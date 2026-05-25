Пока не существует вакцины или специфического лечения от лихорадки Западного Нила

25 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Комар / Фото: из архива amic.ru

Лихорадка Западного Нила, пришедшая в Россию из Африки, с каждым годом распространяется все дальше на север страны, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. И теперь расслабляться не стоит ни жителям южных регионов, ни тем, кто живет в средней полосе.

Причиной такого распространения стали изменение климата, теплые зимы и ранняя весна. Все это создает идеальные условия для размножения комаров и распространения инфекции.

«В основном раньше она была в жарких регионах: в Волгоградской области, Краснодарском крае, а сейчас распространилась севернее. Случаи заражения лихорадкой зафиксированы в 38 регионах страны. Возбудитель этого заболевания — вирус, который передается через укусы комаров. Комары обычные, те, которые у нас есть повсеместно и активны с конца весны до начала заморозков», — указала Чернышова.

Одна из главных опасностей лихорадки Западного Нила в том, что ее можно просто не заметить: в 80% случаев заболевание протекает бессимптомно, а около 10% населения имеет иммунитет. То есть девять из десяти человек даже не обратятся к врачу.

«Чаще всего дело ограничивается высокой температурой, которая проходит в течение одной-трех недель. Также наблюдаются боли в мышцах и суставах, головные боли. Возможны высыпания на коже, могут воспаляться лимфоузлы», — указала врач.

Оставшиеся 10% могут столкнуться с тяжелой формой болезни. В таких случаях вирус может вызвать поражение мозга, менингоэнцефалит, даже не исключается летальный исход.

Пока вакцины или специфического лечения от этого заболевания не существует. Поэтому главное оружие — это профилактика, особенно в сезон активности насекомых — с мая по октябрь.

«Нужно устанавливать сетки на окна, намазываться или опрыскиваться специальными средствами перед выходом на улицу. Если живете на даче, то не нужно оставлять открытыми бочки с дождевой водой или корыта, пруды, поскольку это прекрасное место для размножения комаров», — посоветовала Чернышова.

Ранее специалисты назвали условия, в которых активно распространяется хантавирус. При низкой температуре хантавирусы могут сохраняться в воздухе от нескольких часов до нескольких дней.