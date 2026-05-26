"Вирус Х" на подходе. Какая инфекция вызовет новую пандемию и готовы ли мы к ней

Эксперты назвали болезни и причины, способные вызвать глобальную эпидемию, а также увидели коварные цели политиков

26 мая 2026, 06:15, ИА Амител

Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Новая пандемия является практически неизбежной, следует ожидать ее наступления в ближайшие годы, считают специалисты. Невыученные уроки ковида, рост геополитической напряженности только усугубляют эпидемиологическую ситуацию в мире. При этом предупреждения от всемирных организаций далеко не полностью отражают реальность, а причиной эпидемии могут стать вовсе не те инфекции, о которых сегодня пишет мировая пресса. Подробности — в материале amic.ru.

"Готовность недостаточна"

Вероятность крупных эпидемий в мире растет, а готовность человечества противостоять им — падает, бьют тревогу авторы недавно опубликованного доклада Глобального совета мониторинга по готовности к пандемии (GPMB, учрежден ВОЗ и Всемирным банком).

Доклад успел наделать немало шума как в политических кругах многих стран мира, так и в медицинских. Мировые эпидемии оказывают "все более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу, а также снижают возможности для восстановления после них", указывают авторы документа.

Конечно, новые инициативы [ВОЗ] в плане борьбы с пандемиями отчасти улучшили процесс подготовки к вспышкам заболеваний, говорится в документе, однако происходящее в мире разделение на зоны влияния, экологические бедствия и рост числа поездок по миру на фоне урезания финансирования программ развития и эпиднадзора до уровня 2009 года, во многом сводит на нет эти усилия, считают эксперты GPMB.

«Реальный риск возникновения новой пандемии в ближайшей перспективе может застать мир в состоянии еще большей разобщенности, более обремененным долгами и менее способным защитить свое население, чем десять лет назад, подвергая все страны потенциально более серьезным последствиям для здоровья, социальной сферы и экономики», — предупреждают докладчики.

Следует разделять готовность чисто медицинскую и социально-политическую, оценивает работу GPMB врач-эпидемиолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

«Санитарно-медицинская готовность сегодня даже выше, чем до начала заболеваемости ковидом в 2020 году. Впрочем, принимаемых сегодня мер предупреждения эпидемии все равно недостаточно. Мы неплохо готовы противодействовать той же лихорадке Эбола, однако не сможем предотвратить и сдержать пандемию, скажем, птичьего гриппа, или чего-нибудь наподобие вызвавшего распространение ковида SARS-CoV-2 — некоего нового SARS-CoV-3», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Впрочем, помимо медицинского, в противостоянии эпидемиям важную роль играют и другие аспекты:

«Чисто с медицинской точки зрения нынешние профилактические меры неплохи, однако противодействие заразе ими не исчерпывается», — отмечает Крючков. — Военные конфликты, политическая нестабильность, конечно, негативно сказываются на международном взаимодействии, в том числе в сфере здравоохранения. И в этом плане могут быть серьезные сложности, когда миру придется противостоять очередной инфекции».

Пандемия — не редкость

Кстати, было бы ошибкой считать, что пандемии в истории человечества — явления из ряда вон выходящие, обращает внимание Николай Крючков:

«В исторической перспективе такого рода бедствия выкашивали до четверти населения планеты, а в некоторых районах мира — до половины. Причем это происходило в мире, который был намного менее глобализован, чем нынешний».

Более того, в нынешнем веке мир пережил уже несколько пандемий, указывает собеседник:

«Произошла уже одна пандемия гриппа (в ХХ веке их было три), а также формально имели место три пандемии коронавирусных инфекций, включая самую мощную SARS-CoV-2, начавшуюся в 2020-м, — всего четыре. Хотя миновала только четверть века. Это при том, что в нашем глобальном мире инфекции способны довольно быстро перемещаться по миру».

В то же время готовиться к вспышкам заболеваний следует с учетом особенностей распространения инфекций, продолжает собеседник:

«Нельзя, скажем, степенью готовности к коронавирусу определять уровень возможного реагирования на ту же Эболу. Профилактические меры могут быть в чем-то схожими, но во многих аспектах сильно различаются».

В докладе глобального совета по мониторингу особо выделена социально-политическая составляющая. За последнее десятилетие в мире снизилась доступность населения к диагностике, вакцинам и лекарствам. Также заметно упало доверие населения к государственным институтам, все более широко распространяется дезинформация. В общем, мир находится "на краю пропасти" и отсутствие срочных мер грозит чередой крупномасштабных санитарных кризисов, утверждают эксперты GPMB. В этих условиях, по их мнению, не исключено появление нового "вируса Х" — патогена, способного передаваться от животного к человеку.

Доверие населения к государственным институтам действительно заметно снизилось, соглашается врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.

«Мы до сих пор толком не знаем, что произошло в ковидный период. Ведь для объявления пандемии должна собраться специальная сессия ВОЗ, которая, исходя из имеющихся фактов, объявляет это явление. Ничего подобного тогда сделано не было. А ведь погибли люди, в том числе множество врачей. Однако наш Минздрав так и не собрался и не дал оценку работе системы здравоохранения и гибели врачей в то сложное время», — рассказал он amic.ru.

Более того, в "ковидный период" власти многих стран отработали немало социальных технологий, продолжает собеседник:

«Тогда стало ясно, что под предлогом эпидемии можно запретить очень многое — очень актуальный сегодня момент. И нельзя исключить, что либо по инерции, либо сознательно может повториться прежний сценарий. Ведь многих людей тогда отправляли в стационары, вместо того чтобы лечить на дому. Паника, перегруженность работы скорой помощи, странная вакцинация — все это только усиливало заболеваемость и смертность».

Кроме того, возможность появления "болезни Х" в январе 2026 года прогнозировало британское издание Daily Star. Причем его вспышка может случиться уже в нынешнем году, приводилось в публикации предостережение ученых.

Причинами пандемии могут стать четыре вируса, активно развивающихся в настоящее время: оспа обезьян (mpox), краснуха, птичий грипп и вирус Оропуш, говорилось в публикации.

Среди факторов риска ученые из Университета Глазго и Университета Саутгемптона называют общее падение уровня вакцинации, мутации вирусов, придающих им способность за короткий срок эволюционировать и передаваться между различными видами.

Хантавирус пока не страшен

Некоторые мировые СМИ поспешили определить на роль "болезни Х" одну из разновидностей хантавируса (и последовавшее за ней заболевание геморрагической лихорадкой с почечным синдромом — ГЛПС), что поразила в начале мая пассажиров круизного лайнера MV Hondius во время рейса в Южной Атлантике. Как известно, 4 мая у гражданина ФРГ резко подскочила температура, началось обильное носовое кровотечение. Медики пытались его спасти, однако спустя несколько часов заболевший умер в лазарете.

Всего на судне было подтверждено девять случаев и у двух человек было подозрение на заражение хантавирусом. Трое заболевших скончались. После этого стали появляться сообщения об очагах заражения в различных точках земного шара — Швейцарии, Израиле, США, Франции.

Некоторые интернет-ресурсы оповещали публику о вспышках заражения этой разновидности хантавируса в России, однако все сообщения оказались фейками. Тем не менее Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал советы по профилактике этой заразы.

Крайне маловероятно, что вспышка хантавируса на лайнере MV Hondius станет началом большого санитарного кризиса, однако следующая пандемия может произойти в течение ближайших пяти лет, считает Николай Крючков:

«Думаю, первый кандидат — одна из разновидностей птичьего гриппа. Возможен также вариант коронавируса, хотя не исключены и другие инфекции. Скажем, та же лихорадка Эбола, вспышка которой сейчас развивается в Африке. Нельзя исключать также распространения вируса Нипах или вируса Зика».

Вероятность грядущей глобальной эпидемии усиливает продолжающееся потепление климата, отмечает Николай Крючков:

«Можно спорить, насколько климат становится мягче, но в долгосрочной перспективе это явление имеет место, оно играет довольно заметную роль в случае с зоонозными инфекциями, антропозоонозами. Фактически идет перемещение этих инфекций с юга на север, туда перемещаются разносчики инфекций — комары, грызуны и так далее. Не будем забывать и о таянии льдов, под которыми также залегают инфекции, а также о скотомогильниках, которые еще дадут о себе знать».

Модификация инфекций

О более высоком сегодняшнем риске пандемии по сравнению с 2019 годом, когда началось распространение COVID-19, также заявил в интервью испанской газете El Pais исполнительный директор Коалиции по инновациям в области готовности к эпидемиям Ричард Хатчетт.

После завершения пандемии ковида миру следует переосмыслить характер угроз, что несут с собой инфекционные заболевания, отметил Хатчетт. Он напомнил о дискуссиях, что велись в период наиболее активной борьбы с COVID-19: возник ли вирус SARS-CoV-2 естественным путем, был ли он создан в лаборатории или случайно вышел за ее пределы. Причем ответ на этот вопрос так не был получен и нет уверенности, что его вообще дадут в будущем.

Действительно, деятельность специальных закрытых учреждений, на которую намекнул Хатчетт, не стоит сбрасывать со счетов, соглашается Николай Крючков:

«Идет развитие биотехнологий — модифицируются инфекции, модифицируются вирусы. Причем стоимость этих разработок, изменения свойств вирусов сегодня не слишком велика. Они могут, скажем, восстановить инфекцию, вызванную вирусом натуральной оспы — единственное из крупных заболеваний, ликвидированных нынче полностью. В силу закрытости работы таких биолабораторий двойного назначения вероятность их влияния на будущие пандемии сложно спрогнозировать. Но этот фактор будет играть очень важную роль в будущих пандемиях».

Интересно, что еще в 2023 году ученые Северо-Западного университета США провели с помощью нейросети исследование смертности в ковидный период. Вывод ИИ был прост: основная причина летальных исходов заключалась не в "цитокиновом шторме" (агрессивной реакции организма на инфекцию или лекарства, приводящей к его обширному воспалению), как считалось ранее — все дело во вторичной бактериальной инфекции, осложнениях в результате лечения. Будем надеяться, что широкое использование искусственного интеллекта поможет человечеству подготовиться к будущим пандемиям и, как следствие, избежать ошибок прошлого.