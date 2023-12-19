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Володин рассказал, сколько тысяч санкций ввели против России и где здесь удача

США рассчитывали задушить российскую экономику, но не получилось

19 декабря 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: t.me/vv_volodin
Фото: t.me/vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что против России уже введены 18 772 ограничительные меры.

"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам", – отметил Володин.

По его словам, в течение полугода в еврозоне прогнозируется спад в экономике. А в России, наоборот, по итогам года рост ВВП составит 3,5%.

"Западные компании, объявившие об уходе из страны, потеряли более 103 млрд долларов. Эти деньги остались в России", – указал спикер ГД.

Володин также подчеркнул со ссылкой на ведущее американское издание, что США рассчитывали задушить российскую экономику: "Но руководство России превратило бойкот западных компаний в удачу для государства".

Фото: unsplash.com

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санкции

Комментарии 5

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Гость

14:24:26 19-12-2023

потеряли более 103 млрд долларов. Эти деньги остались в России ---- а в США осталось 300 млрд российских денег, они в плюсе

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Гость

14:46:46 19-12-2023

- "По его словам, в течение полугода в еврозоне прогнозируется спад в экономике. А в России, наоборот, по итогам года рост ВВП составит 3,5%." А че не 7%, кто может проверить, если все засекречено? Вон Набиулина инфляцию всеми силами подкручивает к 7,5 %, а все вокруг зашкаливает. Как в лихие девяностые, если утром не купил на эти деньги, то вечером можешь сжечь их в печке.

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Гость

15:42:45 19-12-2023

"Западные компании, объявившие об уходе из страны, потеряли более 103 млрд долларов. Эти деньги остались в России", – указал спикер ГД Вряд ли в России, скорее это Китай, Индия, Турция, Иран и немного неграм...

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Гость

16:20:21 19-12-2023

У ихних импортозамещателей скоро харя треснет от наживы

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Айти

19:28:51 19-12-2023

Вот какая польза от этого Володина, кроме глупостей, которые он периодически вещает?

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