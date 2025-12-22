НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула требуют остановить работу банного комплекса из-за нарушений

Объект функционирует на участке, предназначенном для садоводства

22 декабря 2025, 12:42, ИА Амител

Администрация Барнаула подала иск в Арбитражный суд с требованием остановить работу комплекса отдыха "Банный рай". Поводом для обращения стало несоответствие фактического использования земли ее целевому назначению, говорится в материалах судебной картотеки.

Спорный объект находится на улице Власихинской, 69е. По данным кадастровой карты, участок под ним имеет назначение "для ведения садоводства", в то время как на нем размещен коммерческий банный комплекс.

В иске, подготовленном городским комитетом по строительству, архитектуре и развитию, здание фигурирует как жилой дом. Власти требуют прекратить эксплуатацию до тех пор, пока собственник не приведет вид использования территории в соответствие с законом.

«Назначить рассмотрение дела в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 15 января 2026 года», – говорится в материалах. 

Как пишет "Толк", это не первая подобная ситуация с банными заведениями на землях садоводческих товариществ в Барнауле. Ранее Индустриальный районный суд уже запретил деятельность комплекса "Барвиха", который также находился на территории СНТ "Мичуринцев" на улице Власихинской.

Напомним, с 1 сентября дачникам запрещено заниматься бизнесом на участках. Главным образом запрет касается открытия хостелов, гостиниц или аренды жилья на территории садоводства.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:52:36 22-12-2025

Главный вопрос - в каком объеме платит налоги?
Если нормально платит, то пусть работает, бюрократия дело вторичное.
А если три копейки или вообще леваком работает, тогда налоговая пусть прессует.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:44 22-12-2025

Гость (12:52:36 22-12-2025) Главный вопрос - в каком объеме платит налоги?Если норма... Конечно коммерческая земля стоит дороже, чем земля для дачи.. В этом и суть))) Там еще оценят кадастровую стоимость построек и сформируют налог на имущество. Вот и все. А на дачном участке налогов нет.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:24 22-12-2025

Ютуб закрыли, запрещенграм закрыли, ват сап с НГ обещают заблокировать, теперь и до бань добрались! Оставьте людям хоть какую-то радость в жизни!

Амик: комментарии тоже запретить! ))))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:57 22-12-2025

Гость (13:25:24 22-12-2025) Ютуб закрыли, запрещенграм закрыли, ват сап с НГ обещают заб... " а зачем? " p.s цитата сами помните кого ))))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:43 22-12-2025

Продажная администрацич все общественные бани распродала, теперь на частные бани намылилась.
Позорище!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:53 22-12-2025

На месте 5й бани "Дом" построили квартиры (кладовки) аж по 24 кв метра, цена больше 5 млн рублей. Вот погреть руки на разрешении строительства ненужного ТЦ, ненужного офисника, или с мелкой нарезкой с очень высокой плотностью застройки Гетто у них глаз не дергается.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:59 22-12-2025

Не помыли кого-то на халяву. Там этих бань,пополам с садами . А наехали на одну.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грязный чинуша

22:22:07 22-12-2025

Гость (17:19:59 22-12-2025) Не помыли кого-то на халяву. Там этих бань,пополам с садами ... Полагаю, это начало.

  -1 Нравится
Ответить
