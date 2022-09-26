Как вручают повестку на мобилизацию? Могут ли вручить повестку на улице? Что делать, если принесли повестку, а вас нет дома?

21 сентября объявлена частичная мобилизация. Каков порядок вручения повесток в военкомат, разбирался amic.ru.

Как вручают повестку в военкомат мобилизованным?

Порядок призыва в России установлен постановлением федерального правительства № 852 от 30 декабря 2006 года.

Законодательство подразумевает вручение повесток гражданам, которые призываются на военную службу, не ранее чем за трое суток до прибытия такого гражданина в военный комиссариат, рассказал «МК» юрист Александр Латынин.

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Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки от военкомата под расписку. Повестка имеет установленную форму, она-то и подразумевает вручение как раз под подпись.

Верхняя основная часть уведомления остаётся у получателя, а нижний отрывной корешок уполномоченное лицо передаёт в местный комиссариат для его подшивки в личное дело призывника. Только после выполнения всех этих действий считается, что гражданин законно оповещён о необходимости явиться в военкомат в установленную дату.

Кто может вручить повестку мобилизованному?

Повестку может вручить уполномоченное лицо. Обычно это сотрудники военного комиссариата или полицейские. Также властями для этого могут привлекаться другие лица, для чего им выдаётся соответствующий документ.

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Среди тех, кто имеет право вручить повестку, могут быть:

— представители военных комиссариатов;

— сотрудники полиции;

— представители жилищно-коммунальных организаций;

— представители исполнительной власти (городских, поселковых, сельских советов);

— работодатель призывника;

— руководитель учебного учреждения, в котором гражданин проходит обучение.

Где могут вручить повестку мобилизованному?

Обычно повестку приносят по месту жительства призывника и вручают лично в руки. Её нельзя передавать через третьих лиц.

Второй способ вручения повестки — по месту работы или учёбы призывника, если того по тем или иным обстоятельствам нельзя застать дома: например, если мобилизованный работает в другом населённом пункте (допустим, на вахте), а не там, где проживает постоянно. Или уехал на учёбу (хотя сейчас студентов и учащихся освободили от частичной мобилизации, есть и другие формы учёбы вдали от дома).

При вручении повестки на работе или в учебном заведении может быть задействован уполномоченный сотрудник организации, в которой работает или учится гражданин, или руководитель предприятия в присутствии представителя военкомата. В крупных компаниях в штате специально предусмотрена должность, занимающий которую специалист ведёт воинский учёт военнообязанных сотрудников.

В этом случае повестка также вручается лично.

Могут ли вручить повестку на улице или в другом общественном месте?

Да, вручить повестку могут не только по месту жительства, на работе или в учебном заведении, но и в любом общественном месте. Однако для этого понадобится присутствие сотрудника полиции.

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Вручить повестку гражданину могут в любом месте, если установят его личность. То есть это может произойти не только дома или на работе, но и просто на улице, если установят его личность.

Основное требование законодательства при вручении повестки в общественных местах — это присутствие сотрудников полиции: только они имеют право останавливать граждан для проверки документов, удостоверяющих личность.

Напомним, что в Сети ходили слухи, будто бы на улицах городов России будут дежурить мобильные группы от военкоматов и ГИБДД, которые якобы будут останавливать автомобили с мужчинами за рулём, чтобы вручить повестки. Формально, это делать можно с соблюдением вышеперечисленных формальностей. Однако в МВД сообщили, что пока такие меры не рассматриваются.

Что должен сделать принёсший повестку уполномоченный при вручении документа?

Уполномоченный на вручение повесток человек должен полностью представиться гражданину, которому он вручает повестку. Он обязан сообщить не только свои ФИО, но и звание. Также он обязан рассказать, какой документ он принёс, и озвучить срок явки призывника в военкомат.

Получающему повестку надо проверить свои данные, указанные в этом документе, только после этого подписывать бумагу и забирать свою часть повестки.

Кто имеет право расписаться в повестке о мобилизации?

Повторим, повестка вручается лично и только под подпись того лица, кому она предназначается. Поэтому если в повестке расписался кто-то другой, даже самый близкий родственник, этот документ признаётся недействительным.

Могут ли передать повестку на мобилизацию по почте?

Если повестку положили в почтовый ящик, засунули в щель в дверях или прислали по почте, в мессенджере, гражданин не считается оповещённым. Точно так же недействительной будет повестка, которую пошлют через портал «Госуслуги» (информация о такой рассылке распространялась в Сети, но её опровергли в Минцифре). Повестка, присланная каким-то другим способом, кроме вручения лично, признаётся недействительной и никакой ответственности за её получение гражданин не несёт.

Какие документы можно предъявить гражданину представителям военкомата при вручении повестки на мобилизацию?

Для подтверждения личности гражданин России может предъявить любой из этих документов:

— паспорт гражданина РФ;

— загранпаспорт;

— служебное, дипломатическое или временное удостоверение личности, оформленные должным способом;

— водительские права;

— военный билет (для военнослужащих).

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Но чаще всего достаточно только общегражданского паспорта, поэтому постоянно носить с собой военный билет тому, кто считает, что его могут призвать, нет необходимости. Напомним ещё раз, что удостоверение личности могут потребовать предъявить только сотрудники полиции. У представителей военкомата такого права нет. Удостоверяющий личность документ они могут попросить показать только через полицейских.

Считается ли гражданин мобилизованным, если получил повестку?

Гражданин является мобилизованным только после прибытия в военный комиссариат, прохождения медицинского освидетельствования, принятия решения мобилизационной комиссией и издания соответствующего приказа военным комиссаром. Он фактически становится мобилизованным военнослужащим, у которого имеются права и обязанности военнослужащего контрактной службы.

Повестка же о вызове в военкомат — это ещё не свидетельство о мобилизации. Возможно, после уточнения данных и прохождения комиссии гражданина признают не годным к службе по тем или иным причинам или дадут отсрочку на определённый срок.

Можно ли отказаться получать повестку?

Если гражданин, которому адресована повестка, отказывается её подписать, она также считается неврученной. Однако в этом случае гражданин может быть привлечён к уголовной ответственности. Возможно повторное вручение повестки, сотрудник военкомата второй раз может прийти с полицейским.

За уклонение от призыва на военную службу есть уголовная статья. Также накануне Владимир Путин подписал ряд поправок в законы о военной службе.