Столбики термометров покажут +25 градусов

10 апреля 2025, 13:20, ИА Амител

Тепло в Барнауле / Фото: amic.ru

В выходные дни, 12 и 13 апреля, в регионы Сибири придет летнее тепло. Температура воздуха поднимется до рекордных 25 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, это связано с хорошо выраженным выносом теплых воздушных масс из Центральной Азии.

"Летняя погода прогнозируется в Сибири. В Новосибирской области в выходные дни температура будет около +25 градусов, в Красноярском крае – выше 20 градусов тепла", – заявил Вильфанд.

Помимо этого, показатель выше +20 градусов фиксируют на Урале.

Руководитель Гидрометцентра также добавил, что "супертеплая погода" уже установилась на юге Урала – в Челябинской и Курганской областях. Столбики термометров в этих регионах показывают более +20 градусов.

Напомним, летнюю жару синоптики прогнозируют и в Алтайском крае. Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала amic.ru, что положительные отметки на большей части территории региона покажут термометры по ночам с 10 по 12 апреля. Днем в четверг воздух прогреется до +10...+15, по западу – до +22 градусов. А в пятницу жарко будет во всех уголках края: температура воздуха повысится до +21...+26°С.