Власти начали выплачивать жителям Таиланда по 300 долларов
Так в стране хотят улучшить экономическую ситуацию
30 сентября 2024, 07:00, ИА Амител
В 2023 году власти Таиланда запустили программу "Цифровой кошелек", которая предусматривает выплату 10 тысяч бат (300 долларов США) каждому гражданину. Деньги будут направлены наиболее уязвимым слоям населения, людям с инвалидностью и владельцам карт социального обеспечения, пишет ТАСС.
До конца сентября 14,5 миллиона человек получат выплаты, а на следующих этапах планируется распределить средства между 26 миллионами зарегистрированных участников. Общий объем финансирования составляет 450 миллиардов бат (13,7 миллиарда долларов США). Для получения денег необходимо установить специальное приложение на смартфон и зарегистрироваться в нем.
Выплаты положены гражданам, достигшим 16 лет, при условии, что их ежемесячный доход не превышает 70 тысяч бат (2 тысячи долларов США), а на банковских счетах – 500 тысяч бат (15,3 тысячи долларов США). Средства можно потратить только в радиусе четырех километров от дома по месту жительства в течение шести месяцев.
Программа "Цифровой кошелек" направлена на стимулирование экономики, поддержку денежного обращения и помощь уязвимым группам населения. Предполагается, что программа создаст новые возможности для трудоустройства и ведения бизнеса, а также будет способствовать внедрению цифровых инноваций.
07:51:24 30-09-2024
Молодцы!!! 👏👏👏
11:17:48 30-09-2024
Дикари!
Нужно ставку поднимать и пошлины разные, а они...
11:41:37 30-09-2024
Жаль, положительный опыт нам не передается
12:21:22 30-09-2024
..."при условии, что их ежемесячный доход не превышает 70 тысяч бат (2 тысячи долларов США), а на банковских счетах – 500 тысяч бат (15,3 тысячи долларов США)". То есть в каком то Тайланде, если ты получаешь меньше 2000 бакинских, тебе положены выплаты??? Я все правильно понял?
17:46:52 30-09-2024
Гость (12:21:22 30-09-2024) ..."при условии, что их ежемесячный доход не превышает 70 ты... и вы также можете понять, какая страна "какая-то"
18:03:05 30-09-2024
Гость (17:46:52 30-09-2024) и вы также можете понять, какая страна "какая-то" ... а вас только "какая-то" смутила, больше ничего?
17:11:47 30-09-2024
подскажите , где в России такие зарплаты ???