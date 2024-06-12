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Хороводы, дети, каравай. Фоторепортаж с празднования Дня России на "Бирюзовой Катуни"

Основной темой этого фестиваля стал объявленный в РФ Год семьи

12 июня 2024, 14:55, ИА Амител

Празднование Дня России на "Бирюзовой Катуни" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На "Бирюзовой Катуни" сегодня продолжают праздновать День России. Основной темой этого фестиваля стал объявленный в РФ Год семьи. В 12:00 часов на площадке открылись творческие мастерские, а в 13:00 начался праздничный концерт "День России на "Бирюзовой Катуни".

Атмосфера народных гуляний – в фоторепортаже amic.ru.

День России
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Комментарии 2

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Гость

18:34:32 12-06-2024

Да вы сами что ли не осознаете, что все было как-то глупо, скучно и убого... Как вы задолбали со своими детьми и семьями. Даже семейных и детных задолбали! Ну сделайте уже на другое ставку!!!

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гость

10:39:55 13-06-2024

а кроме ряженых казаков посетители были?

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