Что будет с кредитами и оплатой ЖКХ у мобилизованных? Дума приняла пакет гарантий для призванных в армию из резерва

27 сентября депутаты Государственной Думы единогласно оформили пакет социальных и финансовых гарантий для призванных по частичной мобилизации россиян. Рассказываем, от чего теперь освобождаются призванные резервисты и что положено их семьям.

Кому положены принятые Госдумой гарантии?

Весь пакет поправок распространяется на призванных по частичной мобилизации граждан.

Кроме того, часть решений ГД распространяется и на членов семей мобилизованных или на добровольцев.

Можно ли будет уволить с работы мобилизованного или добровольца?

В Трудовой кодекс внесена поправка, обеспечивающая защиту прав призванных в армию по частичной мобилизации и приравненных к ним в этом вопросе добровольцам.

«Солдаты и офицеры обеспечивают безопасность нашей страны и должны быть уверены, что о них позаботятся», — сказал на пленарном заседании Госдумы 27 сентября председатель нижней палаты ГД Вячеслав Володин.

Дума решила сохранить за призванными и добровольцами рабочие места, должности, а также все социально-трудовые гарантии на весь период военной службы, то есть до демобилизации каждого конкретного такого участника СВО. При этом то время, на которое будет действовать приостановление действия трудового договора, засчитывается в трудовой стаж.

Эти гарантии распространяются на все правоотношения мобилизованных или добровольцев, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Какие трудовые гарантии появились у членов семей мобилизованных и добровольцев?

По словам Вячеслава Володина, в случае если у ушедшего в армию мобилизованного или добровольца имеются дети в возрасте до 14 лет, то взрослым членам его семьи также устанавливаются в Трудовом кодексе особые льготы.

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Работодатель не сможет без письменного согласия такого работника привлекать его к сверхурочным или ночным работам. Также нельзя будет без письменного согласия отправить такого человека в командировку или вывести на работу в выходной день.

Эти гарантии членам семей мобилизованных или добровольцев также вступают в силу с 21 сентября.

Как сможет выйти на свою прежнюю работу уволенный из армии мобилизованный или доброволец?

Трудовой договор приостанавливается до окончания военной службы призванного по частичной мобилизации или ушедшего на службу добровольно гражданина.

Выйти на свою прежнюю работу и на занимаемую им ранее должность такой человек может в любое время течение трёх месяцев после демобилизации.

По словам председателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, работодатель на период приостановки трудового договора может взять на место ушедшего в армию сотрудника другого человека, но только до возвращения прежнего работника со службы.

Как трудовые гарантии распространяются на добровольцев, ушедших воевать в СВО до 21 сентября?

Как разъяснил депутат Нилов, те граждане, кто заключил контракты о прохождении военной службы с начала СВО, то есть с 24 февраля, и до объявления частичной мобилизации, то есть до 21 сентября этого года, с кем были из-за этого ранее расторгнуты трудовые договоры, теперь получают преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя.

Какие льготы будут у семей мобилизованных по оплате услуг ЖКХ?

Госдума приняла ещё один законопроект, отменяющий штрафы за неуплату услуг по ЖКХ для семей мобилизованных граждан. Но такое решение должны принимать регионы на местах. Проект ГД даёт региональным властям право применить такое решение для семей мобилизованных из их территорий граждан.

«Не платить штрафы за просрочку или неуплату можно будет в течение всего периода мобилизации», — пояснил первый зампред Комитета ГД по строительству и ЖКХ Павел Качкаев.

Эта же норма распространяется на штрафы за долги по взносам на капитальный ремонт.

Почему мобилизованных вообще не освободили от оплаты услуг ЖКХ?

Депутаты на пленарном заедании Госдумы предлагали совсем освободить семьи мобилизованных и добровольцев от оплаты коммунальных услуг и за капремонт. Но, по словам Павла Качкаева, предварительно такая идея не рассматривалась и надо её проработать.

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Спикер ГД Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету заняться проработкой этого вопроса с правительством, пишет «Российская газета».

Что будет с кредитами мобилизованных граждан?

Дума приняла решение о том, что все мобилизованные могут оформить в банке кредитные каникулы как на займы, так и на ипотеку на весь период службы призванного в армию гражданина.

В случае гибели мобилизованного все его обязательства по кредитам прекращаются.

Однако надо учесть, что этот законопроект пока принят в первом чтении, нужно пройти ещё два. Законопроект уткнулся в вопрос, за чей счёт будут списываться долги по кредитам погибших. Министерство финансов предложило банкам сделать это за свой счёт, а не выделять средства для этого из бюджета. Но банкиры пока против, сообщает «Коммерсант».

Ко второму чтению в Думе хотят доработать проект с тем, чтобы долги списывались не только погибшим в СВО мобилизованным, но и тем, кто во время службы получит первую группу инвалидности.

На кого ещё распространяются кредитные каникулы?

Депутаты предложили распространить закон о кредитных каникулах мобилизованным и на других участниках СВО, служащих по контракту, включая добровольцев. Кроме того, эта норма должна распространиться и на граждан, находящихся на иждивении мобилизованных и контрактников.

К ним относятся инвалиды I и II групп, а также находящиеся на попечении военнослужащего лица. По законопроекту находящиеся на иждивении мобилизованных граждане могут не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с просьбой об отсрочке или уменьшении суммы платежей на срок военной службы мобилизованного.

Также думцы решили, что и члены семей призванных по частичной мобилизации заёмщиков банков смогут обратиться в кредитные организации с такой же просьбой.

Как будут рассматривать в банке требование мобилизованного о кредитных каникулах?

По законопроекту кредитор обязан рассмотреть просьбу такого заёмщика в срок не более пяти дней. А если кредитная организация не даст такому заёмщику ответ в течение десяти дней, льготный период предложено вводить автоматически со дня направления требования или с даты, указанной в нём.