В Госдуме одобрили пакет инициатив о гарантиях для мобилизованных

Госдума во вторник, 27 сентября, единогласно одобрила пакет законов о предоставлении различных гарантий гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, пишет «Российская газета».

«Это гарантии прежнего рабочего места, кредитные каникулы и освобождение от штрафов по услугам ЖКХ», — уточняет издание.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что мобилизованные будут обеспечивать безопасность страны и они должны быть уверены, что о них позаботятся. Это также касается и добровольцев.

За такими гражданами, указал Володин, сохранятся рабочее место, должность, социально-трудовые гарантии на весь период военной службы, причём период приостановления действия трудового договора будет засчитан в трудовой стаж.

Кроме того, мобилизованные граждане смогут оформить кредитные каникулы. Предусмотрено также полное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели военнослужащего.

Ранее министр труда РФ ответил на главные вопросы мобилизованных граждан: стаж, договор, выплаты, сокращение и возвращение.