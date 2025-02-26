Ветераны Алтайского края получат по пять тысяч рублей ко Дню Победы
Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко
26 февраля 2025, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае более четырех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей в честь 80-й годовщины Победы. Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.
Такие меры коснутся следующих категорий граждан:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- труженики тыла;
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
- вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не являющиеся тружениками тыла.
Из краевого бюджета на эти цели выделили 23,3 миллиона рублей. Выплаты ветеранам начислят на банковские счета либо через почтовые отделения. Их назначат в беззаявительном порядке.
Ветераны, которые не смогут получить единовременную выплату по объективным причинам (например, они находятся на стационарном лечении либо за пределами края), смогут обратиться за ней в течение года. Специалисты управлений социальной защиты будут работать с ними индивидуально.
Ранее стало известно о размере выплат ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в других сибирских городах. Как сообщает ТАСС, в Омске данной категории граждан выплатят по 255 тысяч рублей. В Томске участники и инвалиды войны получат по 100 тысяч рублей, а труженики тыла – по 10 тысяч рублей.
12:28:26 26-02-2025
4660 ветеранов
12:53:25 26-02-2025
Гость (12:28:26 26-02-2025) 4660 ветеранов... Ветеранов на прошлый год в Алтайском крае было 103 человека
12:30:46 26-02-2025
Не густо
12:45:18 26-02-2025
Далеко на них уедешь... Так вот нынче чествуют ветеранов Великой Победы
13:07:36 26-02-2025
А дети войны ?
14:53:36 26-02-2025
Деда под Москвой немцы убили и ни каких выплат к Дням Победы ни бабушка ни мама не получали .
17:29:18 26-02-2025
Названы выплаты в Омске, Томске. Почему же в нашем орденоносном крае так убого отмечают ветеранов Великой Отечественной войны, которым посчастливилось уцелеть в той жесточайшей войне Советского Союза с объединенным фашизмом и нацизмом Европы во главе с гитлеровской Германией ?
21:08:20 26-02-2025
Пусть на войну пошел в 16 лет в 1945 году. Сейчас ему 96 лет. Много ли таких ветеранов? Ну уж никак не "более 4000". Настоящих ветеранов можно по пальцам пересчитать. Ну и выплаты конечно смех.
21:46:16 01-03-2025
Позорище, сколько ещё будут издеваться над Ветеранами Войн в Алтайском крае? То авто налог до 100 лс, теперь по 5 тр))‼️