Появились подробности скандальной поездки российских звезд в Куршевель за 30 млн рублей

В поездку отправились 14 приглашенных гостей

21 января 2026, 16:15, ИА Амител

Российские звезды в Куршевеле / Фото: Baza

Журналисты раскрыли детали резонансной поездки российских знаменитостей в Куршевель, организованной сетью магазинов Rendezvous Russia. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, четырехдневное празднование 25-летия компании обошлось как минимум в 30 млн рублей. При этом на фоне промотура, как утверждают журналисты, в самой сети были снижены зарплаты сотрудникам и сокращены внутренние расходы.

В поездку отправились 14 приглашенных гостей, среди которых модель Елена Перминова, журналистка Ксения Собчак, блогер Оксана Самойлова, актриса Елизавета Базыкина, стилист Александр Рогов и бизнесвумен Ксения Шипилова. Их доставили в Куршевель частным самолетом. Вместе со звездами летели около десяти сотрудников компании.

Размещение прошло в люксовом отеле Le Strato, где стоимость номера на четыре дня начинается от 8,6 тыс. евро – порядка 786 тыс. рублей. Для гостей организовали ужины с элитным алкоголем и деликатесами – устрицами, прошутто и хамоном. По подсчетам канала, только один из ужинов обошелся более чем в 1 млн рублей, во время него выступала французская певица Патрисия Каас.

В программу также вошли катание на горных лыжах и сноубордах стоимостью около 1,5 млн рублей, перелеты на частных вертолетах и фотосъемка у модного фотографа Дениса Шумова.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда "Дома-2" и экс-любимая рэпера Гуфа отправится в тюрьму за мошенничество. Она использовала ложные сведения о ребенке, чтобы вымогать деньги у состоящего в браке любовника.