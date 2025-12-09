Военные сборы в 2026 году. Кого призовут и можно ли от них отказаться
Россияне, находящиеся в запасе и мобилизационном резерве, пройдут краткосрочную службу
09 декабря 2025, 12:05, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2026 году. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. На его основании Минобороны подготовит директиву и разошлет ее в регионы. После этого российских граждан будут призывать на краткосрочную службу.
О том, кого коснутся военные сборы в 2026-м, можно ли получить отсрочку и что будет, если на них не явиться, – в материале amic.ru.
Что за призыв на военные сборы объявил Владимир Путин?
Это плановые мероприятия, они проходят в России каждый год. Начало военных сборов своим указом объявляет президент страны. Владимир Путин уже подписал документ о военных сборах в 2026 году. Он вступил в силу со дня подписания – 8 декабря 2025-го.
«Призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», – сказано в документе.
Так что ничего необычного в призыве на военные сборы нет – в РФ это регулярная практика.
Кого в России призывают на военные сборы?
Как долго длятся военные сборы в России?
По действующему законодательству продолжительность военных сборов не может превышать двух месяцев. За все время, которое гражданин находится в запасе, общий срок сборов не может быть больше 12 месяцев. А призывать на военные сборы его можно не чаще чем раз в три года.
До какого возраста в России призывают на военные сборы?
Это зависит от предельного возраста пребывания в запасе. Для каждой категории военнослужащих он разный:
- для рядовых военнообязанных первого разряда – 40 лет;
- для рядовых военнообязанных второго разряда – 50 лет;
- для рядовых военнообязанных третьего разряда – 55 лет.
А для резервистов предельный возраст другой:
- младшие офицеры – до 60 лет;
- старшие офицеры – до 65 лет;
- высшие офицеры – до 70 лет;
- иные звания – до 55 лет.
Можно ли получить отсрочку от военных сборов?
- имеющие бронь от организаций на время мобилизации;
- сотрудники Росгвардии и МЧС;
- педагоги и студенты;
- многодетные родители;
- люди с непогашенной судимостью;
- те, кто не может служить по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.
