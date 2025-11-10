Резервистов начали набирать для защиты объектов. Кого могут призвать и на каких условиях
Ранее Владимир Путин подписал указ, разрешающий отправлять резервистов на оборонительные задачи
10 ноября 2025
В некоторых российских регионах уже начался массовый набор резервистов, которые будут нести службу по обороне критически важных объектов. Об этом сообщает "Коммерсант". Напомним, 4 ноября Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать граждан из мобилизационного резерва для защиты заводов и другой инфраструктуры.
О том, кто такие резервисты, кого могут призвать для защиты объектов и на каких условиях, – в материале amic.ru.
Правда ли, что резервистов теперь могут отправлять на защиту важных объектов?
Да. Ранее граждан из людского мобилизационного резерва можно было привлекать для защиты критически важной инфраструктуры, но лишь в военное время. Закон, подписанный Владимиром Путным, разрешил делать это и в мирное время. При этом документ гарантирует резервистам, задействованным в оборонных целях, статус военнослужащего и полагающиеся льготы и выплаты.
В каких регионах уже начали набирать резервистов для защиты объектов?
По данным "Коммерсанта", специализированные подразделения резервистов начали формировать еще до вступления закона в силу. Например, такой отряд успели создать в Ленинградской области для отражения атак беспилотников и возможных диверсий.
Всего массовый набор стартовал в 19 регионах страны, утверждает издание. Сибирских субъектов в списке пока что два – Тюменская область и Красноярский край. Остальные расположены в европейской части страны.
Так, набор резервистов начали в Казани и Нижнекамске. Сообщается, что первая группа из 21 бойца уже отправилась на военные сборы. В Башкирии также планируют сформировать подразделения, чтобы охранять топливно-энергетическую инфраструктуру, включая нефтеперерабатывающий завод "Башнефть", а также объекты "Уфанефтехима" и "Газпрома".
В приграничных областях (Курской, Белгородской и Брянской) такие отряды существуют с прошлого года. Ожидается, что после вступления закона в силу их количество увеличится.
Кто такие резервисты?
Резервисты – это не все граждане, находящиеся в запасе. К этой категории относят лишь тех, кто подписал специальный контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный людской резерв. Такая возможность есть у россиян, которые отслужили или прошли обучение на военной кафедре. После зачисления в резерв эти люди продолжают жить гражданской жизнью, но у них есть и обязанности, главная из которых – регулярно проходить военные сборы и индивидуальную подготовку.
За свою готовность прибыть на службу резервисты получают ежемесячное денежное пособие.
Обычно военные сборы посвящены обучению бойцов и тренировке навыков. Но закон, подписанный Путиным, разрешает резервистам в рамках сборов выполнять и задачи по защите важных объектов.
Смогут ли призванных резервистов отправить в зону СВО?
Нет. Хотя в законе, подписанном Путиным, нет ограничений по месту службы резервиста, на выполнение боевых задач в зону СВО их отправлять не будут. Как пояснил "Ъ", такое условие прописывается в договорах, которые граждане заключают с Минобороны. В пример издание привело Нижегородскую область: там в контракте написано, что Минобороны "гарантирует выполнение задач на территории Нижегородской области".
Таким образом, резервисты, которых будут призывать на охрану объектов, не будут покидать границы своих родных регионов.
На какой срок резервиста смогут отправить охранять важные объекты?
Правительству еще предстоит определить порядок прохождения специальных сборов, где будут прописаны и максимально допустимые сроки. "Коммерсант" пишет, что срок пребывания на сборах не должен превышать шести месяцев в год. На этот период ему гарантируется сохранение среднего заработка, а также статус военнослужащего со всеми соцгарантиями.
Может ли резервист отказаться от такой службы?
Нет. Резервист, подписавший соответствующее соглашение с Минобороны, не имеет права отказаться от прохождения сборов без уважительной причины. За неявку в военкомат по повестке ему грозит штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.
Сколько денег будут платить резервистам за защиту объектов?
Это будет зависеть от региона, где служит резервист.
Так, в Брянской области размер ежемесячной выплаты составит от 40,5 тысячи рублей для рядовых до почти 100 тысяч рублей для командиров отрядов. Плюс, за каждое боевое дежурство служащему положено 4 тысячи рублей. Кроме того, резервист сможет рассчитывать на единовременную выплату от Минобороны в размере 35 тысяч рублей, а также 300 тысяч рублей из регионального бюджета при заключении годового контракта.
Но в других субъектах размеры выплат могут отличаться.
Кто в России может стать резервистом?
Предельный возраст зависит от воинского звания. Если солдаты и сержанты могут оставаться в резерве до 50 лет, то младшие и старшие офицеры – до 60–65 лет.
При этом к резервистам есть строгие требования по состоянию здоровья: категория годности должна быть не ниже В. Плюс, у человека не должно быть судимостей.
17:22:28 10-11-2025
В двух словах это те же добровольцы или наемники по договору трудовому. Так?
10:05:41 11-11-2025
Гость (17:22:28 10-11-2025) В двух словах это те же добровольцы или наемники по договору... По сути добровольцы. мне пару лет назад активно предлагали подписать договор, и мол, суд я по практике, ничего не грозит, как жиили так и будете жить, но за то вам в месяц будут доплачивать 15 тысяч как офицеру запаса. Славабогу отказался. Халява она только в мышеловке, это давно ясно. И вот подтверждение. Но думаю многие согласились, рядовым вроде было около десятки в месяц, за "просто так".
Вот и пришло время отрабатывать "халявные" денежки.
17:36:28 10-11-2025
Уважаемая редакция! Насчёт категорий годности изучите уж тему, прежде чем писать про "строгие требования по здоровью"... Категория "В" - ограниченно годен. Ни рыба, ни мясо, иногда проблемы бывают достаточно серьезные (диабет, гипертония и т.п.) но взять могут при определённых условиях. Ниже только "Г" и "Д" - первая временно непризывные, вторая - пожизненно. И где тут "строгие требования" по здоровью?
19:58:23 10-11-2025
А что у нас цифровыми технологиями ещё не научились охранять стратегические объекты.
21:13:30 10-11-2025
Гость (19:58:23 10-11-2025) А что у нас цифровыми технологиями ещё не научились охранять... Пусть робот Фёдор охраняет!
07:30:08 11-11-2025
Гость (21:13:30 10-11-2025) Пусть робот Фёдор охраняет!... Робот Федор в месте с Рагозиным сдулись окончательно и о них молчат.
02:13:18 15-11-2025
А какого хрена Газпром( частная компания если что) будет охранятся резервистами, пусть раскошелиться и наймут охрану. А то зашибись получается мы все вместе как налогоплотельшики будем плотить за охрану компаний милиордеров