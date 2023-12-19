Володин рассказал, сколько тысяч санкций ввели против России и где здесь удача

США рассчитывали задушить российскую экономику, но не получилось

19 декабря 2023, 14:19, ИА Амител

Фото: t.me/vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале, что против России уже введены 18 772 ограничительные меры.

"Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам", – отметил Володин.

По его словам, в течение полугода в еврозоне прогнозируется спад в экономике. А в России, наоборот, по итогам года рост ВВП составит 3,5%.

"Западные компании, объявившие об уходе из страны, потеряли более 103 млрд долларов. Эти деньги остались в России", – указал спикер ГД.

Володин также подчеркнул со ссылкой на ведущее американское издание, что США рассчитывали задушить российскую экономику: "Но руководство России превратило бойкот западных компаний в удачу для государства".