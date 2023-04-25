Власти Барнаула готовы потратить на охрану лесов от пожаров около 3,5 млн рублей
Подрядчик будет следить за городскими лесами до конца осени
25 апреля 2023, 07:25, ИА Амител
Барнаульская мэрия намерена потратить около 3,5 млн рублей на охрану городских лесов от пожаров. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Лот появился на сайте 21 апреля, желающие принять участие в конкурсе смогут подавать заявки до 3 мая.
Компания-победитель должна будет охранять городские леса от пожаров: заниматься мониторингом пожарной опасности в лесах и тушить возникшие возгорания. Подрядчик будет следить за территорией более чем 4 тысячи га, в том числе с помощью видеонаблюдения.
Начать работы нужно с момента подписания контракта, который будет действовать до 27 декабря 2023 года. Все мероприятия компания завершит до 30 ноября 2023 года.
Напомним, что пожароопасный сезон в Алтайском крае начался с 12 апреля 2023 года. И уже на следующий день, 13 апреля, в Михайловском районе вспыхнул крупный пожар. К вечеру 14 апреля его удалось ликвидировать. Для тушения привлекли более 150 спасателей и 70 единиц техники, в том числе пожарные машины и бульдозеры.
Кстати, с 25 по 28 апреля в регионе ожидается высокая пожароопасность, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России.
10:55:40 25-04-2023
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