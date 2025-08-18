"Бани открывают, мастерские". Для чего нужен запрет предпринимательства на дачных участках
В СНТ считают, что подобные изменения давно назрели
18 августа 2025, 09:00, ИА Амител
Дачникам в СНТ запретят заниматься бизнесом на участках – изменения в законе вступят в силу с 1 сентября. Главным образом запрет коснется открытия хостелов, гостиниц или аренды жилья на территории садоводства, но затронет и торговлю урожаем с грядок. Разводить на даче кур или кроликов на продажу теперь будет нельзя. Как и открывать мастерские, склады, автосервисы и другие коммерческие объекты.
О том, что нарушений в садоводствах уже много, рассказал Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул председатель барнаульского СНТ "Ракета" Александр Безденежных. Однако он считает торговлю огурцами собственного урожая вполне безобидным делом, по сравнению с тем, как некоторые используют собственно недвижимость.
«Пускай садоводы продают свои излишки продуктов, надо этому способствовать и поддерживать это, поскольку садоводства для этого и предназначены: для отдыха и выращивания продукции. Однако некоторые бани открывают, всевозможные мастерские, чего только нет. И отсюда возникают всевозможные конфликты и правонарушения. Строительная фирма у меня скупает участки, делит их пополам и строит дома трехэтажные, а после продает. Люди, которые покупают, потом начинают претензии предъявлять», – сказал Безденежных.
Новые требования измененного закона "О ведении садоводства и огородничества" предполагают исключение: если участок меньше 50 соток – продавать овощи можно. Но только излишки, не на постоянной основе. О нюансах документа рассказал юрист Никита Кулачкин.
«Ключевое слово здесь – излишки, а объем и регулярность продаж будут важными доказательствами, но в случае если они носят массовый и планомерный характер – это будет квалифицироваться как предпринимательство. Контроль за исполнением закона возможен по жалобам соседей, председателя. В отдельных случаях – по проверкам административных органов. При выявлении нарушений председатель или сосед могут обратиться в полицию. Сегодня в законе закреплен сам запрет, а размеры штрафов будут устанавливаться в Кодексе об административных правонарушениях и региональных нормативных актах», – объяснил Кулачкин.
Представители СНТ поддерживают закон и о его моральной стороне не спорят, но реалистичность исполнения вызывает вопросы. Непонятно, кто будет контролировать его соблюдение и применять санкции к нарушителям. Председатели садоводств или сами участники такими полномочиями не обладают. Зато, вероятно, первыми докладывать правоохранителям о чужом бизнесе начнут именно товарищи из садоводства.
В сумме закон предлагает внести изменения в 26 федеральных законов, однако почти все они касаются понятийного аппарата сферы. О санкциях за нарушения пока никто не говорит.
09:07:03 18-08-2025
- "Строю баню, строю дачу
Третий год уже ишачу...."
09:11:36 18-08-2025
Озаботились тем, что народонаселение на своих шести сотках бесплатно богатеет.🤣
09:15:15 18-08-2025
А что с частными секторами в городах? Там тоже часто открывают автомастерские и рыбокоптильни, от которых соседям жизни нет.
09:25:46 18-08-2025
Гость (09:15:15 18-08-2025) А что с частными секторами в городах? Там тоже часто открыва... Да подождите, скоро отберут. А потом и ваш участок расприватизируют.
09:38:23 18-08-2025
А что делать с тысячей участков многодетных в Бельмесёво?
Согласно решению суда, которое государство игнорирует уже давно, участки должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой. Этого нет до сих пор. И при этом государство собирается отобрать у многодетных землю, так как они там дома не построили? Это Театр Абсурда какой-то. Сначала создайте условия людям нормальные, а потом что-то требуйте.
09:50:51 18-08-2025
Уж прям наоткрывали бань и мастерских!?...
Деваться прям от них нужна...?
Чё за бред!?
Здесь что-то другое!?!...
10:27:00 18-08-2025
Гость (09:50:51 18-08-2025) Уж прям наоткрывали бань и мастерских!?...Деваться прям ... Да это оттуда, из-за Урала, переживания идут. Там - да, представляете: садовый участок в Москве? На котором поставить небольшую шиномонтажку... При этом новые многоэтажки без парковок и гаражей буквально через дорогу...
😁
10:36:04 18-08-2025
Гость (09:50:51 18-08-2025) Уж прям наоткрывали бань и мастерских!?...Деваться прям ... Точно другое - но в случае если они носят массовый и планомерный характер – это будет квалифицироваться как предпринимательство! Массовый - т.е. всё садоводство торгует картошкой или планомерно, значит пять лет подряд! - видимо, так понимать.
11:10:54 18-08-2025
Гость (09:50:51 18-08-2025) Уж прям наоткрывали бань и мастерских!?...Деваться прям ... Наоткрывали еще как! Съезди в СНТ за новую Ленту, увидишь.
11:00:53 18-08-2025
так когда эти "бани" за ашаном начнут сносить?
20:35:53 18-08-2025
А зачем их сносить? Кому они мешают? Нарушают тишину - есть законодательные акты, применяйте! Люди зарабатывают - это же хорошо! То что не запрещено - то разрешено! Если есть вред соседям - с этим надо бороться, а не с тем, что человек пытается за счет собственного труда зарабатывать.