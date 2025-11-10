Ранее Владимир Путин подписал указ, разрешающий отправлять резервистов на оборонительные задачи

10 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Строевая подготовка / Фото: amic.ru

В некоторых российских регионах уже начался массовый набор резервистов, которые будут нести службу по обороне критически важных объектов. Об этом сообщает "Коммерсант". Напомним, 4 ноября Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать граждан из мобилизационного резерва для защиты заводов и другой инфраструктуры.

О том, кто такие резервисты, кого могут призвать для защиты объектов и на каких условиях, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что резервистов теперь могут отправлять на защиту важных объектов? Да. Ранее граждан из людского мобилизационного резерва можно было привлекать для защиты критически важной инфраструктуры, но лишь в военное время. Закон, подписанный Владимиром Путным, разрешил делать это и в мирное время. При этом документ гарантирует резервистам, задействованным в оборонных целях, статус военнослужащего и полагающиеся льготы и выплаты.

2 В каких регионах уже начали набирать резервистов для защиты объектов? По данным "Коммерсанта" , специализированные подразделения резервистов начали формировать еще до вступления закона в силу. Например, такой отряд успели создать в Ленинградской области для отражения атак беспилотников и возможных диверсий. Всего массовый набор стартовал в 19 регионах страны, утверждает издание. Сибирских субъектов в списке пока что два – Тюменская область и Красноярский край. Остальные расположены в европейской части страны. Так, набор резервистов начали в Казани и Нижнекамске. Сообщается, что первая группа из 21 бойца уже отправилась на военные сборы. В Башкирии также планируют сформировать подразделения, чтобы охранять топливно-энергетическую инфраструктуру, включая нефтеперерабатывающий завод "Башнефть", а также объекты "Уфанефтехима" и "Газпрома". В приграничных областях (Курской, Белгородской и Брянской) такие отряды существуют с прошлого года. Ожидается, что после вступления закона в силу их количество увеличится.

3 Кто такие резервисты? Резервисты – это не все граждане, находящиеся в запасе. К этой категории относят лишь тех, кто подписал специальный контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный людской резерв. Такая возможность есть у россиян, которые отслужили или прошли обучение на военной кафедре. После зачисления в резерв эти люди продолжают жить гражданской жизнью, но у них есть и обязанности, главная из которых – регулярно проходить военные сборы и индивидуальную подготовку. За свою готовность прибыть на службу резервисты получают ежемесячное денежное пособие. Обычно военные сборы посвящены обучению бойцов и тренировке навыков. Но закон, подписанный Путиным, разрешает резервистам в рамках сборов выполнять и задачи по защите важных объектов.

4 Смогут ли призванных резервистов отправить в зону СВО? Нет. Хотя в законе, подписанном Путиным, нет ограничений по месту службы резервиста, на выполнение боевых задач в зону СВО их отправлять не будут. Как пояснил "Ъ", такое условие прописывается в договорах, которые граждане заключают с Минобороны. В пример издание привело Нижегородскую область: там в контракте написано, что Минобороны "гарантирует выполнение задач на территории Нижегородской области". Таким образом, резервисты, которых будут призывать на охрану объектов, не будут покидать границы своих родных регионов.

5 На какой срок резервиста смогут отправить охранять важные объекты? Правительству еще предстоит определить порядок прохождения специальных сборов, где будут прописаны и максимально допустимые сроки. "Коммерсант" пишет, что срок пребывания на сборах не должен превышать шести месяцев в год. На этот период ему гарантируется сохранение среднего заработка, а также статус военнослужащего со всеми соцгарантиями.

6 Может ли резервист отказаться от такой службы? Нет. Резервист, подписавший соответствующее соглашение с Минобороны, не имеет права отказаться от прохождения сборов без уважительной причины. За неявку в военкомат по повестке ему грозит штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

7 Сколько денег будут платить резервистам за защиту объектов? Это будет зависеть от региона, где служит резервист. Так, в Брянской области размер ежемесячной выплаты составит от 40,5 тысячи рублей для рядовых до почти 100 тысяч рублей для командиров отрядов. Плюс, за каждое боевое дежурство служащему положено 4 тысячи рублей. Кроме того, резервист сможет рассчитывать на единовременную выплату от Минобороны в размере 35 тысяч рублей, а также 300 тысяч рублей из регионального бюджета при заключении годового контракта. Но в других субъектах размеры выплат могут отличаться.