Как разобраться в счетах за свет? Шесть реальных примеров от БГЭС, объясняющих «удивительные» начисления

Расчёты за «коммуналку» тема непростая. Порой суммы в квитанциях вызывают большое и неприятное удивление. Так произошло у многих барнаульцев в январе. Люди жаловались на выросшие счета за электроэнергию. Барнаульская горэлектросеть признала, что кое-где произошла ошибка при выгрузке данных в систему «Город», и извинилась, выявленные факты уже устранены. Но в большинстве случаев счета выставлены верно, а «удивительные» суммы — результат действий самих абонентов. Если вы ещё не разобрались с вашими счетами за свет, наш материал — для вас. Вместе с БГЭС разбираем шесть реальных обращений граждан с жалобами на «переплату» и объясняем, что произошло.

Пример № 1. Абоненту за январь начислено 2025 руб. Это на 1278 руб. больше, чем в декабре. Общая сумма долга за электроэнергию — 3874,50 руб.Ситуация: абонент проживает в двухкомнатной квартире 10-этажного дома без электроплит. Тариф за свет — 4,50 руб. за 1 кВт·ч. Показания не передаёт. Суммы в квитанциях рассчитываются по среднемесячному потреблению — 166 кВт·ч.



Электроэнергию по фактическим показаниям прибора учёта и по квитанциям не оплачивает.



Сентябрь: начислено 166 кВт·ч, оплачено — 100 кВт·ч. Долг: 166-100 = 66 кВт·ч.

Октябрь: начислено 166 кВт·ч, оплачено 85 кВт·ч. Долг: 166-85 = 81 кВт·ч.

Ноябрь: начислено 166 кВт·ч, оплачено 68 кВт·ч. Долг: 166-68 = 98 кВт·ч.

Декабрь: начислено 166 кВт·ч, счёт не оплачен. Долг: 166 кВт·ч.

Январь: начислено 450 кВт·ч, счёт не оплачен. Долг: 450 кВт·ч.



Почему увеличился счёт? Так как абонент не передаёт ежемесячные показания, расчёт в течение года производится по среднемесячным значениям, которые корректируются два раза в год после контрольного снятия показаний сотрудниками БГЭС.



26.08.2021 показания по акту проверки — 15 700 кВт·ч.

24.01.2022 показания по акту проверки — 16 814 кВт·ч.

Среднемесячные показания за четыре месяца: 166 х 4 = 664 кВт·ч. Из них оплачено 253 кВт·ч.

Итого: 16 814 — 15700 — 253 = 861 кВт·ч х 4,50 руб. = 3874,50 руб.



Если абонент не будет передавать показания в дальнейшем, его среднемесячное потребление электроэнергии составит 223 кВт·ч (с учётом снятых показаний = (16814-15700)/5 месяцев = 223).



Ошибка абонента: Абонент не передаёт ежемесячные показания, в результате выставленные счета за электроэнергию не соответствуют реальному потреблению.



Что делать? 1. Передавать показания с 21 по 25 число и оплачивать счета по переданным показаниям.

2. Не передавать показания, оплачивать квитанции по среднемесячному потреблению, чтобы не было долгов и пеней. Корректировка расчётов будет проводиться два раза в год после фактического снятия показаний сотрудниками АО «Барнаульская горэлектросеть».

Пример № 2. Абонент передал показания 23 декабря в размере 92 кВт·ч. Однако в квитанции за электроэнергию к оплате предъявлено 184 кВт·ч.Ситуация: абонент проживает в однокомнатной квартире 5-этажного многоквартирного дома с электроплитой. Тариф — 3,67 руб. за 1 кВт·ч. Показания передаёт ежемесячно с 21 по 25 число.



Сентябрь: расход по показаниям 77 кВт·ч, начислено в квитанции 77 кВт·ч, оплачено 77 кВт·ч, долг 0, сумма пеней 0.

Октябрь: расход по показаниям 84 кВт·ч, начислено в квитанции 84 кВт·ч, оплачено 84 кВт·ч, долг 0, сумма пеней 0.

Ноябрь: расход по показаниям 87 кВт·ч, начислено в квитанции 87 кВт·ч, оплачено 87 кВт·ч, долг 0, сумма пеней 0.

Декабрь: расход по показаниям 92 кВт·ч, начислено в квитанции 184 кВт·ч, оплачено 92 кВт·ч, долг = 184 — 92 = 92 кВт·ч, сумма пеней 0.



Почему увеличился счёт? Программа допустила ошибки при выгрузке данных из системы «Город», в результате в платёжной системе отразились некорректные цифры. АО «Барнаульская горэлектросеть» устранила ошибки и скорректировала счёт.



Что делать?Оплачивать только фактические показания. До 31 марта Барнаульская горэлектросеть наложила мораторий на пени, за этот срок разработчики устранят недоработки в программе.

Пример № 3. Абонент забыл заплатить за свет и не понимает почему «подорожала» электроэнергия. Сумма долга — 2794,50 руб.

Ситуация: абонент проживает в четырёхкомнатном частном доме без электроплиты. Тариф 4,50 руб. за 1 кВт·ч. Показания передаёт ежемесячно в период с 21 по 25 число.



Октябрь: расход по показаниям 302 кВт·ч, начислено 302 кВт·ч, оплачено 302 кВт·ч, долг 0, сумма пеней 0.

Ноябрь: расход 324 кВт·ч, начислено 324 кВт·ч, оплачено 324 кВт·ч, долг 0, сумма пеней 0.

Декабрь: расход 357 кВт·ч, начислено 357 кВт·ч, оплачено 357 кВт·ч, долг 0, сумма пеней 0.

Январь: расход 316 кВт·ч, начислено 316 кВт·ч, счёт не оплачен. Долг: 316*4,5 = 1422 руб.

Февраль: расход 305 кВт·ч, начислено 305 кВт·ч, счёт не оплачен. Долг: 1422 + (305 х 4,5) = 1422 + 1372,50 = 2794,50 руб.



Почему увеличился счёт? Абонент не оплатил потребление электроэнергии за январь. К оплате была предъявлена общая сумма начислений за январь и февраль.

Что делать? Оплачивать потребление электроэнергии до 10 числа каждого месяца.

Пример № 4. Абонент не передал показания, полагая, что в таком случае можно не оплачивать электроэнергию за месяц. Сумма к оплате в феврале составила 1060,63 рубля.Ситуация: абонент проживает в трёхкомнатной квартире 9-этажного многоквартирного дома с электроплитой. Тариф 3,67 руб. за 1 кВт·ч. Показания обычно передаёт вовремя.



Октябрь: расход 287 кВт·ч, начислено 287 кВт·ч, оплачено 287 кВт·ч, долг 0.

Ноябрь: расход 274 кВт·ч, начислено 274 кВт·ч, оплачено 274 кВт·ч, долг 0.

Декабрь: расход 311 кВт·ч, начислено 311 кВт·ч, оплачено 311 кВт·ч, долг 0.

Январь: расход 284 кВт·ч, начислено 284 кВт·ч, оплачено 284 кВт·ч, долг 0.

Февраль: показания не переданы, начислено 289 кВт·ч, долг = 289 х 3,67 = 1060,63 руб., сумма пеней 0.



Почему увеличился счёт? Если абонент не передаёт показания с 21 по 25 число, ресурсоснабжающая компания обязана предъявить ему к оплате расчёт по среднемесячному потреблению. Нулевое потребление может быть только у отключённых от электроснабжения абонентов. Среднемесячное потребление данного абонента составляет 289 кВт·ч.



Что делать? Оплатить начисления по среднемесячному расходу и 25 марта передать фактические показания электросчётчика. Начисление в квитанции будет скорректировано с учётом фактических показаний. Абонент может не передавать показания, это его законное право. Однако в такой ситуации корректировка суммы начислений будет произведена только после контрольной проверки счётчика сотрудниками БГЭС.

Пример № 5. Абонент получил от БГЭС счёт за ОДН, но уже оплатил в квитанции от управляющей компании услугу «КР на СОИ»Ситуация: абонент проживает в пятиэтажном доме, который обслуживает ТСЖ. Начисления за потреблённую электроэнергию на общедомовые нужды абонент оплачивает в квитанции на квартплату от ТСЖ. В квитанции от ТСЖ услуга именуется «КР на СОИ» (коммунальный ресурс на содержание общего имущества).



Октябрь: услуга «Электроснабжение на ОДН» отсутствует в квитанции БГЭС.

Ноябрь: услуга «Электроснабжение на ОДН» отсутствует в квитанции БГЭС.

Декабрь: предъявлен к оплате счёт за «Электроснабжение на ОДН» на 700 руб.



Почему увеличился счёт? Произошла ошибка при выгрузке данных из программного комплекса. АО «Барнаульская горэлектросеть» не производит начисление за услугу «Электроснабжение на ОДН» в домах, где есть управляющая компания или ТСЖ.



Что делать? Не оплачивать счёт за «Электроснабжение на ОДН», если в доме есть управляющая компания или ТСЖ и в её квитанциях предъявляются к оплате начисления за услугу «КР на СОИ».



Если абоненту необходимо вернуть излишне оплаченные денежные средства, нужно обратиться в АО «Барнаульская горэлектросеть» с соответствующим заявлением.