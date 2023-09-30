Водитель погиб в ночном ДТП на улице Попова в Барнауле

Еще один человек в результате аварии пострадал

30 сентября 2023, 14:38, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле на улице Попова погиб водитель в результате ДТП, полицейские проводят проверку, сообщили в ГИБДД.

Авария случилась 30 сентября в 02:12 в районе дома № 68.

32-летний водитель Toyota Ipsum не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего машина отлетела на электроопору.

В результате полученных травм автомобилист скончался на месте. Его 32-летней пассажирке потребовалась медпомощь, госпитализирована.