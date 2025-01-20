На данный момент в регионе проживают 75 инвалидов и участников Великой Отечественной войны

20 января 2025, 13:31, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в честь 80-летия Великой Победы некоторые жители получат единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей, сообщает региональное отделение Социального фонда России. Ранее amic.ru подробно рассказал, что за выплаты для ветеранов ввел президент России Владимир Путин и как их можно получить.

"На сегодняшний день в Алтайском крае проживает 1639 человек, которые в апреле – мае беззаявительно получат единовременную выплату 80 000 рублей", – рассказала управляющий краевым отделением ОСФР Ольга Клиндухова.

Среди получателей:

75 инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

115 награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда";

один человек, который в годы Великой Отечественной работал на объектах ПВО, морских и авиабазах;

125 бывших несовершеннолетних узников фашизма;

1321 вдова инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

два участника Великой Отечественной войны – ликвидаторы националистического подполья 1944-1951 г.

Также в Алтайском крае на выплату ко Дню Победы в размере 55 000 рублей имеют право более 2,5 тыс. тружеников тыла.