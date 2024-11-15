Власти Барнаула планируют провести новогодний салют на площади Сахарова

Праздничных салютов в Барнауле не было уже больше года

15 ноября 2024, 11:50, Антон Дегтярев

Праздничный салют в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула ищут подрядчика, который организует новогодний салют на площади Сахарова. За это чиновники готовы заплатить 300 тысяч рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Лот появился на портале 14 ноября, заявки на него будут принимать до 22 ноября, а итоги подведут 26 ноября. Контракт будет действовать до 31 января 2025 года, а сама услуга должна быть оказана с 28 декабря до 31 декабря 2024 года. Точную дату и время фейерверка заказчик сообщит исполнителю не позднее чем за пять дней до события.

Подрядчик должен будет запустить две батареи салютов первого типа, столько же – второго типа, по десять римских свечей первого и второго типа, 20 "линий" (роутов), 95 зарядов второго типа и по 100 зарядов первого и второго типа. Пиротехнические изделия должны относиться к четвертому классу опасности.

Длительность салюта – не менее четырех минут. В документации сказано, что фейерверк должен быть "композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу с увеличением интенсивности выстрелов". Исполнитель обеспечит синхронизацию отстрела зарядов фейерверка с музыкальным сопровождением.

Также компании-победители необходимо разработать программу шоу, доставить заряды как минимум за семь часов до мероприятия, выгрузить их, а потом вывезти использованные материалы. Все оборудование должно быть введено в эксплуатацию не менее чем за два часа до мероприятия. Пусковые площадки необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения, а в радиусе 30 метров обозначить границы опасной зоны.

Отметим, что объявление лота на фейерверк вовсе не значит, что шоу действительно состоится. В 2024 году власти Барнаула несколько раз разыгрывали аукцион по салютам на разные городские праздники, однако потом за несколько дней до мероприятия фейерверк отменяли по разным причинам: либо для отправки средств на СВО, либо из-за угрозы общественной безопасности.

В последний раз салют в Барнауле отменяли на День города, который состоялся 31 августа. Это был уже пятый салют подряд, который чиновники решили не проводить. Причиной тогда стала СВО и вторжение ВСУ в Курскую область. Последним в Барнауле был фейерверк, который состоялся на День города в сентябре 2023 года. После этого были отмены салюты на Новый год, на Первомай, на 9 Мая, на День России и на День города. Однако вечером 27 сентября в краевой столице все же прогремел салют в честь церемонии закрытия театрального фестиваля, посвященного произведениям писателя Василия Шукшина.