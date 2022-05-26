Как выиграть тысячу рублей и зачем переоформлять договор? Ответы БГЭС на вопросы барнаульцев

Как выиграть тысячу рублей, кто отвечает за проводку в доме, почему нельзя перевести сразу всех на электронные квитанции и правда ли, что БСК «тянет до последнего» при технологическом подключении — с такими вопросами обратились к специалистам Барнаульской горэлектросети читатели amic.ru во вторник, 24 мая. Напомним, тогда редакция портала объявила сбор вопросов для БГЭС, таким образом возобновляя традицию «онлайн-конференций» со специалистами горэлектросети. Как признают читатели, порой именно такой формат помогает им решить проблемные ситуации. Сегодня мы публикуем ответы БГЭС на вопросы барнаульцев.

Евгений: Если при покупке квартиры договор с БГЭС не заключался, а остался на прежнего хозяина, но услуга исправно оплачивается, нужно ли заключать договор новому собственнику? Есть ли за это штраф?



БГЭС: Мы советуем вам переоформить лицевой счёт на своё имя. Процедура очень простая, для этого даже не потребуется приходить в наш офис. Почему это сделать все-таки необходимо? Мы продолжаем выписывать все платёжные документы (квитанции) на имя старого собственника, а значит, ему по-прежнему доступна вся информация по вашим расчётам за электроэнергию. Хорошо, если ваш прибор учёта уже проверен нашим контролёром и никаких неисправностей не установлено. Редко, но случается, что квартира продаётся с электросчётчиком, в который было произведено вмешательство, а это большие штрафы. Средние суммы — 20-30 тысяч рублей. Установить, кто вмешался в работу прибора — старый или новый собственник, невозможно. И часто ответственность несёт уже новый владелец или суд разделяет её в равных долях. Согласитесь, не самый благоприятный сценарий при условии, что вы «исправно платите».



Процедура открытия лицевого счета на ваше имя займёт максимум 15 минут. Вам необходимо предоставить заявление (пишется в свободной форме) и копии документов в наш сервисный центр или по электронной почте bges@bges.ru.



Копии документов, которые нужно будет приложить к письму:

— выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или свидетельство на собственность;

— паспорт;

— договор купли-продажи (дарения или завещание);

— выписка о количестве зарегистрированных лиц;

— СНИЛС;

— ИНН.



На регистрацию нового лицевого счёта может потребоваться до 30 дней, но обычно мы это делаем намного быстрее. Как только лицевой счёт на ваше имя будет открыт, вам поступит письмо на электронный адрес, с которого поступило заявление.

Нина Алексеевна: Я не смогла найти в вашем Личном кабинете, как перейти на рассылку квитанций на электронную почту, написала просто обращение, оно будет принято? Я стану участником акции и получу 1000 рублей? Когда?



БГЭС: По условиям акции, её участниками становятся абоненты, которые подписались на электронные квитанции именно через наш Личный кабинет. Судя по вашему вопросу, вы в нём уже зарегистрированы, а значит, выполнить всю процедуру будет очень легко и быстро. На главной странице во вкладке «Мои лицевые счета» необходимо поставить галочку напротив графы «Даю согласие на условия получения квитанции на email». После этого появится оповещение «Согласие на условия получения квитанции на email сохранено». После этого вы автоматически будете зарегистрированы как участник акции. О победителях мы сообщим не позднее 30 июля. Ста нашим абонентам будут зачислены на лицевые счета бонусы в размере 1000 рублей. Удачи!

Гость: Здравствуйте, что делать, если есть подозрения, что в доме износилась проводка, а в ЖК нет электрика? Куда обращаться и кто в целом должен отслеживать такие ситуации? Ведь есть риск, что могут пострадать люди.



БГЭС: Из вашего вопроса не совсем понятно, о какой проводке идёт речь — общедомовой или внутри вашей квартиры. В первом случае общедомовые электрические сети обязана обслуживать жилищная организация, которая является исполнителем коммунальных услуг для вашего многоквартирного дома. Это может быть управляющая компания или ТСЖ. Что касается индивидуальной проводки, внутри квартиры, это ваша ответственность как собственника жилья.



Если жилищная организация отказывается принимать меры, а собственники вашего дома уже написали в её адрес официальное обращение, возможно, даже инициировали общее собрание и получили официальный отказ или все попытки призвать к ответственности остаются проигнорированными, обратитесь в жилищную инспекцию. Это контролирующий орган, который обязан отреагировать на ваше обращение и может повлиять на деятельность управляющей компании или ТСЖ.

Олег: В этом году истёк срок поверки электросчетчика. Подскажите, пожалуйста, куда и в какой форме обращаться для его замены? У меня частный дом.



БГЭС: Вам не стоит беспокоиться и предпринимать какие-либо действия. С июля 2020 года вся ответственность за установку приборов учёта в частном секторе возложена на сетевые компании. В Барнауле — это ООО «Барнаульская сетевая компания». Согласно постановлению правительства РФ № 442, вам в течение шести месяцев обязаны бесплатно установить новый электросчётчик. Вы можете спокойно продолжать платить по показаниям старого прибора учёта, пока вам не установят новый.

Вячеслав: Почему нельзя сразу всех перевести на интернет-квитанции? Мы же не бегаем каждый раз в банк за чеком, когда платим по карте, а пользуемся мобильным приложением.



БГЭС: Данный вопрос остаётся спорным. Так, в Жилищном кодексе в статье 155 указано: «плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании: платёжных документов (в том числе платёжных документов в электронной форме, размещённых в системе), представленных не позднее первого числа месяца...».



Нам известен опыт коллег среди энергосбытовых компаний, которые полностью отказались от доставки бумажных квитанций. Такая практика широко применяется у наших ближайших соседей в Новосибирске — компанией «Новосибирскэнергосбыт». С 2019 года на электронные квитанции поэтапно переводит своих клиентов НЭСК в Краснодарском крае. К слову, компания обслуживает около одного миллиона потребителей. В целом законодательство постепенно уходит от бумажного документооборота. Полный переход ресурсоснабжающих компаний на электронные квитанции рассматривают такие госведомства, как Минстрой России и Минцифры. В ближайшее время, возможно, будет вынесен на рассмотрение соответствующий законопроект.



Нужно отметить, что, помимо бумажных традиционных квитанций, Барнаульская горэлектросеть ежемесячно до первого числа формирует начисления в платёжных системах. В частности, счета выставлены в системе «Город», Сбербанк Онлайн, ГИС ЖКХ, в личном кабинете Барнаульской горэлектросети. Наша компания не планирует отказаться от печати и доставки квитанций нашим абонентам. В настоящее время нашим клиентам предоставлен выбор способа доставки квитанций: распечатанный документ — в почтовый ящик, либо в электронном виде — на e-mail.



Кстати, наши абоненты, которые подпишутся на электронные квитанции до 30 июня, автоматически становятся участниками акции и могут стать обладателями бонусов в размере 1000 рублей. С подробностями акции можно ознакомиться на нашем официальном сайте www.bges.ru в разделе «Новости».

Владимир: Я 10 мая 2022 года обращался в БГЭС с простым вопросом. Прошло две недели — ответа нет (скан вопроса прилагаю). Считайте этот скан моим вопросом и прошу ответить на него. Спасибо. (Во избежание раскрытия личных данных абонента скан вопроса не публикуем, — прим. ред.)



БГЭС: Мы приняли ваше обращение в работу. Квитанции будут направляться вам на бумажном носителе в почтовый ящик. По закону ответ на письменные обращения абонентов мы обязаны предоставить в течение 30 дней. Мы работаем над качеством услуг нашей компанией и стараемся максимально сократить данные сроки. В вашем случае время ожидания ответа составило 14 дней.



Вы отказались от доставки интернет-квитанций, хотелось бы ещё раз обратить ваше внимание на их преимущества. Это оперативная рассылка, платёжный документ доступен вам с любого мобильного устройства с выходом в интернет, более того, сохраняется конфиденциальность ваших данных (никто не сможет заглянуть и посмотреть ваш платёжный документ).