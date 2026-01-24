Подачу газа восстановили в трех селах под Барнаулом

По нескольким причинам все работы по возвращению газа заняли больше времени, чем предполагалось

24 января 2026, 11:58, ИА Амител

Восстановление газоснабжения / Фото: t.me/adm_pervomaiskiy

В селах Лесной, Бобровка и Фирсово, где вечером 23 января пропал газ, восстановлено газоснабжение. Об этом сообщили читатели amic.ru и в Минстрое Алтайского края.

«В границах населенных пунктов Первомайского района перезапускается газорегуляторное оборудование. Сети высокого давления функционируют штатно. Инженерные службы продолжают работы по восстановлению циркуляции газа и нормализации давления в газораспределительных сетях внутри населенных пунктов, попавших под перебои в подаче газа», – сообщили в министерстве.

При этом отметили, что к 11:00 подача газа восстановлена в поселке Лесном, селе Фирсово, микрорайонах "Палитра" и "Рощино", газоснабжение отсутствует в селе Бобровка.

Однако, как сообщил читатель amic.ru, проживающий в Бобровке, газ "вот только что" появился.

Администрация Первомайского района ведет контроль подключения и температурного режима в домах.

В Минстрое пояснили, что подачу газа восстанавливали дольше, чем предполагалось. Причиной стали сложности с опрессовкой сетей внутри поселков и необходимость проведения диагностики пунктов редуцирования газа в селах.

Напомним, предварительная причина приостановления газоснабжения в трех поселках – возможное обмерзание или выход из строя регулятора давления газа.