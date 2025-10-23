НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле будут судить сутенеров, вовлекших в проституцию 21 девушку

Преступники систематически обзванивали сауны, банно-гостиничные комплексы и оздоровительные учреждения, предлагая интимные услуги

23 октября 2025, 22:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы, занимавшихся организацией проституции в саунах и гостиничных комплексах города, сообщает "МВД Медиа".

Как установило следствие, 42-летний руководитель преступной группы и четверо его сообщников, выполнявших роль водителей-операторов, с января 2024 года вовлекли в противоправную деятельность 21 девушку в возрасте от 19 до 24 лет.

Для конспирации злоумышленники разработали систему псевдонимов, шифровали имена и создали закрытое сообщество в мессенджере. Каждой участнице установили индивидуальный график работы и гибкую систему оплаты с дополнительными вознаграждениями.

Преступники систематически обзванивали сауны, банно-гостиничные комплексы и оздоровительные учреждения, предлагая интимные услуги. Для расширения клиентской базы они размещали на интернет-ресурсах анкеты с фейковыми фотографиями девушек.

Противоправная деятельность была пресечена в январе 2025 года. Материалы уголовного дела направлены в Индустриальный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу по статье 241 ("Организация занятия проституцией").

Барнаул Происшествия суд

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

22:02:45 23-10-2025

Может быть они и преступники закона, но не злоумышленники - это точно. В проституции нет никакого зла.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:18:01 24-10-2025

Гость (22:02:45 23-10-2025) Может быть они и преступники закона, но не злоумышленники - ... Работодатель добрый и пушистый, ещё и премии выписывает..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:22 24-10-2025

dok_СФ (09:18:01 24-10-2025) Работодатель добрый и пушистый, ещё и премии выписывает.. ... Как все работодатели

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:47 24-10-2025

Гость (22:02:45 23-10-2025) Может быть они и преступники закона, но не злоумышленники - ... Вероятно автор этого комментария будет счастлив если узнает что его жена занималась проституцией. Или будет рад что его дочки будут проститутками.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:23 24-10-2025

Гость (10:10:47 24-10-2025) Вероятно автор этого комментария будет счастлив если узнает ... Во всяком случае не убийцами.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:07 24-10-2025

Гость (10:10:47 24-10-2025) Вероятно автор этого комментария будет счастлив если узнает ... Как жену выберешь и как дочек воспитаешь, все в твоих руках.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:06:55 23-10-2025

А зачем судить? Через шредер и скормить свиньям. Портки отдать папкам и мамкам на память.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:52 23-10-2025

Гость (22:06:55 23-10-2025) А зачем судить? Через шредер и скормить свиньям. Портки отда... Согласен, обществу дикарей суды не нужны.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:42 24-10-2025

Гость (22:06:55 23-10-2025) А зачем судить? Через шредер и скормить свиньям. Портки отда... Смотри, а то тебе тоже портки принесут.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:37:09 23-10-2025

Если эти заблудших дщери часть денег в церковь несли, то бог простит.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:36:25 24-10-2025

Гость (22:37:09 23-10-2025) Если эти заблудших дщери часть денег в церковь несли, то бог... Чего они заблудшие-то? Монетизировали одно из лучших развлечений

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:30:49 24-10-2025

Сначала из-за денег идут в проститутки, временно, разбогатеть и слинять подальше, чтобы выйти успешно замуж. А в реальности остаются в этом кошмаре, потому что понравилось.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:25:11 24-10-2025

В свое время развлекался, познакомился со многими девушками из саун. На долгие годы были обеспечены приятные, постоянные глубоко дружеские контакты. Многие из них ушли позже в другие профессии.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:04 24-10-2025

А сказать, что проституция это не так уж и плохо, и намного честнее политики, не запрещено ещё?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:08 24-10-2025

Обождите. Чпокать баб за деньги - это разве преступление? Если да - своей бабе перестану деньги давать, пусть на работу устраивается, а не ведёт себя как простигосподи дома сидючи.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:00 24-10-2025

Гость (10:33:08 24-10-2025) Обождите. Чпокать баб за деньги - это разве преступление? Ес... Проститутки всегда были выгодней, но без семьи жить нехорошо

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:27 24-10-2025

Сутенеры удорожают услугу. Девочкам нужна крыша, в итоге услуга получается в разы дороже

  2 Нравится
Ответить
