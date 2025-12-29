Районы края будут находиться под влиянием антициклона

29 декабря 2025, 10:05, ИА Амител

Новый год. Елка. Барнаульский Арбат / Фото: amic.ru

Ночь 29 декабря в Алтайском крае еще будет достаточно холодная, где-то -20…-27 градусов и местами по юго-западу температура воздуха будет минимум -16…-20 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

«В дальнейшем температура воздуха пойдет на повышение, и в период с 31 декабря по 2 января в ночные часы температура будет колебаться от -3 до -8 градусов, местами до -14. Днем от 0 до -5 градусов, в предгорных районах до +1 градуса», – рассказала синоптик.

Районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, поэтому будет преимущественно без осадков, но с постепенным повышением температуры воздуха.

Ветер будет от слабого до умеренного. И лишь с 30 декабря местами по западу ожидается усиление ветра до 13−18 м/с. Небольшой снег может пройти днем 31 декабря в отдельных районах, а также 1-го и особенно 4 января.