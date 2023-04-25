Власти Барнаула готовы потратить на охрану лесов от пожаров около 3,5 млн рублей

Подрядчик будет следить за городскими лесами до конца осени

25 апреля 2023, 07:25, ИА Амител

Лес / Фото: amic.ru

Барнаульская мэрия намерена потратить около 3,5 млн рублей на охрану городских лесов от пожаров. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Лот появился на сайте 21 апреля, желающие принять участие в конкурсе смогут подавать заявки до 3 мая.

Компания-победитель должна будет охранять городские леса от пожаров: заниматься мониторингом пожарной опасности в лесах и тушить возникшие возгорания. Подрядчик будет следить за территорией более чем 4 тысячи га, в том числе с помощью видеонаблюдения.

Начать работы нужно с момента подписания контракта, который будет действовать до 27 декабря 2023 года. Все мероприятия компания завершит до 30 ноября 2023 года.

Напомним, что пожароопасный сезон в Алтайском крае начался с 12 апреля 2023 года. И уже на следующий день, 13 апреля, в Михайловском районе вспыхнул крупный пожар. К вечеру 14 апреля его удалось ликвидировать. Для тушения привлекли более 150 спасателей и 70 единиц техники, в том числе пожарные машины и бульдозеры.

Кстати, с 25 по 28 апреля в регионе ожидается высокая пожароопасность, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС России.