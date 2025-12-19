"Завалило снегом". Белокуриха и Шерегеш готовы переманивать клиентов с бесснежных курортов

Сибирская здравница – Белокуриха – два прошлых года обилием снега на трассах не радовала, но в этом сезоне осадков достаточно

Роза Хутор и Красная Поляна пока не могут открыть сезон – склоны не готовы из-за теплой погоды. Похожая ситуация и с курортами в других регионах. А Шерегеш, напротив, буквально утопает в сугробах. Какой новогодний отдых ждет любителей сноуборда и горных лыж, разбиралась радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

На курорте Роза Хутор рассчитывают открыть горнолыжный сезон лишь 29 декабря. Система искусственного оснежения бессильна – нужен стабильный минус, но пока столбики термометров поднимаются выше нуля. За уже купленные ски-пассы на даты до 28 декабря предлагают вернуть деньги или перенести отдых. Не меньше ждут снегопада на Красной Поляне, рассказала руководитель Департамента операционного и стратегического маркетинга курорта ГК "Мантера" Наталья Порицкая:

«Ждем снег 25-26 декабря, и после него будем готовы "открывать каталку". На курорте Красная Поляна первыми будут открыты трассы на высоте и далее по мере оснежения будем спускаться ниже. Под Новый год мы надеемся, что трассы будут открыты. Спрос ожидаем на уровне новогодних праздников 2024-2025 года».

На "Архызе" сезон открыли, но и здесь погода усложнила жизнь тем, кто приехал покататься. Об этом рассказал гендиректор курорта "Архыз" ГК "Мантера" Роман Киранчук:

«Очень теплый ноябрь внес свои коррективы в горнолыжные сезоны на Кавказе. Температура стабильно была +15 градусов на солнце, но декабрьские морозы позволили курорту "Архыз" выполнить оснежение трасс искусственным снегом. К пятнице мы порадуем своих гостей открытием горнолыжных трасс на всех трех локациях: это южный склон Романтик, это трасса на Лунной Поляне и Северный склон до самого низа».

Впрочем, другие варианты для лыжников и сноубордистов есть: в снегу верхние трассы Домбая, больше месяца катаются на Эльбрусе. Сибирская здравница – Белокуриха – два прошлых года обилием снега на трассах не радовала, но в этом сезоне осадков достаточно. Об этом рассказал помощник гендиректора санатория "Россия" Виктор Западойников:

«Я даже сейчас на лыжах нахожусь. У санатория "Россия" есть лыжная трасса, мы ее делаем постоянно. На нее хватило естественного снега, и сейчас идет крупный снег. У нас есть система оснежения, рядом горнолыжная трасса 220 метров. Мы немножко подоснежили и с 13 декабря уже работаем, принимаем наших гостей. Заимка "Лесная сказка" в девяти километрах, там гора 600 метров. Сейчас пусконаладочные работы идут и уже начинаем оснеживать. Думаю, через несколько дней и там все запустим».

А Шерегеш в этом году буквально завалило снегом – к радости райдеров и тревожному настроению у дорожников за три дня выпало 70% месячной нормы осадков, рассказал руководитель дирекции курорта Алексей Стоянов:

«Снега настолько много! Я 49 лет живу в Сибири и в первый раз вижу такое. Начало зимы для нас очень радостное. Горнолыжный сезон у нас стартовал в середине ноября, мы сделали предоткрытие 15 ноября. Официальное открытие с приглашением хедлайнера, с большим количеством гостей прошло 22-го. С новогодними праздниками уже все понятно – основные средства размещения забронированы на 95−96%».

Согласно исследованию сервисов "Отелло" и 2ГИС, отдыхающим в Шерегеше нужно примерно 18 тысяч рублей на день. Белокуриха вошла в пятерку самых доступных "горнолыжек" России в сезоне: день на местных трассах в среднем обойдется в 13 тысяч рублей. Манжерок оценили в 20,5 тыс. рублей. А бесснежные пока курорты Сочи стали самыми дорогими местами для зимнего отдыха в России: день на курортах "Газпром", Красная Поляна и Роза Хутор стоит от 25 тыс. до 27,5 тыс. рублей.