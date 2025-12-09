Военные пенсии в 2026 году повысят дважды
Индексация запланирована на январь и октябрь
09 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Военные пенсии в России в 2026 году вырастут в результате двухэтапной индексации. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), повышение запланировано на январь и октябрь, пишет РИА Новости.
С начала года коэффициент денежного довольствия, используемый при расчете пенсий, увеличится до 93,59%. В октябре ожидается дополнительное повышение, которое будет уточнено в рамках бюджета на следующий период.
Депутат напомнил, что размер военной пенсии исчисляется исходя из денежного довольствия, которое включает оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию и ежемесячную надбавку за выслугу лет.
08:30:42 09-12-2025
Почему военные пенсионеры не защищают Родину? У них есть знания и присягу давали.
09:48:27 09-12-2025
Гость (08:30:42 09-12-2025) Почему военные пенсионеры не защищают Родину? У них есть зна... Я тебе больше скажу, у меня есть пару знакомых вояк. Так они всё делают, чтобы вдруг не отправили. Планы были простыми и понятными квартира и пенсия в 40 лет
А тут такая подстава и теперь контракт нельзя расторгнуть. Вот они негодуют. А были знакомые которые в молодости год два отслужили и их родина позвала. Остался правда только один
11:17:54 09-12-2025
Гость (09:48:27 09-12-2025) Я тебе больше скажу, у меня есть пару знакомых вояк. Так они... И что. дали квартиры вашим знакомым воякам? Пенсии им хватает или пади что лакеями или сторожами подрабатывают?
Контракт с ними был расторгнут при увольнении по выслуге лет. Так что хрень тут всякую не собирайте про негодование.
И что вам мешала выбрать профессию "родину защищать"? Вы так себе защитник или ваша родина не тут?
16:31:38 09-12-2025
Гость (08:30:42 09-12-2025) Почему военные пенсионеры не защищают Родину? У них есть зна... Потому что пенсии военные есть и по потери кормильца
16:31:10 10-12-2025
Гость (08:30:42 09-12-2025) Почему военные пенсионеры не защищают Родину? У них есть зна... я бы пошёл защищать, снова. но я ходить не могу. я военпенс. инвалид 1 гр. ВБД.
17:10:09 10-12-2025
Гость (08:30:42 09-12-2025) Почему военные пенсионеры не защищают Родину? У них есть зна... Пенсионеры уже свое отслужили. А ты почему не в окопе?
18:17:53 10-12-2025
Гость (17:10:09 10-12-2025) Пенсионеры уже свое отслужили. А ты почему не в окопе?... вероятно он с окопа интересуется)))
19:45:52 10-12-2025
Гость (08:30:42 09-12-2025) Почему военные пенсионеры не защищают Родину? У них есть зна... ПОтому что военный пенсионер это возраст за "50+", да и здоровье сильно поистрепалось за годы службы, "война - дело молодых" как в песне поется. А сам почему не в окопах
23:03:35 11-12-2025
Гость (08:30:42 09-12-2025) Почему военные пенсионеры не защищают Родину? У них есть зна... Очень даже защищают, многие на передовой. Те, кому возраст позволяет.
08:46:05 09-12-2025
Очень интересно, но ничего не понятно. Где конкретные цифры?
11:09:35 09-12-2025
гость (08:46:05 09-12-2025) Очень интересно, но ничего не понятно. Где конкретные цифры?... До цифр дело не дойдёт. А если и дойдёт, то вы еще и должны останетесь.
11:50:44 09-12-2025
А цифры у них гораздо приятнее, чем, например, у шахтеров, которые рискуют жизнью каждую смену. Каждую! У военных коэффициент почти 100% при назначении пенсии, то есть у них пенсии в три раза примерно больше средненькой пенсии рабочих людей. Короче, будет от 60 000р. и выше.
12:40:14 09-12-2025
гость (11:50:44 09-12-2025) А цифры у них гораздо приятнее, чем, например, у шахтеров, ... А ты свой кошелек смотри и пересчитывай. Или у тебя в чужой тарелке борщ всегда жирнее?
00:09:59 10-12-2025
гость (11:50:44 09-12-2025) А цифры у них гораздо приятнее, чем, например, у шахтеров, ... Да вы что?! Я военный пенсионер, год как на пенсию вышел майором, и пенсия моя 24 т.р! До хрена?! Или может у шахтёров то больше? А вы в моей шкуре побывайте те 20 лет, что я отдал государству, может тогда и поймете, чем гражданская работа от военной службы отличается.
19:50:37 10-12-2025
гость (11:50:44 09-12-2025) А цифры у них гораздо приятнее, чем, например, у шахтеров, ... Жизнь у военных - малина, сутками спи-отдыхай да водкой запивай? Тогда почему в военкоматы, ВУЗы и ШМИПы нет очередей из желающих? Кто тебе лично помешал не в шахтеры идти а в Вооруженные Силы?
12:38:52 09-12-2025
11:50:44 09-12-2025 Ошибаешься. "Почти 100" это понижающий коэффициент. А вообще коэффициент от 50 до 85 %, а потом ещё 0,93. Который, кстати, не повышается, а просто утверждается на уровне 2025 года. Так что никакого повышения с января 2026 года не будет.
А чего так против военных пенсионеров выступаете?!
16:57:10 09-12-2025
Пенсии военных пенсионеров в России сильно варьируются, но в 2025 году средний размер ожидается в районе 46 тысяч рублей после индексации на 7,6% с 1 октября, при этом выплаты зависят от звания, выслуги и надбавок (полковники могут получать до 70 000 руб., майоры до 50 000 руб.),
01:47:20 10-12-2025
Это в 2025г (16:57:10 09-12-2025) Пенсии военных пенсионеров в России сильно варьируются, но в... майор - пенсия 30 тыс, инвалид 2 гр
16:59:54 09-12-2025
А чего так против военных пенсионеров выступаете?!
Да мы рады за них. Мы на свои 23 000р. живем и ещё работаем за столько же и не плачем, знаем, что бесполезно. Ну и подумаешь, что скоро 70 .
14:01:50 11-12-2025
Отслужил 23 года, ушел в отставку майором в 2015. Награды, грамоты, ни одного взыскания. Пенсия сейчас 27 тыс. Квартиру не дали, сказали дегег нет. Взял ипотеку на 20 лет. Еще 10 осталось. Работаю где придется, таксовал, охранял, грузоперевозками и т.д. Пожалел тысячу раз, что служить стал. Ничего не заработал, ничего не накопил. И после этого кто-то мне скажет ты родине должен? Много ли я задолжал?
22:58:39 11-12-2025
Гость (08:30:42 09-12-2025) Почему военные пенсионеры не защищают Родину? У них есть зна... Почему вы так думаете,военные пенсионеры защищали и защищают свою Родину. Даже наряду с выплатами им компенсируют и пенсии .Есть кто постарше,те находятся там и выполняют иные функции.