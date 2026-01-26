Во Власихе 179 частных домов остались без воды из-за аварии на водопроводе

Специалисты планируют устранить повреждение к вечеру

26 января 2026, 09:57, ИА Амител

Сотрудники "Росводоканала" / Фото: "Росводоканал"

В барнаульском селе Власиха произошла авария на водопроводе диаметром 110 мм. Без водоснабжения остались 179 частных домов, информирует "Росводоканал".

«С. Власиха, б-р Мирный, 21. Специалисты "Росводоканала Барнаул" устраняют повреждение водопровода диаметром 110 мм», – говорится в сообщении.

На время работ не будет холодной воды по следующим адресам:

ул. Берестовая, 1–24;

ул. Ковыльная, 87–133;

ул. Археологическая, 1–8;

ул. Мозаичная, 5–13, 6–16;

ул. Талая, 1–13, 2–16;

б-р Мирный, 5–21, 6–26;

ул. Туманная, 1–26;

ул. Карельская, 9–53;

пер. Бульварный, 5–25;

ул. Возрождения, 1–19, 2–36.

Для жителей организовали подвоз воды с 10:00 по адресу Мирный бульвар, 4а (магазин "У тополя"). Также можно оставить заявку на подвоз воды и узнать подробности по телефонам 500-101 и 202-200. Специалисты рассчитывают устранить повреждение до 19:00.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», – пишет организация.

Напомним, 20 января на ул. Власихинской без холодной воды остались 100 частных домов из-за аварии на водопроводе диаметром 160 мм. Повреждение устранили поздно ночью.