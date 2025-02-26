НОВОСТИОбщество

Ветераны Алтайского края получат по пять тысяч рублей ко Дню Победы

Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко

26 февраля 2025, 12:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Алтайском крае более четырех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей в честь 80-й годовщины Победы. Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

Такие меры коснутся следующих категорий граждан:

  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 
  • труженики тыла; 
  • лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
  • бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; 
  • вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не являющиеся тружениками тыла.

Из краевого бюджета на эти цели выделили 23,3 миллиона рублей. Выплаты ветеранам начислят на банковские счета либо через почтовые отделения. Их назначат в беззаявительном порядке.

Ветераны, которые не смогут получить единовременную выплату по объективным причинам (например, они находятся на стационарном лечении либо за пределами края), смогут обратиться за ней в течение года. Специалисты управлений социальной защиты будут работать с ними индивидуально.

Ранее стало известно о размере выплат ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в других сибирских городах. Как сообщает ТАСС, в Омске данной категории граждан выплатят по 255 тысяч рублей. В Томске участники и инвалиды войны получат по 100 тысяч рублей, а труженики тыла – по 10 тысяч рублей.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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На данный момент в регионе проживают 75 инвалидов и участников Великой Отечественной войны
НОВОСТИОбщество
Алтайский край выплаты Ветераны

Комментарии 9

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Гость

12:28:26 26-02-2025

4660 ветеранов

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гость

12:53:25 26-02-2025

Гость (12:28:26 26-02-2025) 4660 ветеранов... Ветеранов на прошлый год в Алтайском крае было 103 человека

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Гость

12:30:46 26-02-2025

Не густо

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Бабайка

12:45:18 26-02-2025

Далеко на них уедешь... Так вот нынче чествуют ветеранов Великой Победы

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Гость1

13:07:36 26-02-2025

А дети войны ?

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Гость

14:53:36 26-02-2025

Деда под Москвой немцы убили и ни каких выплат к Дням Победы ни бабушка ни мама не получали .

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Гость.

17:29:18 26-02-2025

Названы выплаты в Омске, Томске. Почему же в нашем орденоносном крае так убого отмечают ветеранов Великой Отечественной войны, которым посчастливилось уцелеть в той жесточайшей войне Советского Союза с объединенным фашизмом и нацизмом Европы во главе с гитлеровской Германией ?

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Гость

21:08:20 26-02-2025

Пусть на войну пошел в 16 лет в 1945 году. Сейчас ему 96 лет. Много ли таких ветеранов? Ну уж никак не "более 4000". Настоящих ветеранов можно по пальцам пересчитать. Ну и выплаты конечно смех.

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Денис

21:46:16 01-03-2025

Позорище, сколько ещё будут издеваться над Ветеранами Войн в Алтайском крае? То авто налог до 100 лс, теперь по 5 тр))‼️

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