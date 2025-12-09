Россияне, находящиеся в запасе и мобилизационном резерве, пройдут краткосрочную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2026 году. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. На его основании Минобороны подготовит директиву и разошлет ее в регионы. После этого российских граждан будут призывать на краткосрочную службу.

О том, кого коснутся военные сборы в 2026-м, можно ли получить отсрочку и что будет, если на них не явиться, – в материале amic.ru.

1 Что за призыв на военные сборы объявил Владимир Путин? Это плановые мероприятия, они проходят в России каждый год. Начало военных сборов своим указом объявляет президент страны. Владимир Путин уже подписал документ о военных сборах в 2026 году. Он вступил в силу со дня подписания – 8 декабря 2025-го. «Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», – сказано в документе. Так что ничего необычного в призыве на военные сборы нет – в РФ это регулярная практика.

2 Кого в России призывают на военные сборы? Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", на военные сборы призывают граждан, находящихся в запасе, а также резервистов. Последние – это люди, которые прошли срочную службу и заключили с Минобороны контракт о зачислении в мобилизационный резерв. В запас зачисляют граждан, которые прошли срочную службу (в том числе альтернативную), а также тех, кого освободили по истечении сроков призывного возраста. Также в эту категорию входят выпускники военных вузов и женщины с военно-учетной специальностью.

3 Как долго длятся военные сборы в России? По действующему законодательству продолжительность военных сборов не может превышать двух месяцев. За все время, которое гражданин находится в запасе, общий срок сборов не может быть больше 12 месяцев. А призывать на военные сборы его можно не чаще чем раз в три года.

4 До какого возраста в России призывают на военные сборы? Это зависит от предельного возраста пребывания в запасе. Для каждой категории военнослужащих он разный: для рядовых военнообязанных первого разряда – 40 лет;

для рядовых военнообязанных второго разряда – 50 лет;

для рядовых военнообязанных третьего разряда – 55 лет. А для резервистов предельный возраст другой: младшие офицеры – до 60 лет;

старшие офицеры – до 65 лет;

высшие офицеры – до 70 лет;

иные звания – до 55 лет.

5 Можно ли получить отсрочку от военных сборов? Да. Согласно закону, от военных сборов освобождают следующие категории россиян: имеющие бронь от организаций на время мобилизации;

сотрудники Росгвардии и МЧС;

педагоги и студенты;

многодетные родители;

люди с непогашенной судимостью;

те, кто не может служить по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

6 Правда ли, что россиян будут отправлять на защиту стратегически важных объектов? Да, но это касается только резервистов. 4 ноября 2025 года Владимир Путин подписал закон , который разрешает использовать мобилизационный резерв для защиты заводов и другой критически важной инфраструктуры в мирное время. Резервистам, задействованным в оборонных целях, гарантируют статус военнослужащего, а также полагающиеся льготы и выплаты.