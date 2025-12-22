Власти Барнаула требуют остановить работу банного комплекса из-за нарушений

Объект функционирует на участке, предназначенном для садоводства

Администрация Барнаула подала иск в Арбитражный суд с требованием остановить работу комплекса отдыха "Банный рай". Поводом для обращения стало несоответствие фактического использования земли ее целевому назначению, говорится в материалах судебной картотеки.

Спорный объект находится на улице Власихинской, 69е. По данным кадастровой карты, участок под ним имеет назначение "для ведения садоводства", в то время как на нем размещен коммерческий банный комплекс.

В иске, подготовленном городским комитетом по строительству, архитектуре и развитию, здание фигурирует как жилой дом. Власти требуют прекратить эксплуатацию до тех пор, пока собственник не приведет вид использования территории в соответствие с законом.

«Назначить рассмотрение дела в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 15 января 2026 года», – говорится в материалах.

Как пишет "Толк", это не первая подобная ситуация с банными заведениями на землях садоводческих товариществ в Барнауле. Ранее Индустриальный районный суд уже запретил деятельность комплекса "Барвиха", который также находился на территории СНТ "Мичуринцев" на улице Власихинской.

Напомним, с 1 сентября дачникам запрещено заниматься бизнесом на участках. Главным образом запрет касается открытия хостелов, гостиниц или аренды жилья на территории садоводства.