Военнослужащие сбежали из части в Новосибирской области
Ранее они уже уходили в самоволку
13 ноября 2024, 11:32, ИА Амител
Ориентировки на беглецов / Фото: Mash Siberia
В Новосибирской области десять человек сбежали из воинской части. Об этом сообщает Mash Siberia.
По словам главы Коченевского района, ранее эта компания уже уходила в самоволку. В этот раз они уехали на такси.
В чатах местные жители пишут о том, что беглецы не вооружены. Четверых уже нашли, шестерых продолжают искать.
Ориентировки есть на семерых из десяти.
11:41:35 13-11-2024
Судя по фоткам так некоторые по возрасту уже давно отслужили. Наверное они больше не хотели
11:59:52 13-11-2024
Патриотизм, ага
13:26:04 13-11-2024
Контракты нынче бессрочные по сути. Вход рубль, выход сто.
13:52:56 13-11-2024
Гость (13:26:04 13-11-2024) Контракты нынче бессрочные по сути. Вход рубль, выход сто.... Ладно контрактники, они сами пришли