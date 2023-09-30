Водитель погиб в ночном ДТП на улице Попова в Барнауле
Еще один человек в результате аварии пострадал
30 сентября 2023, 14:38, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
В Барнауле на улице Попова погиб водитель в результате ДТП, полицейские проводят проверку, сообщили в ГИБДД.
Авария случилась 30 сентября в 02:12 в районе дома № 68.
32-летний водитель Toyota Ipsum не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего машина отлетела на электроопору.
В результате полученных травм автомобилист скончался на месте. Его 32-летней пассажирке потребовалась медпомощь, госпитализирована.
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