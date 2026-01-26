Во Власихе 179 частных домов остались без воды из-за аварии на водопроводе
Специалисты планируют устранить повреждение к вечеру
26 января 2026, 09:57, ИА Амител
В барнаульском селе Власиха произошла авария на водопроводе диаметром 110 мм. Без водоснабжения остались 179 частных домов, информирует "Росводоканал".
«С. Власиха, б-р Мирный, 21. Специалисты "Росводоканала Барнаул" устраняют повреждение водопровода диаметром 110 мм», – говорится в сообщении.
На время работ не будет холодной воды по следующим адресам:
- ул. Берестовая, 1–24;
- ул. Ковыльная, 87–133;
- ул. Археологическая, 1–8;
- ул. Мозаичная, 5–13, 6–16;
- ул. Талая, 1–13, 2–16;
- б-р Мирный, 5–21, 6–26;
- ул. Туманная, 1–26;
- ул. Карельская, 9–53;
- пер. Бульварный, 5–25;
- ул. Возрождения, 1–19, 2–36.
Для жителей организовали подвоз воды с 10:00 по адресу Мирный бульвар, 4а (магазин "У тополя"). Также можно оставить заявку на подвоз воды и узнать подробности по телефонам 500-101 и 202-200. Специалисты рассчитывают устранить повреждение до 19:00.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», – пишет организация.
Напомним, 20 января на ул. Власихинской без холодной воды остались 100 частных домов из-за аварии на водопроводе диаметром 160 мм. Повреждение устранили поздно ночью.
Комментарии 0