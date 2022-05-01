Что такое Антипасха, во что не поверил Фома и при чем тут Красная горка

Антипасха, она же Фомино воскресенье, она же Красная горка, — это христианский праздник. Рассказываем, в чём суть и откуда столько названий.

Что такое Антипасха? Название «Антипасха», конечно же, не означает никакого противопоставления. Это обращение к прошедшей Пасхе, повторение её на восьмой день. Приставка «анти» с греческого — «вместо», «возврат». Праздник символизирует победу жизни над смертью, возрождение всего земного. А ещё это символ прихода весны.

Когда Антипасха в 2022 году? Антипасха приходится на восьмой день после Светлой Пасхи, то есть всегда в воскресенье, как и Пасха. В 2022 году Антипасху отмечают в воскресенье, 1 мая.

Почему Антипасху называют Фоминым воскресеньем? Помните выражение «Фома неверующий»? Фома — апостол, который не поверил в воскрешение Иисуса после его мученической смерти. В Евангелии сказано, что Фома впал в неверие, когда все ученики Христа уже уверовали: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Иисус пришёл к Фоме в первое воскресенье после Пасхи. И тот уверовал. По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии, завершив жизнь мученической смертью. Кстати, Фоминой называется вся неделя, следующая за пасхальной. В Фомину неделю, как и на Пасху, а также все 40 дней после Воскресения Господнего говорят «Христос Воскрес — Воистину Воскрес!».