Володин рассказал, сколько тысяч санкций ввели против России и где здесь удача
США рассчитывали задушить российскую экономику, но не получилось
19 декабря 2023, 14:19, ИА Амител
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что против России уже введены 18 772 ограничительные меры.
"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам", – отметил Володин.
По его словам, в течение полугода в еврозоне прогнозируется спад в экономике. А в России, наоборот, по итогам года рост ВВП составит 3,5%.
"Западные компании, объявившие об уходе из страны, потеряли более 103 млрд долларов. Эти деньги остались в России", – указал спикер ГД.
Володин также подчеркнул со ссылкой на ведущее американское издание, что США рассчитывали задушить российскую экономику: "Но руководство России превратило бойкот западных компаний в удачу для государства".
14:24:26 19-12-2023
потеряли более 103 млрд долларов. Эти деньги остались в России ---- а в США осталось 300 млрд российских денег, они в плюсе
14:46:46 19-12-2023
- "По его словам, в течение полугода в еврозоне прогнозируется спад в экономике. А в России, наоборот, по итогам года рост ВВП составит 3,5%." А че не 7%, кто может проверить, если все засекречено? Вон Набиулина инфляцию всеми силами подкручивает к 7,5 %, а все вокруг зашкаливает. Как в лихие девяностые, если утром не купил на эти деньги, то вечером можешь сжечь их в печке.
15:42:45 19-12-2023
"Западные компании, объявившие об уходе из страны, потеряли более 103 млрд долларов. Эти деньги остались в России", – указал спикер ГД Вряд ли в России, скорее это Китай, Индия, Турция, Иран и немного неграм...
16:20:21 19-12-2023
У ихних импортозамещателей скоро харя треснет от наживы
19:28:51 19-12-2023
Вот какая польза от этого Володина, кроме глупостей, которые он периодически вещает?