Где на Алтае можно осенью отдохнуть с кешбэком?

Если в этом году вы ещё не были в отпуске, сейчас самое время купить выгодный тур на осень и вернуть за свою поездку 20% кешбэком. На сколько дней можно взять путёвку, до какого числа её необходимо оплатить, куда именно можно поехать и что для этого нужно, разбирался amic.ru.

Как можно купить путёвку, чтобы получить кешбэк?

Если ваш отпуск выпадает в период с 1 октября по 25 декабря, вы можете отдохнуть, сэкономив на стоимости путёвки. Это стало возможным благодаря осеннему этапу программы туристического кешбэка. Главное, успеть оплатить тур картой «Мир», предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте «Ростуризма».

Деньги нужно перевести в период до 10 сентября включительно. Но лучше с покупкой тура не затягивать. Если выделенные на осенний этап кешбэка 3 млрд рублей освоят раньше, программу завершат досрочно, как это уже было весной.

Возврат на карту «Мир» придёт в течение пяти дней после оплаты в размере 20%, но не более 20 тысяч рублей. Если вы решите поехать на Дальний Восток, максимальная сумма кешбэка может доходить до 40 тысяч рублей.

Например, если вы купите путёвку за 50 тысяч рублей, на карту вам «упадут» 10 тысяч. Если тур будет стоить 150 тысяч, сумма возврата составит 20 тысяч.

Саму путёвку можно приобрести через туристическое агентство или напрямую на сайте отеля или санатория. Но если вы хотите не только отдохнуть, но и сэкономить, выбирать отели нужно из списка — участников программы, отмечает директор офиса продаж компании «Пегас туристик Барнаул» Ольга Ришко.

Куда можно поехать отдохнуть с кешбэком осенью на Алтае?

Выбор мест размещения на Алтае довольно обширный. Здесь вы сможете забыть о городской суете, насладиться великолепными пейзажами и буйством красок осенней природы, покататься на лошадях, увидеть местные достопримечательности.

Базы и отели Алтайского края

С кешбэком отдохнуть можно в таких круглогодичных туристических комплексах и на базах, как:

— Altairest;

— «Адару»;

— «Алтан»;

— «Ая»;

— «Берёзка»;

— «Империя туризма»;

— «Корона Алтая»;

— «Медвежий угол» и др.

Базы и отели Республики Алтай

В Республике Алтай можно рассмотреть такие варианты, как:

— «Алтика»;

— «Глобус +»;

— «Манжерок»;

— «Орлиное гнездо»;

— «Сказка Алтая»;

— «Царская охота»;

— «Алтайская Сказка»;

— «Бирюза»;

— «Клевер Резорт»;

— «Марьин Остров»;

— «Турсиб»;

— «Рафт-Премьер» и др.

Сколько стоит проживание?

Стоимость проживания на Алтае в номере с удобствами на этот период стартует от шести-семи тысяч рублей в сутки.

На что именно можно получить кешбэк?

Получить кешбэк можно не только за проживание, но и за другие услуги. Например, если в турпакет входит авиаперелёт (или любой другой вид транспорта), трансферные услуги и питание, возврат положен и на них, отмечает Ольга Ришко. Можно рассмотреть варианты, которые включают в себя спа, экскурсии и другие виды развлечений.

Сколько раз можно успеть отдохнуть с кешбэком?

Если у вас есть возможность отправиться в путешествие в указанный период несколько раз, возврат положен за все путёвки. Главное, чтобы длительность проживания за одну поездку составляла не менее трёх ночей. Максимальное количество дней условиями программы не ограничено.

В санаторий с кешбэком поехать можно?

Конечно. Они сейчас пользуются большим спросом благодаря кешбэку. Как отмечает директор турфирмы «Алтайтурист» Наталья Гордеева, многие алтайские здравницы сейчас могут похвастаться активной продажей путёвок на период с октября по декабрь.

Наибольший интерес эксперты фиксируют к Белокурихе. Причём программа позволяет привлечь совершенно новую аудиторию, никогда ранее не рассматривавшую в качестве отдыха оздоровительный туризм.

В какие санатории можно поехать в Алтайском крае?

Если вы тоже планируете поправить своё здоровье и при этом сэкономить, в Алтайском крае можно выбрать вариант из довольно большого списка. В него вошли такие санатории, как:

— «Алтай-West»;

— «Алтайский замок»;

— «Барнаульский»;

— «Белокуриха»;

— «Белокуръ»;

— «Долина Алтая»;

— «Жемчужина Белокурихи»;

— «Обь»;

— «Родник Алтая»;

— «Россия»;

— «Барнаульский»;

— «Рассветы над Бией»;

— «Сосновый бор»;

— «Центросоюз»;

— «Эдем»;

— «Сосновый бор»;

— «Химик».

На сколько дней можно купить путёвку в санаторий?

Как мы уже говорили, по условиям программы минимальный срок проживания — три ночи. Но в санаториях минимальный срок начинается от пяти дней. Можно рассмотреть варианты, которые включают не только лечение, но и шведский стол, трёхразовое питание, дополнительные спа-процедуры.

При выборе здравницы нужно ориентироваться на профиль заболевания. Также потребуется консультация лечащего врача. Перед поездкой сдайте необходимые анализы и пройдите исследования. По их результатам доктор выдаст справку по форме № 070/у, где укажет показания (и противопоказания) к санаторно-курортному лечению. Срок её действия составляет 12 месяцев.

Сколько стоит путёвка в санаторий в Алтайском крае?

Проживание в санатории вместе с лечением стартует от 10 тысяч рублей за сутки.

Куда по кешбэку едут жители Алтайского края?

При выборе отдыха за пределами Алтая люди чаще всего ориентируются на транспортную доступность. Благодаря прямому авиарейсу Новосибирск — Минеральные Воды жители Алтайского края выбирают для отдыха санатории Кисловодска, Железноводска, Пятигорска и Минвод, говорит Ольга Ришко. Также популярным остаётся отдых в Сочи и Казани, куда из Барнаула можно улететь прямым рейсом.

«На октябрь фиксируем большой интерес к Санкт-Петербургу. Продажи туров в Северную столицу активизировались тоже благодаря кешбэку. Из Барнаула туда можно улететь также прямым рейсом», — говорит Ольга Ришко.