НОВОСТИОбщество

Военные сборы в 2026 году. Кого призовут и можно ли от них отказаться

Россияне, находящиеся в запасе и мобилизационном резерве, пройдут краткосрочную службу

09 декабря 2025, 12:05, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru
Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2026 году. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. На его основании Минобороны подготовит директиву и разошлет ее в регионы. После этого российских граждан будут призывать на краткосрочную службу.

О том, кого коснутся военные сборы в 2026-м, можно ли получить отсрочку и что будет, если на них не явиться, – в материале amic.ru.

1

Что за призыв на военные сборы объявил Владимир Путин?

Это плановые мероприятия, они проходят в России каждый год. Начало военных сборов своим указом объявляет президент страны. Владимир Путин уже подписал документ о военных сборах в 2026 году. Он вступил в силу со дня подписания – 8 декабря 2025-го.

«Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», – сказано в документе.

Так что ничего необычного в призыве на военные сборы нет – в РФ это регулярная практика.

2

Кого в России призывают на военные сборы?

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", на военные сборы призывают граждан, находящихся в запасе, а также резервистов. Последние – это люди, которые прошли срочную службу и заключили с Минобороны контракт о зачислении в мобилизационный резерв. В запас зачисляют граждан, которые прошли срочную службу (в том числе альтернативную), а также тех, кого освободили по истечении сроков призывного возраста. Также в эту категорию входят выпускники военных вузов и женщины с военно-учетной специальностью.
3

Как долго длятся военные сборы в России?

По действующему законодательству продолжительность военных сборов не может превышать двух месяцев. За все время, которое гражданин находится в запасе, общий срок сборов не может быть больше 12 месяцев. А призывать на военные сборы его можно не чаще чем раз в три года.

4

До какого возраста в России призывают на военные сборы?

Это зависит от предельного возраста пребывания в запасе. Для каждой категории военнослужащих он разный:

  • для рядовых военнообязанных первого разряда – 40 лет;
  • для рядовых военнообязанных второго разряда – 50 лет;
  • для рядовых военнообязанных третьего разряда – 55 лет.

А для резервистов предельный возраст другой:

  • младшие офицеры – до 60 лет;
  • старшие офицеры – до 65 лет;
  • высшие офицеры – до 70 лет;
  • иные звания – до 55 лет.
5

Можно ли получить отсрочку от военных сборов?

Да. Согласно закону, от военных сборов освобождают следующие категории россиян:
  • имеющие бронь от организаций на время мобилизации;
  • сотрудники Росгвардии и МЧС;
  • педагоги и студенты;
  • многодетные родители;
  • люди с непогашенной судимостью;
  • те, кто не может служить по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.
6

Правда ли, что россиян будут отправлять на защиту стратегически важных объектов?

Да, но это касается только резервистов. 4 ноября 2025 года Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать мобилизационный резерв для защиты заводов и другой критически важной инфраструктуры в мирное время. 
Резервистам, задействованным в оборонных целях, гарантируют статус военнослужащего, а также полагающиеся льготы и выплаты. 
7

А что будет, если не явиться на военные сборы?

За неявку на военные сборы грозит административная ответственность: придется заплатить штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Если гражданин не явился в течение 20 дней с даты, указанной в повестке, ему запретят управлять транспортом и регистрировать его, откажут в выдаче кредита, запретят регистрацию в качестве ИП и самозанятого, а также приостановят госрегистрацию его недвижимости.
Строевая подготовка / Фото: amic.ru

Резервистов начали набирать для защиты объектов. Кого могут призвать и на каких условиях

Ранее Владимир Путин подписал указ, разрешающий отправлять резервистов на оборонительные задачи
НОВОСТИОбщество
Россия Армия

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров