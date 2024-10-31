Новогоднее оформление краевой столицы должно быть готово к 16 декабря

31 октября 2024, 16:11, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Улицы Барнаула к новогодним праздникам украсят плакатами, живописными панно, надувными, ледяными, снежными, световыми скульптурами, светодиодными сетками, прожекторами, искусственными елями и другими элементами оформления. Об этом сообщает мэрия.

Предложено несколько макетов плакатов: новогодние открытки на тему Нового года и новогодние сюжеты через различные виды часов, взятые из разных лет истории страны.

"Тематический сюжет представляет собой композицию с часами и временем под девизом "Без пяти минут Новый год!" – пояснили в мэрии.

Кроме того, рассматриваются универсальные макеты плакатов. На них будут зимние узоры со снегирями – одними из главных героев новогодней линейки на новогодней карте Алтайского края.

Как обычно особое внимание уделят оформлению въездных магистралей, площадей, парков, центральных и второстепенных улиц, торговых центров.

"Планируется задействовать более 100 рекламных конструкций разных форматов. Новогоднее оформление города должно быть готово к 16 декабря", – отметили в мэрии.

Власти Барнаула также сообщили, что из-за теплой погоды на Новый год ледяные фигуры заменят на светодиодные. Главный новогодний городок традиционно построят на площади Сахарова, для этого перекроют проспект Социалистический – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.