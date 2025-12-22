Власти Барнаула требуют остановить работу банного комплекса из-за нарушений
Объект функционирует на участке, предназначенном для садоводства
22 декабря 2025, 12:42, ИА Амител
Администрация Барнаула подала иск в Арбитражный суд с требованием остановить работу комплекса отдыха "Банный рай". Поводом для обращения стало несоответствие фактического использования земли ее целевому назначению, говорится в материалах судебной картотеки.
Спорный объект находится на улице Власихинской, 69е. По данным кадастровой карты, участок под ним имеет назначение "для ведения садоводства", в то время как на нем размещен коммерческий банный комплекс.
В иске, подготовленном городским комитетом по строительству, архитектуре и развитию, здание фигурирует как жилой дом. Власти требуют прекратить эксплуатацию до тех пор, пока собственник не приведет вид использования территории в соответствие с законом.
«Назначить рассмотрение дела в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 15 января 2026 года», – говорится в материалах.
Как пишет "Толк", это не первая подобная ситуация с банными заведениями на землях садоводческих товариществ в Барнауле. Ранее Индустриальный районный суд уже запретил деятельность комплекса "Барвиха", который также находился на территории СНТ "Мичуринцев" на улице Власихинской.
Напомним, с 1 сентября дачникам запрещено заниматься бизнесом на участках. Главным образом запрет касается открытия хостелов, гостиниц или аренды жилья на территории садоводства.
Главный вопрос - в каком объеме платит налоги?
Если нормально платит, то пусть работает, бюрократия дело вторичное.
А если три копейки или вообще леваком работает, тогда налоговая пусть прессует.
13:31:44 22-12-2025
Гость (12:52:36 22-12-2025) Главный вопрос - в каком объеме платит налоги?Если норма... Конечно коммерческая земля стоит дороже, чем земля для дачи.. В этом и суть))) Там еще оценят кадастровую стоимость построек и сформируют налог на имущество. Вот и все. А на дачном участке налогов нет.
13:25:24 22-12-2025
Ютуб закрыли, запрещенграм закрыли, ват сап с НГ обещают заблокировать, теперь и до бань добрались! Оставьте людям хоть какую-то радость в жизни!
Амик: комментарии тоже запретить! ))))
15:40:57 22-12-2025
Гость (13:25:24 22-12-2025) Ютуб закрыли, запрещенграм закрыли, ват сап с НГ обещают заб... " а зачем? " p.s цитата сами помните кого ))))
13:34:43 22-12-2025
Продажная администрацич все общественные бани распродала, теперь на частные бани намылилась.
Позорище!
13:42:53 22-12-2025
На месте 5й бани "Дом" построили квартиры (кладовки) аж по 24 кв метра, цена больше 5 млн рублей. Вот погреть руки на разрешении строительства ненужного ТЦ, ненужного офисника, или с мелкой нарезкой с очень высокой плотностью застройки Гетто у них глаз не дергается.
17:19:59 22-12-2025
Не помыли кого-то на халяву. Там этих бань,пополам с садами . А наехали на одну.
22:22:07 22-12-2025
Гость (17:19:59 22-12-2025) Не помыли кого-то на халяву. Там этих бань,пополам с садами ... Полагаю, это начало.