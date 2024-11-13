Военнослужащие сбежали из части в Новосибирской области

Ранее они уже уходили в самоволку

13 ноября 2024, 11:32, ИА Амител

Ориентировки на беглецов / Фото: Mash Siberia

В Новосибирской области десять человек сбежали из воинской части. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам главы Коченевского района, ранее эта компания уже уходила в самоволку. В этот раз они уехали на такси.

В чатах местные жители пишут о том, что беглецы не вооружены. Четверых уже нашли, шестерых продолжают искать.

Ориентировки есть на семерых из десяти.