Что такое Антипасха, во что не поверил Фома и при чем тут Красная горка
Рассказываем о христианском празднике, который отмечается через неделю после Воскресения Христа
Антипасха, она же Фомино воскресенье, она же Красная горка, — это христианский праздник. Рассказываем, в чём суть и откуда столько названий.
Что такое Антипасха?
Название «Антипасха», конечно же, не означает никакого противопоставления. Это обращение к прошедшей Пасхе, повторение её на восьмой день. Приставка «анти» с греческого — «вместо», «возврат».
Праздник символизирует победу жизни над смертью, возрождение всего земного. А ещё это символ прихода весны.
Когда Антипасха в 2022 году?
Антипасха приходится на восьмой день после Светлой Пасхи, то есть всегда в воскресенье, как и Пасха.
В 2022 году Антипасху отмечают в воскресенье, 1 мая.
Почему Антипасху называют Фоминым воскресеньем?
Помните выражение «Фома неверующий»? Фома — апостол, который не поверил в воскрешение Иисуса после его мученической смерти. В Евангелии сказано, что Фома впал в неверие, когда все ученики Христа уже уверовали: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».
Иисус пришёл к Фоме в первое воскресенье после Пасхи. И тот уверовал.
По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, завершив жизнь мученической смертью.
Кстати, Фоминой называется вся неделя, следующая за пасхальной. В Фомину неделю, как и на Пасху, а также все 40 дней после Воскресения Господнего говорят «Христос Воскрес — Воистину Воскрес!».
Что за Красная горка?
Красная горка раньше была самостоятельным праздником, пришедшим в календарь христианства из язычества. Этот праздник был посвящён красному солнцу — богу Яриле. Славяне собирались на возвышенности затемно и встречали восход. Земледельцы зазывали весну, хорошую погоду, плодородие земли и пели песни.
А молодые люди сватались и играли свадьбы. На Красную горку было принято устраивать народные гулянья. Девушки наряжались, водили хороводы, устраивали игры и пляски. А женихи обливали своих избранниц водой и сватались.
Предки верили, что тех, кто в этот день сидел дома, ожидали в скором времени неудачи.
Кстати, после Великого поста и Светлой Пасхи это первый день, когда можно венчаться. Пары, поженившиеся в этот день, должны были жить долго и счастливо: «Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведётся».
Откуда такое название, доподлинно неизвестно. По одной версии, гулянья происходили на пригорках, уже оттаявших от снега и украшенных первыми цветами. Ещё одно значение слова «красная» на Руси — красивая.
Данный материал был впервые опубликован на amic.ru 11 апреля 2018 года