Что делать, если заболел COVID? На сколько дают больничный и можно ли его взять дистанционно осенью-2022

Число заражённых коронавирусом вновь растёт в России и в Алтайском крае. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 19 сентября 2022 года за сутки в крае зарегистрировано 752 новых случая COVID-19: 125 детей и 627 взрослых. Сейчас в регионе работают восемь ковидных госпиталей, в которых лечатся 487 пациентов, из них 19 — на ИВЛ. Однако большая часть инфицированных находится на амбулаторном лечении. И как считают специалисты, число заболевших будет только расти. При этом правила при оформлении больничных часто меняются и многие до сих пор не разобрались, как взять больничный при коронавирусе. И должна ли уходить на самоизоляцию вся семья инфицированного. Собрали всё, что известно, в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Что делать, если я заболел COVID-19?

Если у вас оказался положительным мазок на SARS-CoV-2, не важно, ставили вы прививку от COVID-19 или нет, болели этой заразой раньше или подхватили впервые, есть у вас симптомы ОРВИ или нет, вы должны:

— оставаться дома;

— сократить общение с домочадцами (носите сами маску при выходе из комнаты и вся ваша семья тоже пусть носит маски или респираторы);

— проветривать помещения примерно один раз в три часа;

— измерять температуру тела как минимум трижды в день;

— при повышенной температуре пить много жидкости: не менее двух литров в сутки;

— если есть возможность, с помощью пульсоксиметра измерять уровень сатурации (насыщение крови кислородом) два раза в день.

Справка: нормальные значения сатурации — не ниже 95-96%.

А как оформить больничный лист при коронавирусе?

Так же, как и всегда. Врач вас осмотрит и отправит на тестирование на SARS-CoV-2. Если у вас есть симптомы ОРВИ, то доктор выпишет лист нетрудоспособности, не дожидаясь результата мазка.

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А можно выписать дистанционный больничный лист, не приходя в поликлинику?

Сейчас уже нельзя. Такие правила действовали до 15 марта 2022 года, когда был очередной пик заболеваемости коронавирусом, объясняют в Минздраве Алтайского края. Сейчас правила изменились. И лист нетрудоспособности снова выдают только после личной консультации у врача.

А если у меня нет симптомов коронавируса, но тест положительный, мне дадут больничный?

В памятке, которую разработал Минздрав РФ, говорится, что если у вас подтверждённый коронавирус, то больничный вам положен, даже если нет симптомов.

«В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция», — вот так написано в документе Минздрава.

Чтобы получить больничный лист или справку для учащегося, нужно позвонить в единую службу «122» или в call-центр поликлиники, в которой вы обслуживаетесь. Листок нетрудоспособности будет оформлен.

Но при этом важно понимать, что речь идёт только о тех тестах, которые имеют лабораторное подтверждение. То есть если вы приобрели экспресс-тест в аптеке и он показал положительный результат, вам всё равно нужно идти к врачу, чтобы подтвердить диагноз. Только после этого доктор вам выпишет больничный.

Я контактный по коронавирусу. Я тоже должен сесть на карантин?

Нет. Роспотребнадзор отменил карантин для контактных лиц по коронавирусу с 06.02.2022 года. Поэтому даже если в вашей семье есть заразившийся COVID-19, все остальные могут не соблюдать самоизоляцию и продолжать ходить на работу, в школу и другие общественные места.

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Нужно ли сдавать ПЦР-тест после лечения от COVID-19?

Если лечение пациента от коронавируса длилось неделю или дольше, то при выписке повторный ПЦР-тест на COVID-19 не требуется. Такое решение принял Роспотребнадзор ещё 6 февраля 2022 года.

А вот если срок лечения был короче семи дней, то тест сдавать необходимо, говорится в постановлении ведомства.

А какие лекарства можно принимать при коронавирусе?

Если у вас нет симптомов ОРВИ, то лечение не требуется.

Если симптомы есть, препараты вам назначит медицинский работник. Никаким самолечением заниматься не надо, иначе можно получить какое-нибудь осложнение.

Если симптомы заболевания лёгкие, Минздрав советует пациентам:

— использовать противовирусные препараты (беременным только по назначению врача, — прим. Минздрава);

— при насморке и заложенности носа использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды;

— при боли в горле — применять растворы для полоскания, таблетки для рассасывания, спреи (такие препараты отпускаются без рецепта врача);

— при повышении температуры до 38°С и выше — принять жаропонижающее;

— принимать витамин С и витамин D в соответствии с инструкциями по применению.

Нельзя: самостоятельно принимать антибиотики. Эти препараты назначает только медицинский работник при наличии показаний.

Важно: все лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний.

Если у вас есть хроническое или другое заболевание, вы можете принимать препараты, которые были назначены ранее, причём в той же дозировке.

Сижу дома на самоизоляции, но стало хуже. Что делать?

Если ваше состояние во время самоизоляции ухудшилось, например, у вас повысилась температура выше 38°С и сохраняется более двух суток, несмотря на приём жаропонижающих средств, то звоните в call-центр вашей поликлиники или в единую службу «122». Медицинский работник вас проконсультирует дистанционно.

Если у вас появилась одышка, трудно дышать, вам не хватает воздуха, вы испытываете боли за грудиной или уровень сатурации менее 94-95%, то немедленно вызывайте скорую помощь — телефон «103».

А вообще за пациентами, у которых подтверждён коронавирус, даже во время самоизоляции врачи ведут наблюдение. Раз в день обязательно звонят пациенту и спрашивают о самочувствии, напоминают алгоритм лечения или корректируют его в зависимости от состояния.

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А лекарства от коронавируса привозят пациентам на дом?

По решению врача. В каждом случае набор лекарственных препаратов конкретного пациента определяется его состоянием, пояснили в Минздраве. Лечащий врач отмечает стадию и степень болезни, и в зависимости от тяжести состояния и учитывая сопутствующие патологии подбирает лечение.

Как защититься от коронавируса?

— Используйте защитные маски или респираторы при контактах с другими людьми и если находитесь в закрытых помещениях;

— часто и тщательно мойте руки и обрабатывайте их антисептиком;

— минимизируйте посещение мест с большим скоплением людей и соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра.