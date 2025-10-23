В Барнауле будут судить сутенеров, вовлекших в проституцию 21 девушку
Преступники систематически обзванивали сауны, банно-гостиничные комплексы и оздоровительные учреждения, предлагая интимные услуги
В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы, занимавшихся организацией проституции в саунах и гостиничных комплексах города, сообщает "МВД Медиа".
Как установило следствие, 42-летний руководитель преступной группы и четверо его сообщников, выполнявших роль водителей-операторов, с января 2024 года вовлекли в противоправную деятельность 21 девушку в возрасте от 19 до 24 лет.
Для конспирации злоумышленники разработали систему псевдонимов, шифровали имена и создали закрытое сообщество в мессенджере. Каждой участнице установили индивидуальный график работы и гибкую систему оплаты с дополнительными вознаграждениями.
Преступники систематически обзванивали сауны, банно-гостиничные комплексы и оздоровительные учреждения, предлагая интимные услуги. Для расширения клиентской базы они размещали на интернет-ресурсах анкеты с фейковыми фотографиями девушек.
Противоправная деятельность была пресечена в январе 2025 года. Материалы уголовного дела направлены в Индустриальный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу по статье 241 ("Организация занятия проституцией").
Может быть они и преступники закона, но не злоумышленники - это точно. В проституции нет никакого зла.
09:18:01 24-10-2025
Гость (22:02:45 23-10-2025) Может быть они и преступники закона, но не злоумышленники - ... Работодатель добрый и пушистый, ещё и премии выписывает..
10:04:22 24-10-2025
dok_СФ (09:18:01 24-10-2025) Работодатель добрый и пушистый, ещё и премии выписывает.. ... Как все работодатели
10:10:47 24-10-2025
Гость (22:02:45 23-10-2025) Может быть они и преступники закона, но не злоумышленники - ... Вероятно автор этого комментария будет счастлив если узнает что его жена занималась проституцией. Или будет рад что его дочки будут проститутками.
10:30:23 24-10-2025
Гость (10:10:47 24-10-2025) Вероятно автор этого комментария будет счастлив если узнает ... Во всяком случае не убийцами.
12:09:07 24-10-2025
Гость (10:10:47 24-10-2025) Вероятно автор этого комментария будет счастлив если узнает ... Как жену выберешь и как дочек воспитаешь, все в твоих руках.
22:06:55 23-10-2025
А зачем судить? Через шредер и скормить свиньям. Портки отдать папкам и мамкам на память.
22:19:52 23-10-2025
Гость (22:06:55 23-10-2025) А зачем судить? Через шредер и скормить свиньям. Портки отда... Согласен, обществу дикарей суды не нужны.
08:02:42 24-10-2025
Гость (22:06:55 23-10-2025) А зачем судить? Через шредер и скормить свиньям. Портки отда... Смотри, а то тебе тоже портки принесут.
22:37:09 23-10-2025
Если эти заблудших дщери часть денег в церковь несли, то бог простит.
06:36:25 24-10-2025
Гость (22:37:09 23-10-2025) Если эти заблудших дщери часть денег в церковь несли, то бог... Чего они заблудшие-то? Монетизировали одно из лучших развлечений
06:30:49 24-10-2025
Сначала из-за денег идут в проститутки, временно, разбогатеть и слинять подальше, чтобы выйти успешно замуж. А в реальности остаются в этом кошмаре, потому что понравилось.
07:25:11 24-10-2025
В свое время развлекался, познакомился со многими девушками из саун. На долгие годы были обеспечены приятные, постоянные глубоко дружеские контакты. Многие из них ушли позже в другие профессии.
09:03:04 24-10-2025
А сказать, что проституция это не так уж и плохо, и намного честнее политики, не запрещено ещё?
10:33:08 24-10-2025
Обождите. Чпокать баб за деньги - это разве преступление? Если да - своей бабе перестану деньги давать, пусть на работу устраивается, а не ведёт себя как простигосподи дома сидючи.
11:29:00 24-10-2025
Гость (10:33:08 24-10-2025) Обождите. Чпокать баб за деньги - это разве преступление? Ес... Проститутки всегда были выгодней, но без семьи жить нехорошо
11:09:27 24-10-2025
Сутенеры удорожают услугу. Девочкам нужна крыша, в итоге услуга получается в разы дороже