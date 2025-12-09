Военные пенсии в 2026 году повысят дважды

Индексация запланирована на январь и октябрь

09 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Военные пенсии в России в 2026 году вырастут в результате двухэтапной индексации. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), повышение запланировано на январь и октябрь, пишет РИА Новости.

С начала года коэффициент денежного довольствия, используемый при расчете пенсий, увеличится до 93,59%. В октябре ожидается дополнительное повышение, которое будет уточнено в рамках бюджета на следующий период.

Депутат напомнил, что размер военной пенсии исчисляется исходя из денежного довольствия, которое включает оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию и ежемесячную надбавку за выслугу лет.