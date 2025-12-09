Владимир Путин утвердил призыв граждан запаса на военные сборы в 2026 году
Сборы будут проводиться в Вооруженных силах, Росгвардии, МЧС, ФСБ и органах госохраны
Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ предусматривает призыв для прохождения сборов в Вооруженных силах, Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ, пишет РИА Новости.
Организацию призыва и проведение сборов обеспечат правительство и региональные власти.
Отметим, что в ноябре 2025 года Путин уже подписал закон, разрешающий направлять резервистов (добровольцев, заключивших контракт о пребывании в резерве) на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, НПЗ и другой критической инфраструктуры.
Граждане запаса – это мужчины, состоящие на воинском учете, независимо от того, служили ли они ранее или имели законные основания для отсрочки. На время сборов за ними сохраняются все права, обязанности и социальные гарантии, предусмотренные законодательством для данной категории.
11:43:15 09-12-2025
это мужчины, состоящие на воинском учете, независимо от того, служили ли они ранее --- кроме судимых?
16:17:03 09-12-2025
Гость (11:43:15 09-12-2025) это мужчины, состоящие на воинском учете, независимо от того... Нет, кроме "очень нужных", то есть сыновей депутатов, судей, и прочих.