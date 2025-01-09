В 2024 году к строительству городка приступили 16 января

09 января 2025, 13:35, ИА Амител

Крещенский городок в 2024 году / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на следующей неделе начнется строительство крещенского городка на Оби, сообщает мэрия.

"Со следующей недели в краевой столице начнется строительство крещенского городка", – рассказал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству Андрей Курышин.

Если позволит погода, возведут снежную часовню, ледяные кафедры и крест. Для оборудования места купания обустроят мостки, также подготовят раздевалки для переодевания и обогрева.

В 2024 году строительство крещенского городка начали 16 января. Днем 19 января после совершения чина Великого освящения воды первые барнаульцы окунулись в купель.

Напомним, на следующей неделе также начнутся работы по демонтажу новогоднего городка на площади Сахарова. Открыть движение по проспекту Социалистическому планируется с 19 января.