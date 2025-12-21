Внезапный новогодний вайб. В нескольких регионах Саудовской Аравии неожиданно выпал снег
Нестабильная погода сохранится еще несколько дней
21 декабря 2025, 16:00, ИА Амител
В Саудовской Аравии зафиксировали редкое для страны природное явление – сразу в нескольких регионах выпал снег. Необычная зимняя погода пришла на северо-запад и в центральные районы страны: снежный покров появился не только в горных районах, но и на участках пустыни, пишет Shot.
Жители активно публикуют фото и видео в соцсетях, отмечая "новогодний вайб" и делясь эмоциями от непривычного пейзажа. При этом многие жалуются на резкое похолодание и гололед на дорогах, к которому инфраструктура региона оказалась не готова.
В столице страны – Эр-Рияд – из-за погодной аномалии власти временно перевели школьников на дистанционное обучение.
Метеорологи предупреждают, что нестабильная погода сохранится еще несколько дней: в ряде районов ожидаются сильные дожди, которые местами могут сопровождаться снегом. Для Саудовской Аравии подобные условия считаются крайне редкими и наблюдаются лишь эпизодически.
17:14:50 21-12-2025
"Вайб" -это на каком языке?
18:56:02 21-12-2025
Светлана (17:14:50 21-12-2025) "Вайб" -это на каком языке?... Это на новоязе гоблинов и папуасов. Презирать родной язык и использовать англицизмы вместо простых русских слов - признак недалеких и малограмотных жертв ЕГЭ...
19:01:04 21-12-2025
Светлана (17:14:50 21-12-2025) "Вайб" -это на каком языке?... На арабском. Если на русский перевести, то приблизительное значение "обос**ться". А по легкому или по тяжелому это уже от "вайбера" зависит.