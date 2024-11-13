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Военнослужащие сбежали из части в Новосибирской области

Ранее они уже уходили в самоволку

13 ноября 2024, 11:32, ИА Амител

Ориентировки на беглецов / Фото: Mash Siberia

В Новосибирской области десять человек сбежали из воинской части. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам главы Коченевского района, ранее эта компания уже уходила в самоволку. В этот раз они уехали на такси. 

В чатах местные жители пишут о том, что беглецы не вооружены. Четверых уже нашли, шестерых продолжают искать.

Ориентировки есть на семерых из десяти.

Новосибирская область

Комментарии 4

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Гость

11:41:35 13-11-2024

Судя по фоткам так некоторые по возрасту уже давно отслужили. Наверное они больше не хотели

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Гость

11:59:52 13-11-2024

Патриотизм, ага

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Гость

13:26:04 13-11-2024

Контракты нынче бессрочные по сути. Вход рубль, выход сто.

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Гость

13:52:56 13-11-2024

Гость (13:26:04 13-11-2024) Контракты нынче бессрочные по сути. Вход рубль, выход сто.... Ладно контрактники, они сами пришли

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