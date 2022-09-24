Путин подписал законы о наказании за дезертирство и добровольную сдачу в плен

Президент России Владимир Путин подписал ряд поправок в законы о военной службе.

Полный пакет поправок выглядит так:

отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооружённого конфликта или военных действий, но и «в период мобилизации или военного положения, в военное время»;

так, ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий»;

призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками;

вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет);

и уголовная ответственность за мародёрство (до 15 лет);

вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу — от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей — на срок от 5 до 10 лет;