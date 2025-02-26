Ветераны Алтайского края получат по пять тысяч рублей ко Дню Победы

Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко

26 февраля 2025, 12:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Алтайском крае более четырех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей в честь 80-й годовщины Победы. Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

Такие меры коснутся следующих категорий граждан:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

труженики тыла;

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;

вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не являющиеся тружениками тыла.

Из краевого бюджета на эти цели выделили 23,3 миллиона рублей. Выплаты ветеранам начислят на банковские счета либо через почтовые отделения. Их назначат в беззаявительном порядке.

Ветераны, которые не смогут получить единовременную выплату по объективным причинам (например, они находятся на стационарном лечении либо за пределами края), смогут обратиться за ней в течение года. Специалисты управлений социальной защиты будут работать с ними индивидуально.

Ранее стало известно о размере выплат ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в других сибирских городах. Как сообщает ТАСС, в Омске данной категории граждан выплатят по 255 тысяч рублей. В Томске участники и инвалиды войны получат по 100 тысяч рублей, а труженики тыла – по 10 тысяч рублей.