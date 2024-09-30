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Власти начали выплачивать жителям Таиланда по 300 долларов

Так в стране хотят улучшить экономическую ситуацию

30 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/941085
Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/941085

В 2023 году власти Таиланда запустили программу "Цифровой кошелек", которая предусматривает выплату 10 тысяч бат (300 долларов США) каждому гражданину. Деньги будут направлены наиболее уязвимым слоям населения, людям с инвалидностью и владельцам карт социального обеспечения, пишет ТАСС.

До конца сентября 14,5 миллиона человек получат выплаты, а на следующих этапах планируется распределить средства между 26 миллионами зарегистрированных участников. Общий объем финансирования составляет 450 миллиардов бат (13,7 миллиарда долларов США). Для получения денег необходимо установить специальное приложение на смартфон и зарегистрироваться в нем.

Выплаты положены гражданам, достигшим 16 лет, при условии, что их ежемесячный доход не превышает 70 тысяч бат (2 тысячи долларов США), а на банковских счетах – 500 тысяч бат (15,3 тысячи долларов США). Средства можно потратить только в радиусе четырех километров от дома по месту жительства в течение шести месяцев.

Программа "Цифровой кошелек" направлена на стимулирование экономики, поддержку денежного обращения и помощь уязвимым группам населения. Предполагается, что программа создаст новые возможности для трудоустройства и ведения бизнеса, а также будет способствовать внедрению цифровых инноваций. 

выплаты

Комментарии 7

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Сергей

07:51:24 30-09-2024

Молодцы!!! 👏👏👏

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Гость

11:17:48 30-09-2024

Дикари!
Нужно ставку поднимать и пошлины разные, а они...

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Гость

11:41:37 30-09-2024

Жаль, положительный опыт нам не передается

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Гость

12:21:22 30-09-2024

..."при условии, что их ежемесячный доход не превышает 70 тысяч бат (2 тысячи долларов США), а на банковских счетах – 500 тысяч бат (15,3 тысячи долларов США)". То есть в каком то Тайланде, если ты получаешь меньше 2000 бакинских, тебе положены выплаты??? Я все правильно понял?

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Гость

17:46:52 30-09-2024

Гость (12:21:22 30-09-2024) ..."при условии, что их ежемесячный доход не превышает 70 ты... и вы также можете понять, какая страна "какая-то"

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Гость

18:03:05 30-09-2024

Гость (17:46:52 30-09-2024) и вы также можете понять, какая страна "какая-то" ... а вас только "какая-то" смутила, больше ничего?

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Гость

17:11:47 30-09-2024

подскажите , где в России такие зарплаты ???

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