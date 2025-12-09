Владимир Путин утвердил призыв граждан запаса на военные сборы в 2026 году

Сборы будут проводиться в Вооруженных силах, Росгвардии, МЧС, ФСБ и органах госохраны

09 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ предусматривает призыв для прохождения сборов в Вооруженных силах, Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ, пишет РИА Новости.

Организацию призыва и проведение сборов обеспечат правительство и региональные власти.

Отметим, что в ноябре 2025 года Путин уже подписал закон, разрешающий направлять резервистов (добровольцев, заключивших контракт о пребывании в резерве) на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, НПЗ и другой критической инфраструктуры.

Граждане запаса – это мужчины, состоящие на воинском учете, независимо от того, служили ли они ранее или имели законные основания для отсрочки. На время сборов за ними сохраняются все права, обязанности и социальные гарантии, предусмотренные законодательством для данной категории.