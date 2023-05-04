Он помог ликвидировать возгорание автомобиля

04 мая 2023, 11:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLkaFww1

Награждение Марченко Н.В. / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Водитель 4-го разряда барнаульского водоканала Николай Марченко удостоился Почётной грамоты МЧС России по Алтайскому краю за проявленную смелость и грамотные самоотверженные действия при ликвидации возгорания автомобиля в Барнауле. Его наградили в преддверии профессионального праздника в первом пожарно-спасательном отряде города.

"Возгорание я увидел метров за 500, сразу начал маневрировать, чтобы перестроиться в ближний ряд и как можно быстрее начать тушить. Дело не шуточное – мог произойти взрыв и тогда пострадали бы люди и другие машины. Я не мог поступить иначе – у меня за спиной вода, как можно проехать мимо? Уверен, что любой сотрудник нашего предприятия поступил бы так же", – поделился Николай Марченко.

На мероприятии, посвящённом Дню пожарной охраны, собравшихся гостей поздравляли:

начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчёв;

глава администрации Центрального района Максим Сабына;

начальник 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю Роман Лучкин.

Напомним, утром 3 апреля на улице Власихинской загорелся автомобиль. Проезжающий мимо на машине с автоцистерной водитель водоканала Николай Марченко помог ликвидировать возгорание.

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