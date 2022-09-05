Как и для кого в России ужесточат получение водительских прав?

Требования к получению водительских прав ужесточат в России. Депутаты Госдумы обещают принять новый правительственный законопроект в приоритетном порядке уже в сентябре. Что конкретно хотят изменить и с чем это связано, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что хотят изменить при получении водительских прав?

Изменения затронут граждан, которые планируют получить права категории D. Сейчас её открыть могут граждане от 21 года, которые не были лишены прав и не имеют медицинских противопоказаний. После вступления в силу поправок, чтобы начать управлять автобусом или маршруткой, кандидатам сначала придётся сдать на права категории B или C и накопить стаж минимум год. Только после того как человек получит этот опыт, его допустят до сдачи экзамена на категорию D.

Такое ужесточение связано с увеличением дорожно-транспортных происшествий по вине «автобусников». Только в 2021 году из-за нарушений ПДД они совершили почти 3,5 тысячи аварий. В результате таких ДТП травмы получили 5325 человек, ещё 166 — погибли, при этом число погибших увеличилось на 3,1%, пишет газета «Известия».

Говорят, что для иностранцев тоже будут что-то менять, а что именно?

В отношении иностранцев предлагают ограничить срок действия их водительских прав шестью месяцами. Отсчёт пойдет с даты, когда они получили вид на жительство в РФ или российский паспорт. За полгода они будут обязаны выучить наши правила дорожного движения и сдать заново экзамены.

Такие изменения для иностранцев предлагают ввести в связи с тем, что большое количество аварий в России происходит по их вине. Только за прошлый год по стране произошло более пяти тысяч таких ДТП, что больше на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. На столько же процентов выросло количество пострадавших — 6709 человек. Ещё 431 человек погиб. Эксперты это связывают с тем, что в каждой стране действуют разные правила и не всегда одинаково строгие.

Как будут сдавать на права те, кого их лишили?

Законопроект предполагает новые правила допуска к экзамену для любителей выпить. Напомним, те, кто попались за рулём в состоянии алкогольного опьянения, должны заново сдавать на права. После того как поправки примут, допускать до сдачи экзамена их будут только по истечении срока наказания. То есть ждать придется минимум два года.