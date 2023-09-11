На "красном" участке в центре Барнаула почти завершили перекладку теплосетей

Теперь на Брестской новые трубы, старые давно пришли в негодность

11 сентября 2023, 09:30, Александра Черданцева

Ремонт теплосетей на Брестской / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Все теплосети Барнаула нанесены на особую карту-светофор. Ее создала Сибирская генерирующая компания, которая отвечает за отопление города. Зеленый цвет означает, что участок нормальный, желтый – стали случаться порывы, красной – трубы пришли в негодность и их надо менять. Именно красным сигналом для коммунальщиков "маячил" участок на улице Брестской в районе проспекта Ленина. Сейчас там уже почти завершили капремонт. В СГК ответили на запрос amic.ru о том, что там сделали и когда откроют движение.

Почему здесь потребовался ремонт?

По улице Брестской проходит магистральная тепловая сеть диаметром 300 мм. Она несет тепло и горячую воду в квартиры почти 2,7 тыс. жителей, а также в шесть административных зданий и одну школу. Проложенные в 1995 году трубы в последнее время стали рваться. Во время гидравлических испытаний в 2019 и в 2022 годах здесь обнаружили семь повреждений. Чтобы не допустить аварий зимой, участок в 600 метров нужно было обновить.

































































Ремонт теплосетей на Брестской / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что именно сделали на участке?

Менять пришлось все: и саму трубу, и железобетонные конструкции непроходного канала, а также семь неподвижных опор, шесть компенсаторов, четыре тепловые камеры. Новые трубы и лотки теплоизолированы и обработаны специальным покрытием.

Работы на этом участке осложнялись необходимостью перекрывать проспект Ленина. Сделать это надолго было просто невозможно. А потому сначала для движения перекрыли одну сторону проспекта, потом вторую. На все про все – двое суток.

"По Ленина всегда большой поток транспорта и частые пробки, особенно с учетом долговременного перекрытия проспекта в районе Нового рынка. Поэтому мы делали все работы максимально оперативно и открыли движение даже немного раньше срока", – рассказал amic.ru заместитель директора теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Владимир Щелоков.

Когда завершат работы и откроют движение?

Работы стартовали 18 июля. По нечетной стороне Ленина трубы уже поменяли и теперь их засыпают грунтом. По нечетной подрядчик СГК – ООО "БСР" – еще проводит работы "в металле", и завершит их к 15 сентября, то есть до начала отопительного сезона. Благоустройство же завершится к 22 сентября, а дорогу планируют открыть 19 сентября или даже немного раньше.

















































Ремонт теплосетей на Брестской / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А когда вообще в городе закончат ремонтировать сети?

Все работы непосредственно с сетями по всему городу завершат к 15 сентября. Эта дата каждый год считается условным началом отопительного сезона. Так что подача тепла везде стартует вовремя и по обновленным трубам. Благоустройство же – засыпка перекопов землей, укладка асфальта, плитки и бордюров, озеленение – проводят примерно до октября.

В крайних случаях асфальтовые работы переносят на следующий год. Это происходит, когда ремонт заканчивается уже в конце сентября и грунт просто не успевает достаточно осесть. Если восстановить дорогу сейчас, то уже весной она может провалиться.

Кстати, на Брестской нужно будет восстановить 1,3 тыс. кв. м асфальтобетона, 284 кв. м тротуарной плитки и 330 кв. м газона.

Всего в 2023 году в Барнауле будет заменено более 30 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Это третий, после Красноярска и Новосибирска, показатель по протяженности трубопроводов, на которых ведется ремонт и реконструкция, среди городов присутствия СГК.

В модернизацию теплосетевого комплекса Барнаула в 2023 году будет вложено 2,1 млрд рублей.

"Работы выполняются в соответствии с графиками, срыва сроков не прогнозируется", – заверили в СГК.