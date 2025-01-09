Власти Барнаула рассказали, когда начнут строить крещенский городок
В 2024 году к строительству городка приступили 16 января
09 января 2025, 13:35, ИА Амител
В Барнауле на следующей неделе начнется строительство крещенского городка на Оби, сообщает мэрия.
"Со следующей недели в краевой столице начнется строительство крещенского городка", – рассказал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству Андрей Курышин.
Если позволит погода, возведут снежную часовню, ледяные кафедры и крест. Для оборудования места купания обустроят мостки, также подготовят раздевалки для переодевания и обогрева.
В 2024 году строительство крещенского городка начали 16 января. Днем 19 января после совершения чина Великого освящения воды первые барнаульцы окунулись в купель.
Напомним, на следующей неделе также начнутся работы по демонтажу новогоднего городка на площади Сахарова. Открыть движение по проспекту Социалистическому планируется с 19 января.
14:01:10 09-01-2025
Вот. Нужно перенести новогоднюю ёлку и совместить ее с Крещенским городком. Тогда и Соц перекрывать не нужно, и рушить через две недели ничего не придется и детишки вдоволь накатаются.
15:55:45 09-01-2025
. (14:01:10 09-01-2025) Вот. Нужно перенести новогоднюю ёлку и совместить ее с Креще... Где дитишки накатаются? На ослах и оленях? Вы на ёлке были в этом году?
16:32:27 09-01-2025
. (14:01:10 09-01-2025) Вот. Нужно перенести новогоднюю ёлку и совместить ее с Креще... и накупаются)). а если утонет кто, то это не страшно, да?
16:27:05 09-01-2025
а власти не рассказали зачем они начали строительство?
20:17:31 09-01-2025
гость (16:27:05 09-01-2025) а власти не рассказали зачем они начали строительство?... Государственная политика-с