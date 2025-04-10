Волна аномального тепла накроет Сибирь в ближайшие дни
Столбики термометров покажут +25 градусов
10 апреля 2025, 13:20, ИА Амител
В выходные дни, 12 и 13 апреля, в регионы Сибири придет летнее тепло. Температура воздуха поднимется до рекордных 25 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По словам синоптика, это связано с хорошо выраженным выносом теплых воздушных масс из Центральной Азии.
"Летняя погода прогнозируется в Сибири. В Новосибирской области в выходные дни температура будет около +25 градусов, в Красноярском крае – выше 20 градусов тепла", – заявил Вильфанд.
Помимо этого, показатель выше +20 градусов фиксируют на Урале.
Руководитель Гидрометцентра также добавил, что "супертеплая погода" уже установилась на юге Урала – в Челябинской и Курганской областях. Столбики термометров в этих регионах показывают более +20 градусов.
Напомним, летнюю жару синоптики прогнозируют и в Алтайском крае. Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала amic.ru, что положительные отметки на большей части территории региона покажут термометры по ночам с 10 по 12 апреля. Днем в четверг воздух прогреется до +10...+15, по западу – до +22 градусов. А в пятницу жарко будет во всех уголках края: температура воздуха повысится до +21...+26°С.
14:55:42 10-04-2025
И когда отключат отопление? Пора бы.
20:00:36 10-04-2025
Гость (14:55:42 10-04-2025) И когда отключат отопление? Пора бы....
Пора бы всех селюков назад в Повалихи загнать. Весь город загадили
19:46:32 10-04-2025
Никогда такого не было и вот опять(с)Цицерон Черномырдин
В условиях границы континентального и резко континентального климата нам жара в апреле удивительна? А в 1993-м, вроде, в начале июня ливневый дождь со снегом шёл.