В Барнауле будут судить сутенеров, вовлекших в проституцию 21 девушку

23 октября 2025, 22:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы, занимавшихся организацией проституции в саунах и гостиничных комплексах города, сообщает "МВД Медиа".

Как установило следствие, 42-летний руководитель преступной группы и четверо его сообщников, выполнявших роль водителей-операторов, с января 2024 года вовлекли в противоправную деятельность 21 девушку в возрасте от 19 до 24 лет.

Для конспирации злоумышленники разработали систему псевдонимов, шифровали имена и создали закрытое сообщество в мессенджере. Каждой участнице установили индивидуальный график работы и гибкую систему оплаты с дополнительными вознаграждениями.

Преступники систематически обзванивали сауны, банно-гостиничные комплексы и оздоровительные учреждения, предлагая интимные услуги. Для расширения клиентской базы они размещали на интернет-ресурсах анкеты с фейковыми фотографиями девушек.

Противоправная деятельность была пресечена в январе 2025 года. Материалы уголовного дела направлены в Индустриальный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу по статье 241 ("Организация занятия проституцией").