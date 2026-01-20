100 частных домов остались без воды из-за аварии в Барнауле
К вечеру повреждение должны устранить
20 января 2026, 15:49, ИА Амител
В Барнауле из-за аварии на ул. Власихинской без воды временно остались дома в частном секторе. Сотрудники "Росводоканала" устраняют повреждение, сообщает пресс-служба организации.
Авария произошло в колодце на водопроводе диаметром 160 мм, у дома № 15 по ул. Власихинской.
Холодной воды нет в одном многоквартирном, 100 частных домах и нескольких административных зданиях.
Многоквартирные жилые дома:
- ул. Приветная, 3.
Частные дома:
- ул. Власихинская, 15-27, 2-90;
- ул. Приветная, 5, 7, 1-10;
- ул. Заветная, 1-5, 2-6;
- пер. Гончарова, 14-20;
- ул. Кулундинская, 1-65, 2-68;
- пер. Таежный, 1-7;
- 1-й Выезд, 1-14;
- 2-й Выезд, 1-15;
- 3-й Выезд, 1-13;
- 4-й Выезд, 1-11;
- 5-й Выезд, 1-5;
- ул. Дивная, 6-10, 7, 9, 9а;
- ул. Брусничная, 1-5, 2-14;
- ул. Пихтовая, 1-13, 2-14.
Административные здания:
- ул. Власихинская, 29, 45-49, 51.
Бойлеры:
- ул. Приветная, 1,
- ул. Власихинская, 49.
Специалисты рассчитывают устранить аварию к 20:30. Жителям предлагают оставить заявку на подвоз воды по номерам 500-101 и 202-200.
Накануне аварийные работы начались на пр. Строителей, 117. Они продолжились до 20 января. Холодную воду не отключали, но перекрывали проезжую часть.
