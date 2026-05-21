В России хватает своих вариантов инфекции. Они с нами давно и никуда не уйдут, пока есть крысы и мыши

21 мая 2026, 07:15, ИА Амител

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Вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, в результате которой умерло несколько человек, вызвала переполох в мировом сообществе. В России тему тоже активно обсуждают. Накануне ученые сообщили об очагах инфекции в нашей стране: упомянули и Сибирь.

Очаги действительно есть, но ничего удивительного здесь нет, говорит главный внештатный инфекционист Алтайского края, кандидат медицинских наук Валерий Шевченко.

Во-первых, это совсем не тот хантавирус, который обнаружили на лайнере. А во-вторых, "наши" подвиды существуют очень давно и хорошо знакомы врачам. Хоть и безопасными их не назовешь — для некоторых российский хантавирус может стать смертельным. Избавиться от этих очагов почти невозможно.

О том, почему в очагах хантавируса в России нет ничего удивительного, для кого они наиболее опасны и как от них защититься, — в материале amic.ru.

В России хватает "своих" хантавирусов. Они были и будут

Прежде всего, подчеркнул Валерий Шевченко, хантавирус — это не одна инфекция. Это целое семейство, объединяющее большое количество возбудителей: по разным оценкам, от 30 до 50. Все они имеют природно-очаговый характер и "хранятся" в мышевидных грызунах. Даже на территории России "живут" разные возбудители.

«На территории нашей страны есть разные их варианты. У каждого есть свои преимущественные переносчики — крысы, полевки, мыши и так далее. В зависимости от переносчиков есть определенная территориальная зонированность хантавирусов по широте Российской Федерации. Есть, например, вариант "Сочи", который распространен по Черноморскому побережью. Есть варианты, характерные для Татарстана и Поволжья. Есть варианты, которые встречаются на Дальнем Востоке», — поясняет инфекционист.И в Сибири, где грызуны — не редкость, природные очаги хантавируса тоже есть. Но история это не новая, подчеркивает специалист. За хантавирусами начали пристально наблюдать еще с 1970-х. Специалисты, работающие на эндемичных территориях, хорошо знают эти инфекции. Пациентов с проявлениями болезни, вызванной хантавирусом, в российских регионах тоже периодически выявляют.

Ну а избавиться от очагов почти невозможно: они носят природный характер, а не созданы человеком.

От человека к человеку эти инфекции не передаются. Вирус попадает к пациенту от животного и остается в "биологическом тупике".

Российские варианты не такие опасные, как аргентинский. Но и они могут убивать

По своим клиническим проявлениям российские варианты хантавируса тоже значительно отличаются от тех, которые встречаются в Южной Америке. Напомним, именно латиноамериканский возбудитель вызвал вспышку на лайнере — тот отправился в круиз из Аргентины.

"Наши" инфекции вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

«Сначала развивается гриппоподобное состояние. Но почти всегда болезнь протекает с поражением почек, проявления которого выходят на первый план уже через несколько дней. В зависимости от стадии почечной недостаточности человек начинает плохо мочиться либо мочеиспускание, наоборот, становится слишком обильным. Это основные симптомы», — поясняет Валерий Шевченко.Заболевание считают достаточно серьезным — встречаются и среднетяжелые, и тяжелые формы. Если организм заболевшего изначально был ослаблен (возраст или сопутствующие заболевания), то поражение почек может довести пациента до диализа. Даже если человек выздоровел, перенесенная инфекция может сказаться в будущем, когда с возрастом "наслоятся" другие недуги.

И смертельные случаи вполне возможны.

«В среднем летальность характерных для России хантавирусов оценивается до 1%», — сообщает врач.Так что безобидным "наши" хантавирусы не назовешь: пациенты из группы риска могут перенести такую болезнь крайне тяжело, а то и вовсе не пережить. Но и опасность их далеко не так высока, как у латиноамериканских вариантов.

"Круизный" хантавирус до нас не доберется. Новой пандемии пока тоже не планируется

Аргентинский вариант, вызвавший вспышку на лайнере, протекает совсем иначе.

«Первым делом поражаются легкие, поэтому некоторые и начали проводить аналогии с ковидом. Развивается тотальное поражение легких. На фоне запущенного цитокинового шторма все это приводит к тому, что организм "сжигает" сам себя, топит собственные легкие в воспалительном субстрате. Поэтому и летальность гораздо выше, чем у наших возбудителей. Пишут, что она может составлять от 20 до 40%», — рассказывает Шевченко.Но и этот хантавирус тоже не новый, подчеркивает эксперт: вспышки выявляли и раньше.

«Например, в Аргентине в 2018 году была локальная вспышка. Нулевой пациент пришел на день рождения, порядка трех десятков человек заболело, часть из них умерли. Тогда летальность тоже была достаточно значимой — 10–15%. Но это была проблема местного значения, о которой никто громко не заявлял», — говорит инфекционист.Уникальная особенность "круизного" варианта в том, что он способен передаваться от человека к человеку. Из-за этого в обществе появились опасения, что этот хантавирус может распространиться в другие страны, в том числе прийти и в Россию. Здесь возможности инфекции тоже сильно преувеличены, замечает специалист.

«Этот потенциал очень ограниченный. Во-первых, на лайнере, где произошла вспышка, условия оказались идеальными: скученность, длительное пребывание, плохая вентиляция. Во-вторых, наблюдения за зараженными показывают, что передачи на третий уровень пока не происходит. То есть нулевой пациент заразил своего соседа. А чтобы тот, в свою очередь, тоже кого-то заразил — такого мы пока не видим», — отмечает врач.Шевченко напомнил о потенциале, который был у разных штаммов ковида. Один пациент мог заразить два-три человека. Те, в свою очередь, могли заразить еще по два-три человека. Все это привело к бешеному эпидемиологическому "взрыву", переросшему в пандемию.

Сейчас такой сценарий крайне маловероятен, так что "аргентинского" варианта нам бояться не стоит.

Как защититься от заражения хантавирусом?

Валерий Шевченко сообщил, что главный путь передачи — аспирационный. Человек заражается, когда вдыхает мелкую взвесь вируса. Изначально она содержится в экскрементах грызунов.

«Например, человек приехал на дачу после долгой зимы, начал проводить уборку в помещениях, а там мыши живут. Вдыхая пыль, он может заразиться одним из вариантов хантавируса», — приводит пример инфекционист.Так что главный способ защитить себя — не допускать распространения мышей и крыс там, где вы живете и работаете. А если они уже завелись, перед уборкой помещения следует тщательно проветрить. Все работы нужно обязательно проводить в защитных перчатках и респираторе.

Сухую уборку в потенциальных местах обитания вируса лучше вообще не проводить — только влажную. Так будет подниматься меньше пыли — главного источника угрозы.