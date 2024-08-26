Во Франции продлили срок содержания Павла Дурова под стражей

В скором времени судья должен вынести решение в отношении гендиректора Telegram

26 августа 2024, 08:15, ИА Амител

Фото со страницы в соцсети Павла Дурова

Суд в Париже продлил задержание Павла Дурова на 48 часов, пишет AFP.

По законам Франции период содержания под стражей перед допросом может длиться до 96 часов, а в особо тяжелых случаях (терроризм, наркотики) – до 144 часов. По истечении этого срока судья должен вынести решение о судьбе задержанного: освободить или предъявить обвинение.

Дурова задержали в аэропорту Парижа вечером 24 августа, когда он вышел из частного самолета. Бизнесмену вменяют соучастие в проводимых через Telegram преступлениях: терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество и так далее. Претензии к Дурову связаны с отсутствием должной модерации в мессенджере.

Команда Telegram заявила, что соблюдает законы ЕС, а модерация на площадке соответствует всем отраслевым стандартам.

"Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", – отмечали представители мессенджера.