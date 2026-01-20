100 частных домов остались без воды из-за аварии в Барнауле

К вечеру повреждение должны устранить

20 января 2026, 15:49, ИА Амител

Авария на ул. Власихинской в Барнауле / Фото: "Росводоканал"

В Барнауле из-за аварии на ул. Власихинской без воды временно остались дома в частном секторе. Сотрудники "Росводоканала" устраняют повреждение, сообщает пресс-служба организации.

Авария произошло в колодце на водопроводе диаметром 160 мм, у дома № 15 по ул. Власихинской.

Холодной воды нет в одном многоквартирном, 100 частных домах и нескольких административных зданиях.

Многоквартирные жилые дома:

ул. Приветная, 3.

Частные дома:

ул. Власихинская, 15-27, 2-90;

ул. Приветная, 5, 7, 1-10;

ул. Заветная, 1-5, 2-6;

пер. Гончарова, 14-20;

ул. Кулундинская, 1-65, 2-68;

пер. Таежный, 1-7;

1-й Выезд, 1-14;

2-й Выезд, 1-15;

3-й Выезд, 1-13;

4-й Выезд, 1-11;

5-й Выезд, 1-5;

ул. Дивная, 6-10, 7, 9, 9а;

ул. Брусничная, 1-5, 2-14;

ул. Пихтовая, 1-13, 2-14.

Административные здания:

ул. Власихинская, 29, 45-49, 51.

Бойлеры:

ул. Приветная, 1,

ул. Власихинская, 49.

Специалисты рассчитывают устранить аварию к 20:30. Жителям предлагают оставить заявку на подвоз воды по номерам 500-101 и 202-200.

Накануне аварийные работы начались на пр. Строителей, 117. Они продолжились до 20 января. Холодную воду не отключали, но перекрывали проезжую часть.