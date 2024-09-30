Власти начали выплачивать жителям Таиланда по 300 долларов

Так в стране хотят улучшить экономическую ситуацию

30 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/941085

В 2023 году власти Таиланда запустили программу "Цифровой кошелек", которая предусматривает выплату 10 тысяч бат (300 долларов США) каждому гражданину. Деньги будут направлены наиболее уязвимым слоям населения, людям с инвалидностью и владельцам карт социального обеспечения, пишет ТАСС.

До конца сентября 14,5 миллиона человек получат выплаты, а на следующих этапах планируется распределить средства между 26 миллионами зарегистрированных участников. Общий объем финансирования составляет 450 миллиардов бат (13,7 миллиарда долларов США). Для получения денег необходимо установить специальное приложение на смартфон и зарегистрироваться в нем.

Выплаты положены гражданам, достигшим 16 лет, при условии, что их ежемесячный доход не превышает 70 тысяч бат (2 тысячи долларов США), а на банковских счетах – 500 тысяч бат (15,3 тысячи долларов США). Средства можно потратить только в радиусе четырех километров от дома по месту жительства в течение шести месяцев.

Программа "Цифровой кошелек" направлена на стимулирование экономики, поддержку денежного обращения и помощь уязвимым группам населения. Предполагается, что программа создаст новые возможности для трудоустройства и ведения бизнеса, а также будет способствовать внедрению цифровых инноваций.