1 млн рублей, во время него выступала французская певица Патрисия Каас.
В программу также вошли катание на горных лыжах и сноубордах стоимостью около 1,5 млн рублей, перелеты на частных вертолетах и фотосъемка у модного фотографа Дениса Шумова.
Ранее сообщалось, что бывшая звезда "Дома-2" и экс-любимая рэпера Гуфа отправится в тюрьму за мошенничество. Она использовала ложные сведения о ребенке, чтобы вымогать деньги у состоящего в браке любовника.
16:21:40 21-01-2026
здорово )) махровая толстовщина- война и мир.
я уверен, что нигде, повторяю - нигде, такого быть не может, окромя бананасовых республик , где папуасины на глазах у всего мира жируют
19:01:11 21-01-2026
Гость (16:21:40 21-01-2026) здорово )) махровая толстовщина- война и мир.я уверен, ч... какую статью закона они нарушили?
14:42:28 24-01-2026
Гость (19:01:11 21-01-2026) какую статью закона они нарушили?... Статью закона совести они нарушили.
16:32:52 21-01-2026
а что там было скандального то?
16:50:45 21-01-2026
А где, кстати, сей час г-н Прохоров, одно время метивший в президенты Российской Федерации.Поминтся летал он в этот самый Куршевель на самолëте полным девицами.
16:58:12 21-01-2026
А сколько же стоит перелет только одного спикера думы В. Володина на самолете?
17:01:48 21-01-2026
Есть у нас в краснодарском крае Шато Де Талю которое принадлежит успешной бизнес-вумен и по совместительству супруге Ткачёва. Куршавель по ценам в сравнений с эти местом отдыхает. Так вот там так весело встречали НГ хозяева с друзьями, что жители населенных пунктов расположенных по-близости жаловались в различные ведомства, а салют говорят был шикарные чем на красной площади.
Ни каких претензий шумихи в СМИ и т.д
17:11:43 21-01-2026
а что за компания юбилей праздновала?
19:56:01 21-01-2026
Гость (17:11:43 21-01-2026) а что за компания юбилей праздновала?...
Там написано
17:48:17 21-01-2026
Мы до сих пор удивляемся ворам, мошенникам, хапугам? На СВО не забутьте скинутся на защитные жилеты бойцам. А воры, мошенники и хапуги так и будут отдыхать и жить. От любого мэра до любого жителя кремля. Даже не сомневайтесь.
20:00:08 21-01-2026
гость (17:48:17 21-01-2026) Мы до сих пор удивляемся ворам, мошенникам, хапугам? На С...
Не то, чтобы я не был согласен с вашей точкой зрения, однако стоит отметить, что это развлекались бизнесмены, а не чиновники. Если именно так они решили отметить поднятие НДС и прочих налогов для предпринимателей, то вероятно это будет их последний юбилей.
08:42:01 22-01-2026
Гость (20:00:08 21-01-2026) Не то, чтобы я не был согласен с вашей точкой зрения, од... Не переживайте , они гуляют на сокращённые премии и оплату труда своих работяг.
22:20:34 21-01-2026
гость (17:48:17 21-01-2026) Мы до сих пор удивляемся ворам, мошенникам, хапугам? На С... это БИЗНЕА называется, все законно. прекратите
17:53:01 21-01-2026
Помнится, в Москве была вечеринка не полностью одетых, разогнали. Знаменитости перебрались во Францию, а куда деваться! Средства позволяют.
18:10:00 21-01-2026
Для 1917 года народ не созрел ещё?
22:22:27 21-01-2026
гость (18:10:00 21-01-2026) Для 1917 года народ не созрел ещё?... на свои доходы деньги все гуляем! БИЗНЕСМЕНЫ, ниодного чиновника!!
21:37:35 21-01-2026
В стране кризис, в Москве - пятница.
22:22:58 21-01-2026
Гость (21:37:35 21-01-2026) В стране кризис, в Москве - пятница.... в какой стране кризис, уточняйте.
22:19:13 21-01-2026
и что?! и чтоооо?! мы с друзьями на доходы праздновали НГ на Манжероке! по 44 000 с чел. сутки. А сестра ездила на Мрию курорт в крыму по 146 000 сутки с человека. Давайте ко не считать деньги чужие!
13:21:08 22-01-2026
Гость (22:19:13 21-01-2026) и что?! и чтоооо?! мы с друзьями на доходы праздновали НГ на...
Конечно, конечно, свои доходы вы можете тратить как угодно, только не из тех ли вы "бизьнисьменов", которые так любят жаловаться жаловаться, что их задавили налогами и прочим, что обновить им свои средства производства и повысить зарплату работягам, которые и приносят вам эти доходы, ну, просто не на что, ну, Не на что.
08:46:54 22-01-2026
А что можно ожидать?Разве это не закономерно?И какие тут нынешние законы нарушены?Ведь это бизнесмены,звёзды шоу бизнеса,которые развлекались на свои доходы и прибыли.Раз у нас теперь капиталистическое общество ,то подразумевается существование двух классов-эксплуататоров и эксплуатируемых.Одним пахать ,другим гулять(на присвоенную прибыль с наёмного раба).Я понимаю ,артисты.Так те зарабатывают своим талантом,своим творчеством и к ним не должно быть никаких вопросов в этом плане.И к этим друзьям тоже вопросов не должно быть ,учитывая такое социальное строение нынешнего общества.Вот вам и единство,про которое нам любят втюхивать с высоких трибун.
10:16:42 22-01-2026
скромнее надо быть. времена изменились, но многие еще так ничего и не поняли...