"Ничего нового". Инфекционист рассказал, откуда берутся очаги хантавируса в Сибири

Они существуют очень давно, а зараженных периодически выявляют, подчеркнул Валерий Шевченко

20 мая 2026, 11:37, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

Никакого "внезапного" появления очагов хантавируса в Сибири нет. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Ранее список природных очагов в России перечислили в Институте медицины и медицинских технологий НГУ: там есть и Сибирь. Специалист пояснил, что эти очаги существуют очень давно и вряд ли исчезнут.

Врач подчеркнул, что хантавирусы — это семейство природно-очаговых инфекций, которые находятся в естественных резервуарах. Возбудители переносят различные грызуны, включая мышей и крыс.

Сибирь в этом плане не уникальна — очаги существуют по всей широте территории РФ. А наблюдать за ними начали еще с прошлого века.

«Есть, например, вариант "Сочи", который распространен по Черноморскому побережью. Есть варианты, характерные для Татарстана и Поволжья. Есть варианты, которые встречаются на Дальнем Востоке», — пояснил Шевченко.Он также добавил, что зараженные в нашей стране тоже периодически выявляются. Хантавирусы, обитающие на территории России, вызывают геморрагическую лихорадку и почти всегда поражают почки. Из-за этого заболевание считается серьезным и у некоторых может протекать в среднетяжелой или тяжелой форме. Смертельные случаи тоже не исключены, особенно среди людей с уже имеющимися хроническими недугами.

Тем не менее летальность "наших" вариантов гораздо ниже того, который вызвал вспышку на лайнере. Она оценивается на уровне менее 1%. При этом от человека к человеку характерные для России инфекции не передаются — заразиться можно только от животного.

Шевченко подчеркнул, что никаких масштабных изменений в жизни хантавирусов на территории России ученые в последние годы не наблюдают. Все возбудители известны исследователям и продолжают изучаться.

А о том, почему "наши" хантавирусы очень сильно отличаются от аргентинского и почему инфекция, обнаруженная на лайнере, до нас вряд ли доберется, читайте завтра на amic.ru.