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Власти Барнаула рассказали, когда начнут строить крещенский городок

В 2024 году к строительству городка приступили 16 января

09 января 2025, 13:35, ИА Амител

Крещенский городок в 2024 году / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Крещенский городок в 2024 году / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на следующей неделе начнется строительство крещенского городка на Оби, сообщает мэрия.

"Со следующей недели в краевой столице начнется строительство крещенского городка", – рассказал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству Андрей Курышин.

Если позволит погода, возведут снежную часовню, ледяные кафедры и крест. Для оборудования места купания обустроят мостки, также подготовят раздевалки для переодевания и обогрева.

В 2024 году строительство крещенского городка начали 16 января. Днем 19 января после совершения чина Великого освящения воды первые барнаульцы окунулись в купель.

Напомним, на следующей неделе также начнутся работы по демонтажу новогоднего городка на площади Сахарова. Открыть движение по проспекту Социалистическому планируется с 19 января.

Как выглядит крещенский городок в Барнауле за день до купаний

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Барнаул праздники религия
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Комментарии 5

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.

14:01:10 09-01-2025

Вот. Нужно перенести новогоднюю ёлку и совместить ее с Крещенским городком. Тогда и Соц перекрывать не нужно, и рушить через две недели ничего не придется и детишки вдоволь накатаются.

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Гость

15:55:45 09-01-2025

. (14:01:10 09-01-2025) Вот. Нужно перенести новогоднюю ёлку и совместить ее с Креще... Где дитишки накатаются? На ослах и оленях? Вы на ёлке были в этом году?

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Элен без ребят

16:32:27 09-01-2025

. (14:01:10 09-01-2025) Вот. Нужно перенести новогоднюю ёлку и совместить ее с Креще... и накупаются)). а если утонет кто, то это не страшно, да?

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гость

16:27:05 09-01-2025

а власти не рассказали зачем они начали строительство?

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Элен без ребят

20:17:31 09-01-2025

гость (16:27:05 09-01-2025) а власти не рассказали зачем они начали строительство?... Государственная политика-с

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