"Бани открывают, мастерские". Для чего нужен запрет предпринимательства на дачных участках

В СНТ считают, что подобные изменения давно назрели

18 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дачникам в СНТ запретят заниматься бизнесом на участках – изменения в законе вступят в силу с 1 сентября. Главным образом запрет коснется открытия хостелов, гостиниц или аренды жилья на территории садоводства, но затронет и торговлю урожаем с грядок. Разводить на даче кур или кроликов на продажу теперь будет нельзя. Как и открывать мастерские, склады, автосервисы и другие коммерческие объекты.

О том, что нарушений в садоводствах уже много, рассказал Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул председатель барнаульского СНТ "Ракета" Александр Безденежных. Однако он считает торговлю огурцами собственного урожая вполне безобидным делом, по сравнению с тем, как некоторые используют собственно недвижимость.

«Пускай садоводы продают свои излишки продуктов, надо этому способствовать и поддерживать это, поскольку садоводства для этого и предназначены: для отдыха и выращивания продукции. Однако некоторые бани открывают, всевозможные мастерские, чего только нет. И отсюда возникают всевозможные конфликты и правонарушения. Строительная фирма у меня скупает участки, делит их пополам и строит дома трехэтажные, а после продает. Люди, которые покупают, потом начинают претензии предъявлять», – сказал Безденежных.

Новые требования измененного закона "О ведении садоводства и огородничества" предполагают исключение: если участок меньше 50 соток – продавать овощи можно. Но только излишки, не на постоянной основе. О нюансах документа рассказал юрист Никита Кулачкин.

«Ключевое слово здесь – излишки, а объем и регулярность продаж будут важными доказательствами, но в случае если они носят массовый и планомерный характер – это будет квалифицироваться как предпринимательство. Контроль за исполнением закона возможен по жалобам соседей, председателя. В отдельных случаях – по проверкам административных органов. При выявлении нарушений председатель или сосед могут обратиться в полицию. Сегодня в законе закреплен сам запрет, а размеры штрафов будут устанавливаться в Кодексе об административных правонарушениях и региональных нормативных актах», – объяснил Кулачкин.

Представители СНТ поддерживают закон и о его моральной стороне не спорят, но реалистичность исполнения вызывает вопросы. Непонятно, кто будет контролировать его соблюдение и применять санкции к нарушителям. Председатели садоводств или сами участники такими полномочиями не обладают. Зато, вероятно, первыми докладывать правоохранителям о чужом бизнесе начнут именно товарищи из садоводства.

В сумме закон предлагает внести изменения в 26 федеральных законов, однако почти все они касаются понятийного аппарата сферы. О санкциях за нарушения пока никто не говорит.